Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства

20.08.2018 22:23

Степень вреда для здоровья зависит от того метода подделки.



Похоже, что лозунгу продавцов «Прибыль – в первую очередь, а здоровье граждан – дело десятое» следуют и многие аптеки. Покупатели лекарств все чаще жалуются, что приобретенные ими препараты не действуют.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.



Вот характерные признаки фальсифицированных лекарств:



• несовпадение номера серии и даты изготовления препарата на коробочке и на флаконе или блистере, которые находятся внутри;



• упаковка фальсификатов чаще всего сделана небрежно: картон низкого качества, краски на нем можно размазать или стереть;



• инструкция изготовлена методом ксерокопирования, а если это все же печать, то шрифт текста расплывчатый и нечеткий.



Если же упаковка выглядит «как настоящая» и вы все же приобрели поддельный препарат, об этом можно догадаться и позже – по отсутствию эффекта от лечения. И это в лучшем случае.



Степень вреда для здоровья зависит от того метода подделки, который выбрали мошенники. Таблетка может быть абсолютной пустышкой, содержащей мел, муку, крахмал, сахар. Бывает, что внушаемые люди получают от таких таблеток «улучшение» – это известный эффект плацебо. Но в тех случаях, когда пустышки дают человеку в острой ситуации как средство скорой помощи (подскок АД, сердечный приступ), это может привести к гибели больного.



Второй метод подделки - замена эффективных ингредиентов на менее действенные, но зато дешевые аналоги. Или же снижение дозы действующего вещества. В обоих случаях какой-то результат лечения больной ощутит, но для выздоровления этого будет совершенно недостаточно.



Совсем уже вопиющие случаи - это подмена лекарства. Можно представить, что произойдет, если в упаковке вместо таблеток, снижающих давление или снимающих спазмы, окажутся средства, усиливающие такие состояния.



Подделка лекарств – дело, уголовно наказуемое. С внушительным списком компаний-производителей, допускающих брак при производстве, транспортировке и хранении лекарств, можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора. И по-прежнему при походах в аптеку нельзя забывать, что покупка лекарств сопряжена с риском для здоровья человека и, случается, даже его жизни. Чтобы этого избежать, соблюдайте несложные правила.



1. Покупать лекарства лучше в крупных аптечных учреждениях, которые работают с проверенными поставщиками.



2. Если вы нашли лекарство, которое стоит в 1,5-2 раза меньше, чем в соседних аптеках, скорее всего это фальсификат.



3. Будьте особенно осторожны, если нужное вам средство относится к среднему ценовому диапазону. Дешевые лекарства подделывать нет смысла, а на дорогие маленький спрос.



4. Избегайте покупки тех лекарств, которые часто и назойливо рекламируют на ТВ, в различных СМИ, с помощью листовок. Спрос, подогреваемый таким образом, позволяет получать солидную прибыль при низком качестве медикаментов.



Что делать, если при покупке препарата или в процессе лечения появилось подозрение на фальсификат? Каждый человек имеет право получить в аптеке доступ к сопроводительной документации – в соответствии с законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Аптека обязана по запросу потребителя предоставить копию декларации о соответствии или сертификата соответствия. На сайте Роспотребнадзора по номеру этой декларации легко определить, зарегистрировано ли такое лекарство.