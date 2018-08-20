6 трюков для привлечения денег

20.08.2018 08:30

Если вы хотите вкупаться в деньгах, узнайте о несложных «секретах богатства», которые могут значительно увеличить ваш бюджет.

1. Никогда не тратьте деньги сразу

Деньги, которые мы только что получили, нельзя тут же спускать. Ни в коем случае! Это главная ошибка большинства. Сумма, только что попавшая в наши руки, должна, минимум, переночевать нетронутой, поэтому, если на карту пришла зарплата, не спешите тратить ее на новую сумочку или, даже, на кофе: используйте деньги, которые уже были у Вас, или подождите один день.

2. Не держите карманы пустыми

Если Вы вешаете какую-то вещь в шкаф на длительное время (например, шубу или пальто), обязательно положите в карман деньги. Это может быть даже копеечная монетка: в данном случае, важен не номинал, а сам факт.

То же самое касается и кошелька: он никогда не должен пустовать! Идеальным вариантом является купюра, которую Вы можете сделать своей счастливой: найденная на дне сумки, первая заработанная, коллекционная и т.п.

3. Располагайте деньги правильно

Деньги должны ровно лежать в бумажнике, не быть скомканными или сложенными, и, обязательно, лицевой стороной к хозяину. Не смешивайте разный номинал: ближе к Вам должны находится крупные, затем все мельче и мельче.

4. Избавляйтесь от шальных денег

Деньги, легко доставшиеся нам, нельзя долго держать при себе. Если Вы нашли, выиграли, получили в подарок какую-либо сумму, скорее потратьте их: купите что-то, вложите, а, если есть такая возможность (особенно это относится к найденным), отдайте нуждающимся.

5. Найдите свою счастливую купюру

Денежная банкнота, которая является по-настоящему счастливой, может быть легко найдена. У каждой из них есть свой серийный номер, состоящий из семи цифр, а у каждого человека — дата рождения из шести. Если две последние цифры даты и номера совпадают — Вы нашли свой талисман! Если совпадают более двух — еще лучше, а уж если повезло с шестью — храните купюру всю свою жизнь.

6. Не жалейте потраченного

Никогда не сожалейте о тех деньгах, которые уже потратили на что-либо, вне зависимости от того, впустую или на дело — в любом случае, их уже нет, и вернуть не получится, а постоянными терзаниями Вы только будете мучить себя, да и деньги не любят, когда их «оплакивают».

Хоть и говорят, что счастье, далеко, не в деньгах, тем не менее, с ними жить гораздо приятнее и легче, чем без, поэтому опробовать главные правила их сохранения и приумножения, стоит каждому. Авось!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на 5sfer.com



