Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть яблоки

20.08.2018 15:30

Яблоки наполнены витаминами и минерами.



Эксперты рассказали не только о том, чем полезны эти плоды, но и о том, кому стоит ограничить потребление фруктов, чтобы избежать проблем со здоровьем.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.



Польза яблок

Плоды яблони один из самых доступных фруктов в летний и осенний сезон. Они отлично сохраняются до первых холодов, а некоторые сорта даже могут зимовать до весны. Яблоки наполнены витаминами и минерами. Их просто невозможно не любить и не есть. Какую пользу организму способны принести эти сочные плоды?



• Яблоки способны снизить уровень холестерина. И все благодаря пектину и растительным волокнам, которые помогают как можно быстрее вывести излишки жира из организма. Таким образом яблоки защищают твои сосуды.



• Борьба с запорами и диареей. С двумя противоположными проблемами способны справиться обычные яблоки. Конечно, они не устраняют причину, но помогают организму вернуться к нормальному режиму работы.



• Яблоки улучшают обмен веществ, вплоть до омоложения, замедления процессов старения.



• Мякоть яблок незаменима при восстановительном периоде, когда после болезни иммунная система организма потеряла свою силу.



• Плоды яблони можно есть диабетикам, так как их фруктоза не способствует гипергликемии.



• Очень важная особенность яблок - они ставят броню от рака толстой кишки.



• Даже в мелочных вопросах яблоки спасают человека. Например, они могут помочь избавиться от неприятного запаха изо рта.



В чем опасность яблок

От полезных свойств яблок переходим к противопоказаниям. В основном негативная реакция индивидуальна для человека, но есть общие правила вредности плодов.



• Яблочная диета ничего хорошего для организма не сделает. Моно рацион на яблоках - это не польза, а вред. Да, на показателях стрелки весов такая система питания отразится, но здоровья не прибавит.



• Гастрит и язва желудка, как раз тот повод, чтобы отказаться от употребления яблок.



• Химия в плодах. К сожалению, яблоки не обходит такая участь. Особенно это актуально в зимний и весенний период.



яблока



• Индивидуальная непереносимость определенных веществ составе яблок.



Как лучше есть яблоки

Естественно, никакое блюдо не заменит ароматных и сочных яблок. Но не стоит забывать о простых десертах их этого плода. Яблоки запеченные приобретают в процессе приготовления новые полезные свойства. А яблочные пироги являются кулинарными шедеврами многих хозяек.



Отметим, употребление фруктов и овощей может усилить психическое здоровье и смягчить проявление депрессии, об этом заявили эксперты из Университета Отаго в Новой Зеландии. В ходе исследования они обнаружили, что у людей, которые потребляли больше продуктов в сыром состоянии, был выше уровень психологического благополучия по сравнению с теми, кто ел в основном вареные овощи и фрукты.



В эксперименте приняли участие 422 взрослых в возрасте от 18 до 25 лет. Специалисты учли образ жизни участников: общая диета, физическая активность, индекс массы тела и социально-экономический статус. В результате исследования ученые вынесли вердикт: корреляция может быть связана с большим количеством микроэлементов в фруктах и ​​овощах, которые организм воспринимает легче именно в сыром виде.