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Как сохранить здоровье при сидячем образе жизни
Сидячий образ жизни может представлять угрозу для сердечно-сосудистой системы.
Не секрет, что сидячий образ жизни может негативно сказываться на работе сердечно-сосудистой системы. Тем не менее, новое исследование показало, что несложные физические упражнения для ног могут значительно снизить этот эффект.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24news.com.ua.
Специалисты, представляющие Техасский университет в Арлингтоне, пришли к выводу, что даже десять минут в сидячем положении затрудняют приток крови к ногам, что может впоследствии сказываться на работе сердечно-сосудистой системе в целом. Однако это наблюдается в намного меньшей степени, если человек регулярно приподнимает и опускает ноги, лёже на кровати. Во всяком случае, именно так обстояло дело с 18 юношами, принявшими участие в соответствующем эксперименте.
Исследование было опубликовано в журнале Experimental Physiology.
Ранее с предположением, что сидячий образ жизни может представлять угрозу для сердечно-сосудистой системы лишь в сочетании с недостаточным количеством физических упражнений, выступили специалисты из Университетского колледжа Лондона и Эксетерского университета. Тем не менее, многие учёные придерживаются иного мнения и считают, что полностью «компенсировать» недостаток движения на протяжении всего дня обычная зарядка не может.
Более того, малоподвижный образ жизни вреден не только для сердца и сосудов. Многие исследования показывают, что он повышает риск развития диабета. А учёные, представляющие Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, обнаружили, что недостаток движения может сказаться на памяти человека в среднем и пожилом возрасте, поскольку приводит к «истончению» соответствующих зон головного мозга. При этом специалисты отдельно подчеркнули, что предотвратить это с помощью физических упражнений, согласно полученным ими результатам, едва ли возможно.
Теги: Донбасс, здоровье, сердечное заболевание, советы, сердечная недостаточность
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