Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Ученые из Британии назвали кокосовое масло опасным продуктом

24.08.2018 20:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Гарвардский ученый Карин Майклс заявила, что кокосовое масло является одним из самых вреднейших продуктов.

Известно, что в последнее время, употребление кокосового масла стало очень модным, так как неоднократно сообщалось о его огромной пользе.

Также, его широко применяют в косметологии — антибактериальная маска, увлажнение губ, увлажнение волос, демакияж, крем для бритья. 

Карин Майклс не выступала против использования кокосового масла в косметических целях, но против употребления в пищу высказывалась весьма категорично.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Великобритания, опасность, вред, кокосовое масло
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх