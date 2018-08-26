Симптомы гормонального сбоя, которые нельзя игнорировать

26.08.2018 13:48

Гормоны играют в организме важную роль.



Организм человека не может полноценно функционировать без гормонов, регулирующих все виды метаболизма, отвечающих за работу нервной и иммунной систем, пищеварительного тракта и других органов, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.



Неудивительно, что нарушение выработки гормонов отрицательно сказывается на нашем внешнем виде, эмоциональном состоянии, поведении и самочувствии в целом. И это лишь вершина айсберга.



Длительный гормональный дисбаланс может стать пусковым механизмом к развитию серьезнейших заболеваний, среди которых:



бесплодие,

злокачественные образования,

бронхиальная астма,

сахарный диабет,

атеросклероз,

остеопороз,

ожирение,

депрессия,

инфаркт и инсульт.



Во избежание перечисленных последствий крайне важно своевременно выявить нарушения гормонального фона.



Рассмотрим общие для мужчин и женщин симптомы гормонального дисбаланса.



1. Головные боли



Частые головные боли ноющего либо приступообразного характера, локализованные в одном либо обоих висках, могут быть вызваны не только стрессом, усталостью и недосыпанием, а и дефицитом либо избытком женского гормона эстрогена.



Именно эстроген регулирует обменные процессы в головном и спинном мозге.



2. Бессонница



За качество нашего сна отвечают гормоны прогестерон и эстрадиол, которые регулируют фазы сна и способствуют быстрому засыпанию.



При недостаточной выработке этих гормонов Вы будете испытывать трудности с засыпанием. Кроме того, фаза глубоко сна станет прерывистой, из-за чего с утра Вы не будете чувствовать себя отдохнувшим, полным сил и энергии.



3. Раздражительность и перепады настроения



Гормоны напрямую влияют на то, как наш мозг управляет эмоциями.



Поэтому если Вы раздражаетесь по поводу и без, если периоды благодушия и счастья резко сменяются состоянием апатии и плаксивости, если Вы не можете контролировать свои эмоции, при этом подсознательно понимаете, что с Вами "что-то не так", обратитесь к эндокринологу.



Дело в том, что все эти проявления могут быть признаками таких эндокринных заболеваний, как гиперпаратиреоз, гипертиреоз, гипотиреоз, тиреоидит.



4. Хроническая усталость



Постоянные стрессы, физические нагрузки и отсутствие полноценного отдыха истощают организм, из-за чего мы можем испытывать усталость. И это вполне нормально.



Но если изо дня в день даже после продолжительного отдыха Вы чувствуете себя "выжатым, как лимон", если Ваша работоспособность существенно снизилась, а с утра Вы не можете заставить себя встать с кровати, это может сигнализировать о нарушении выработки гормонов щитовидной железы.



5. Проблемы с памятью



Вы только что держали ключи в руках, но не можете вспомнить, куда их положили? Вы забыли, выключили утюг, выйдя из дома, или нет? Не можете сконцентрироваться? Даже простые решения даются Вам с трудом? Сдайте анализы на содержание гормонов!



Согласно проведенным исследованиям, низкий уровень эстрогена может стать причиной забывчивости, рассеянности и снижения умственной активности.



Проблемы с кратковременной памятью могут возникнуть вследствие недостаточной выработки гормона кортизола.



6. Повышенное потоотделение



Гормоны регулируют температуру нашего тела. Поэтому одними из первых признаков нарушения гормонального фона по праву считаются приступы повышенной потливости и жара, которые могут сменять друг друга.



7. Проблемы с пищеварением



Доказано, что недостаточная выработка гормонов гастрин, секретин и холецистокинин, стимулирующих процесс пищеварения, является одной из причин повышенного газообразования, вздутия живота, расстройства желудка и замедленного пищеварения.



Кроме того, избыток гормона эстрогена может спровоцировать судороги и боли в животе.



8. Неконтролируемые приступы голода



Существует целый ряд гормонов, отвечающих за наш аппетит и чувство насыщения после приема пищи. Поэтому когда хотя бы один из них вырабатывается в слишком малом количестве либо, напротив, в излишке, мы начинаем испытывать неконтролируемое чувство голода. При этом хочется чаще всего углеводов – чего-то сладкого и калорийного.



9. Резкое изменение веса



Повышенный аппетит в сочетании с резким набором веса, не связанным с увеличением количества потребляемой пищи, является тревожным сигналом, указывающим на гормональные нарушения.



Гормональное ожирение характеризуется замедлением обмена веществ, стремительным накоплением жира (особенно в области живота) и потерей мышечной массы.



Но возможна и противоположная ситуация! Вы можете резко потерять аппетит и стать абсолютно равнодушными к любимым блюдам вследствие нарушения обменных процессов, что приведет к потере веса.



10. Кожный зуд



Низкий уровень эстрогена неблагоприятно сказывается на коже, которая становится сухой и теряет эластичность.



Кожный зуд – еще один симптом гормонального сбоя, который нельзя игнорировать, поскольку он может указывать на повышенное содержание сахара в крови.



11. Угревая сыпь



Угри и комедоны могут являться следствием закупорки пор. Но зачастую виновны в их образовании (особенно в пубертатном периоде) именно гормональные перестройки.



Избыток или дефицит мужских половых гормонов, которые называют андрогенами, может нарушить работу сальных желез и привести к образованию так называемых сальных пробок, которые являются прекрасной средой для развития угревой сыпи не только на лице, но и на теле.



12. Выпадение волос



Дисфункция надпочечников и яичников, которые регулируют производство гормонов, приводит к интенсивному выпадению волос (вплоть до облысения). При этом редеть могут не только волосы на голове, но и брови.



13. Чрезмерное оволосение



На гормональный сбой в организме может указывать и аномальный рост волос на теле. И если мужчин эта проблема заботит в меньшей степени, поэтому они реже обращают внимание на этот симптом, то для женщин чрезмерное оволосение является серьезнейшей эстетической и психологической проблемой.



Повышенная "волосатость" у женщин свидетельствует об избыточном количестве полового мужского гормона тестостерона.



14. Красные ступни



У здорового человека кожа на ступнях такого же цвета, как и остальные части тела.



Если же кожа на ступнях приобретает темно-розовый или красный оттенок, при этом становится болезненной, сухой и грубой, на ней образуются трещины, обратитесь к эндокринологу, поскольку такие проявления могут свидетельствовать о высоком сахаре в крови.



15. Отек ног



При гормональном сбое щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов, вследствие чего в крови накапливаются вещества, удерживающие воду в тканях.



Чаще всего такие гормональные отеки локализуются на ногах. Лодыжки и ступни напоминают бревна, при этом на ощупь отеки плотные и не оставляют следов от пальцев при надавливании.



16. Изменение ногтей



Состояние ногтей может стать косвенным признаком нарушения в работе щитовидной железы.



Так, отслоение ногтевой пластины от мягких тканей пальца может указывать на такое заболевание щитовидной железы, как гипертиреоз.



Если же ногти приобрели форму ложки, это может быть одним из признаков гипотиреоза.



Все перечисленные симптомы нельзя оставлять без внимания, поскольку они могут свидетельствовать не только о гормональном дисбалансе, но и о многих других проблемах со здоровьем.



Уделите время своему организму – посетите эндокринолога либо терапевта, который проведет комплексное обследование, на основании которого поставит диагноз и назначит грамотное лечение!