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Ученые из Британии назвали кокосовое масло опасным продуктом
24.08.2018 20:38
Гарвардский ученый Карин Майклс заявила, что кокосовое масло является одним из самых вреднейших продуктов.
Известно, что в последнее время, употребление кокосового масла стало очень модным, так как неоднократно сообщалось о его огромной пользе.
Также, его широко применяют в косметологии — антибактериальная маска, увлажнение губ, увлажнение волос, демакияж, крем для бритья.
Карин Майклс не выступала против использования кокосового масла в косметических целях, но против употребления в пищу высказывалась весьма категорично.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Великобритания, опасность, вред, кокосовое масло
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