Ученые из Британии назвали кокосовое масло опасным продуктом

24.08.2018 20:38

Гарвардский ученый Карин Майклс заявила, что кокосовое масло является одним из самых вреднейших продуктов.

Известно, что в последнее время, употребление кокосового масла стало очень модным, так как неоднократно сообщалось о его огромной пользе.



Также, его широко применяют в косметологии — антибактериальная маска, увлажнение губ, увлажнение волос, демакияж, крем для бритья.



Карин Майклс не выступала против использования кокосового масла в косметических целях, но против употребления в пищу высказывалась весьма категорично.

Источник: https://donpress.com