Потребительскую корзину "отменили" через суд. Что это значит для украинцев

19.08.2018 21:56

На днях Киевский апелляционный административный суд подтвердил вывод суда первой инстанции о незаконности утвержденного состава потребительской корзины для украинцев.

Напомним, "потребительской корзиной" называется набор товаров и услуг, минимально необходимых человеку для жизни. На основании стоимости потребительской корзины рассчитывается прожиточный минимум. То, что нынешний прожиточный минимум не соответствует действительности, то есть не отражает реальных потребностей человека в товарах и услугах, признают даже в правительстве. Там ведется "двойной подсчет": "официальной" потребкорзины и реальной. Соответственно, выводятся две цифры: официальный прожиточный минимум (сейчас он составляет 1777 грн) и реальный (он приближается к 4000 грн).

Что решил суд

Иск о незаконности потребительской корзины, на основании которой выводится официальный прожиточный минимум, подал юрист, руководитель проекта "Открытый Суд" Станислав Батрин. Он утверждал, что при определении потребностей граждан правительство не проводило научного обоснования предложенных нормативов и "действовало вопреки требованиям гласности и общественного контроля". А должностные лица "избегали персональной ответственности за принятое решение".

В апреле Киевский окружной административный суд признал доводы истца справедливыми, а постановление Кабинета министров №780 от 11 октября 2016 года, которым был утвержден действующий набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, "незаконным и противоправным". Также он назвал "противоправными" действия Министерства социальной политики, Министерства здравоохранения и Министерства экономразвития, которые принимали участие в формировании наборов продуктов и услуг для потребительской корзины.

Кабинет министров и Министерство экономического развития подали апелляцию, однако Киевский апелляционный административный суд не удовлетворил ее. Решение о незаконности постановления Кабмина вступило в силу.

В правительстве готовы спорить, но решение суда выполнят

В Минэкономики (МЭРТ) нам сообщили, что, несмотря на то, что решение апелляционного суда вступило в силу, оно может быть оспорено "путем подачи кассационной жалобы в Верховный суд в течение 30 дней после составления полного судебного решения". И в правительстве собираются воспользоваться этим правом.

"Минэкомики, Минсоцполитики и Кабинет министров Украины готовят кассационные жалобы на решения судов первой и апелляционной инстанций", – сообщили нам в МЭРТ.

Однако, поскольку в настоящее время решение суда вступило в силу, постановление №780 и утвержденный им список потребительской корзинки считается недействительным.

"В связи с утратой действия постановления №780 возобновляется действие постановления №656 (от 14 апреля 2000 года) в полном объеме", – проинформировали в министерстве.

В правительстве обещают ввести мониторинг фактических цен на товары и услуги. Министерства должны будут пересматривать и ежемесячно подавать в Минэкономразвития сформированные наборы в натуральных показателях или в нормативах потребления, с необходимыми расчетами и научными обоснованиями. Эти предложения министерств по наборам будут проходить еще и научно-общественную экспертизу, перечисляют в МЭРТ задачи, стоящие перед ними в связи с отменой постановления №780.

"Минэкономразвития обобщает предложения центральных органов исполнительной власти относительно сложившихся набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг для установления прожиточного минимума и направляет их членам экспертной комиссии не позднее, чем за неделю до его заседания. Минсоцполитики обеспечит научно-общественную экспертизу наборов в соответствии с действующим законодательством", – говорят в МЭРТ.

Станислав Батрин: "Если правительство собирается пересмотреть нормы на основе старой потребительской корзины – мы это тоже оспорим"

Юрист Станислав Батрин заявляет, что выигрыш в суде – это результат четырехлетней работы всей команды "Открытого Суда".

"Мы провели десятки заседаний, потратили десятки тысяч личных средств на судебные сборы, много часов личного и рабочего времени", – говорит Станислав Батрин.

Главное новшество, которое должно принести украинцам это судебное решение, – полный пересмотр нормативов, говорит юрист. Начиная от расчета потребностей (сколько мяса и сколько пар обуви нужно человеку в год, сколько он использует электричества и т.д.) и заканчивая современными, реальными ценами на эти товары и услуги.

"Выполнение этого решения заключается в том, что Кабинет министров должен инициировать проведение новой научно-общественной экспертизы, на которой должен быть рассмотрен вопрос, какие у граждан Украины реальные потребности в товарах и услугах, а затем должна быть утверждена новая потребительская корзина. И там должны быть не такие нормы, как в 1999 году, а такие, которые актуальны на сегодня. Поэтому заседания научно-общественной экспертизы должны проводиться объективно и гласно, а каждый параметр должен быть научно обоснован, как этого требует закон", – объясняет юрист.

На сегодняшний день выполнение этого судебного решения началось, говорит Станислав Батрин. 15 августа на сайте Министерства социальной политики обнародован проект постановления "О внесении изменений в Порядок проведения научно-общественной экспертизы набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг для установления прожиточного минимума".

Но нововведения, которые предлагаются этим документом, – не совсем то, чего добивались юристы "Открытого Суда" своим иском.

"Если раньше в научно-общественной экспертизе должны были принимать участие непосредственно министры или замминистры соцполитики, здравоохранения, экономики и финансов, то теперь они хотят низвести принятие решений до уровня структурных подразделений".

То есть персональной ответственности министров, отсутствие которой доказывал Станислав Батрин в суде, новый порядок также предполагать не будет.

Что касается возврата к нормативам 2000 года, о чем сообщили в МЭРТ, Станислав Батрин говорит, что это намерение также не соответствует законам.

Источник: segodnya.ua