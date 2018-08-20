Как выбрать мед: 7 полезных советов

20.08.2018 21:45

Самое время научиться правильно выбрать мед

Ни для кого не секрет, что мед является одним из самых полезных продуктов в мире. Его целебные свойства известны издавна, что вызывает дополнительный интерес к этому продукту. Поэтому важно уметь выбирать мед. Издание Factinteres публикует 7 советов, которые помогут выбрать качественный мед, пишут Подробности.

Покупать мед нужно в проверенных местах

В первую очередь стоит узнать, есть ли в вашем окружении пчеловоды. Эти люди наверняка знают, где именно продается натуральный мед. Плюс ко всему, у него можно приобрести действительно качественный продукт. Если знакомых пчеловодов нет, то рекомендуем изучить отзывы в интернете и проанализировать их.

Попросите сертификат качества

Любой продавец качественного продукта с радостью предоставит сертификат качества. В этом сертификате вы можете узнать место и дату сбора меда, данные по принадлежности к стандарту, соответствие ГОСТу и другую полезную информацию.



Кстати говоря, наиболее вкусный и полезный мед собирается на Южном Урале, Дальнем Востоке и в Хабаровском крае. Поэтому если увидели одно из этих мест в сертификате качества - скорей всего перед вам хороший и полезный продукт.

Изучите упаковку

Выбирая мед, следует обратить внимание еще и на то, как он упакован. Неправильное хранение меда может привести к потере его полезных свойств. Упаковка обязана быть герметичной и аккуратной.

Внешний вид меда

Безусловно, каждый вид меда имеют свои отличительные внешние признаки. Однако существуют характеристики, которые одинаковы для всех видов:

Мед не должен расслаиваться

Мед не должен содержать белую пену

На поверхности меда не должно быть влаги

Цвет должен быть чистым

Эти свойства одинаковы для всех видов меда, и неважно липовый это мед или гречишный.

Попробуйте мед

Чаще всего на различных ярмарках меда можно дегустировать продукцию. Этот ход вселяет больше доверия к производителю. Однако не стоит расслабляться. Мед на вкус не должен иметь посторонних странных или неприятных запахов и привкуса. Цвет должен быть чистым и натуральным. И не забывайте про общие свойства при выборе меда.

Мед не будет дешевым

Низкую цену на мед может выставить лишь ваш знакомый или друг. Однако в магазинах качественный мед не может быть дешевым. Чаще всего в дешевых вариантах меда присутствуют вредные добавки — тростниковый сахар, патока, мел. Эти добавки избавляют мед от полезных свойств. Такой продукт употреблять крайне не рекомендуется.

Условия хранения меда

Сразу стоит отметить, что высокие, ровно, как и низкие температуры негативно сказываются на качестве меда. Также губительное действие оказывают и прямые солнечные лучи. Стоит отметить, что оптимальной температурой для хранения является от 10 до 25 градусов Цельсия. Поэтому старайтесь избегать такие места покупки, где соблюдение условий хранения невозможно (трассы, уличные торговцы и т.п.).

Источник: https://from-ua.com