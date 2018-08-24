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7 вещей, которые происходят с нами во время сна
Наш организм – любитель понежиться в кроватке. Человек в среднем тратит от 15 лет своей жизни на сон. Зачем столько времени отдыхать? Может это время провести с пользой? И что происходит с организмом в этот момент?
Специалисты советуют на сон тратить не менее 8 часов в сутки. Именно столько требуется, чтобы организм успел полностью восполнить ресурсы. А как у него это получается, сейчас узнаем.
Тело восстанавливается. Возможно, вы замечали, что с утра вас будто бросает в жар? Дело в том, что во время сна процессы в организме замедляются. Температура тела снижается на один градус, падает давление, даже дыхание становится замедленным.
Мышцы релаксируют настолько, что в случае падения с кровати, человек редко получает ушибы. Если посмотреть на спящего в машине, этот механизм легко увидеть – его голова "сползает" вниз.
Уши работают, а нос – спит. Наше тело держит ухо востро – мало ли рядом хищник будет рычать? А вот обоняние спит. Это объясняет почему люди просыпаются от пожара, услышав треск огня, но спят крепко, если квартиру заполнил дым.
Позвоночник выпрямляется, и мы вырастаем на целый сантиметр. Эффект этот короткий и к ночи, под силой земного притяжения, мы снова уменьшаемся.
Омолаживается организм. Именно ночью процессы регенерации усиливаются. Поэтому важные кожные процедуры - маски или массаж лица - лучше делать вечером. Так их эффект улучшится. Только в случае, если вы спать легли до 23. Недаром человек, пренебрегающий сном, выглядит старше.
Вес снижается. Хороший сон – залог стройной фигуры. Ни одна диета не будет работать, если вы будете мало отдыхать ночью. Дело в том, что во сне наш организм теряет вещества и мы сразу не заедаем их, потому что крепко спим. Вечером не ешьте много. Вы же помните про замедление всех процессов, в том числе метаболических? Любая еда но ночь пойдет моментально в бока.
Голова сортирует информацию. Во сне мозг анализирует и фильтрует всю информацию за день. Что-то стирает навсегда: зачем вам помнить цвет занавесок в кафе? Что-то откладывает в памяти: закат с любимым – это важно.
Эндокринная система активно работает. Во сне усиливается выработка многих важных гормонов: соматотропин - обеспечивает рост мышц и костей, мелатонин – помогает эндокринной и нервной системам работать без сбоев, все мужские и женские гормоны активничают пока вы спите. Также снижается выработка гормонов стресса, а иммунная система трудится над выработкой антигенов. Поэтому люди, не досыпающие, чаще болеют и имеют склонность к депрессии.
Думаем, у вас больше не осталось сомнений в том, что 8 часов в день и 15 лет жизни в постели – время проведенное не зря. Они нужны нам, чтобы остальная жизнь была активной и долгой.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, сон
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