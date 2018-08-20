Все рубрики раздела
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
- Любителям суши: выяснилась смертельная опасность самой популярной рыбы19:15
- Как снизить давление без лекарств18:45
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть яблоки15:30
- Провал в вакцинации: украинцам грозит новая эпидемия13:31
- Как характер женщины зависит от месяца ее рождения12:47
- Эти продукты лучше не употреблять вместе09:48
- 7 правил для исполнения любого желания09:30
Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства
Степень вреда для здоровья зависит от того метода подделки.
Похоже, что лозунгу продавцов «Прибыль – в первую очередь, а здоровье граждан – дело десятое» следуют и многие аптеки. Покупатели лекарств все чаще жалуются, что приобретенные ими препараты не действуют.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.
Вот характерные признаки фальсифицированных лекарств:
• несовпадение номера серии и даты изготовления препарата на коробочке и на флаконе или блистере, которые находятся внутри;
• упаковка фальсификатов чаще всего сделана небрежно: картон низкого качества, краски на нем можно размазать или стереть;
• инструкция изготовлена методом ксерокопирования, а если это все же печать, то шрифт текста расплывчатый и нечеткий.
Если же упаковка выглядит «как настоящая» и вы все же приобрели поддельный препарат, об этом можно догадаться и позже – по отсутствию эффекта от лечения. И это в лучшем случае.
Степень вреда для здоровья зависит от того метода подделки, который выбрали мошенники. Таблетка может быть абсолютной пустышкой, содержащей мел, муку, крахмал, сахар. Бывает, что внушаемые люди получают от таких таблеток «улучшение» – это известный эффект плацебо. Но в тех случаях, когда пустышки дают человеку в острой ситуации как средство скорой помощи (подскок АД, сердечный приступ), это может привести к гибели больного.
Второй метод подделки - замена эффективных ингредиентов на менее действенные, но зато дешевые аналоги. Или же снижение дозы действующего вещества. В обоих случаях какой-то результат лечения больной ощутит, но для выздоровления этого будет совершенно недостаточно.
Совсем уже вопиющие случаи - это подмена лекарства. Можно представить, что произойдет, если в упаковке вместо таблеток, снижающих давление или снимающих спазмы, окажутся средства, усиливающие такие состояния.
Подделка лекарств – дело, уголовно наказуемое. С внушительным списком компаний-производителей, допускающих брак при производстве, транспортировке и хранении лекарств, можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора. И по-прежнему при походах в аптеку нельзя забывать, что покупка лекарств сопряжена с риском для здоровья человека и, случается, даже его жизни. Чтобы этого избежать, соблюдайте несложные правила.
1. Покупать лекарства лучше в крупных аптечных учреждениях, которые работают с проверенными поставщиками.
2. Если вы нашли лекарство, которое стоит в 1,5-2 раза меньше, чем в соседних аптеках, скорее всего это фальсификат.
3. Будьте особенно осторожны, если нужное вам средство относится к среднему ценовому диапазону. Дешевые лекарства подделывать нет смысла, а на дорогие маленький спрос.
4. Избегайте покупки тех лекарств, которые часто и назойливо рекламируют на ТВ, в различных СМИ, с помощью листовок. Спрос, подогреваемый таким образом, позволяет получать солидную прибыль при низком качестве медикаментов.
Что делать, если при покупке препарата или в процессе лечения появилось подозрение на фальсификат? Каждый человек имеет право получить в аптеке доступ к сопроводительной документации – в соответствии с законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Аптека обязана по запросу потребителя предоставить копию декларации о соответствии или сертификата соответствия. На сайте Роспотребнадзора по номеру этой декларации легко определить, зарегистрировано ли такое лекарство.
Теги: Донбасс, подделка, медицина, лекарства
- В центре оккупированного Донецка был серьезный пожар: оккупанты сообщили детали21:30
- «Состоялся первый этап»: «Минпром ДНР» похвастался «запуском» «Стирола»20:45
- Путин отрекся от боевиков на Донбассе20:00
- Пьяные боевики ОРДО подрались с боевиками ОРЛО: 10 пострадавших18:10
- Оккупанты экстренно усиливают «мобилизацию» на Донбассе: среди боевиков паника16:20
- На ОРДО обрушился «мясной кризис»: местные жители винят Захарченко15:00
- ВСУ освободили от оккупантов еще один населенный пункт на Донбассе14:16
- СМИ: оккупанты начали применять против Украины «стратегию анаконды»13:16
- ООН бьет тревогу и требует срочно принять меры по Донбассу 13:00
- «Захарченко испугался»: срыв «выборов» в «ДНР»11:45
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
- В центре оккупированного Донецка был серьезный пожар: оккупанты сообщили детали21:30
- Цены на бензин в Украине опять растут21:00
- «Состоялся первый этап»: «Минпром ДНР» похвастался «запуском» «Стирола»20:45
- И солнце, и грозы: уточнен прогноз погоды в Украине на ближайшие дни20:30
- Мэрлин Мэнсон потерял сознание во время концерта20:15
- Путин отрекся от боевиков на Донбассе20:00
- Трамп в ярости из-за длительного допроса юриста Белого дома19:45
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
- Любителям суши: выяснилась смертельная опасность самой популярной рыбы19:15
- Как снизить давление без лекарств18:45
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть яблоки15:30
- Провал в вакцинации: украинцам грозит новая эпидемия13:31
- Как характер женщины зависит от месяца ее рождения12:47
- Эти продукты лучше не употреблять вместе09:48
- 7 правил для исполнения любого желания09:30
- Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение
- У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
- У Захарченко в неподконтрольном Донецке готовятся к разгуляю
- В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"
- Дончан ужаснул "указ" Захарченко: "Здравствуй, 37-й год. "ДНР" становится большим концлагерем"
- "Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты
- "Такого не было никогда..." - жительница Донецка потрясена новой проблемой в "ДНР". Люди просят помощи
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО
- Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО
- "ДНР" и "ЛНР" рассорились: на оккупированном Донбассе у границы с РФ зреет массовый бунт - подробности