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Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть яблоки
Яблоки наполнены витаминами и минерами.
Эксперты рассказали не только о том, чем полезны эти плоды, но и о том, кому стоит ограничить потребление фруктов, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.
Польза яблок
Плоды яблони один из самых доступных фруктов в летний и осенний сезон. Они отлично сохраняются до первых холодов, а некоторые сорта даже могут зимовать до весны. Яблоки наполнены витаминами и минерами. Их просто невозможно не любить и не есть. Какую пользу организму способны принести эти сочные плоды?
• Яблоки способны снизить уровень холестерина. И все благодаря пектину и растительным волокнам, которые помогают как можно быстрее вывести излишки жира из организма. Таким образом яблоки защищают твои сосуды.
• Борьба с запорами и диареей. С двумя противоположными проблемами способны справиться обычные яблоки. Конечно, они не устраняют причину, но помогают организму вернуться к нормальному режиму работы.
• Яблоки улучшают обмен веществ, вплоть до омоложения, замедления процессов старения.
• Мякоть яблок незаменима при восстановительном периоде, когда после болезни иммунная система организма потеряла свою силу.
• Плоды яблони можно есть диабетикам, так как их фруктоза не способствует гипергликемии.
• Очень важная особенность яблок - они ставят броню от рака толстой кишки.
• Даже в мелочных вопросах яблоки спасают человека. Например, они могут помочь избавиться от неприятного запаха изо рта.
В чем опасность яблок
От полезных свойств яблок переходим к противопоказаниям. В основном негативная реакция индивидуальна для человека, но есть общие правила вредности плодов.
• Яблочная диета ничего хорошего для организма не сделает. Моно рацион на яблоках - это не польза, а вред. Да, на показателях стрелки весов такая система питания отразится, но здоровья не прибавит.
• Гастрит и язва желудка, как раз тот повод, чтобы отказаться от употребления яблок.
• Химия в плодах. К сожалению, яблоки не обходит такая участь. Особенно это актуально в зимний и весенний период.
яблока
• Индивидуальная непереносимость определенных веществ составе яблок.
Как лучше есть яблоки
Естественно, никакое блюдо не заменит ароматных и сочных яблок. Но не стоит забывать о простых десертах их этого плода. Яблоки запеченные приобретают в процессе приготовления новые полезные свойства. А яблочные пироги являются кулинарными шедеврами многих хозяек.
Отметим, употребление фруктов и овощей может усилить психическое здоровье и смягчить проявление депрессии, об этом заявили эксперты из Университета Отаго в Новой Зеландии. В ходе исследования они обнаружили, что у людей, которые потребляли больше продуктов в сыром состоянии, был выше уровень психологического благополучия по сравнению с теми, кто ел в основном вареные овощи и фрукты.
В эксперименте приняли участие 422 взрослых в возрасте от 18 до 25 лет. Специалисты учли образ жизни участников: общая диета, физическая активность, индекс массы тела и социально-экономический статус. В результате исследования ученые вынесли вердикт: корреляция может быть связана с большим количеством микроэлементов в фруктах и овощах, которые организм воспринимает легче именно в сыром виде.
Теги: Донбасс, здоровье, яблоки, медики
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