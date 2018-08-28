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Шесть женских "недостатков", которые на самом деле притягивают мужчин
В наше время многие женщины считают себя далекими от мужского идеала, зарываются в комплексы и стыдятся своих привычек или внешности. В то же время некоторые недостатки девушек привлекают представителей сильного пола и кажутся им невероятно милыми.
Женщины по своей природе довольно мнительны и склонны постоянно находить в себе изъяны, однако стоит ли так уж о них беспокоиться?
Сегодня мы расскажем вам о шести недостатках, которые мужчинам очень нравятся в девушках, пишет Fabiosa.ru.
1. Лень
Многие из нас полагают, что мужчины терпеть не могу ленивых женщин, однако гиперактивность и одержимость чистотой порой напрягает их гораздо сильнее! Конечно, мы не советуем вам вовсе закрыть глаза на уборку и заставить дом утопать в грязи. Однако в меру ленивая избранница, готовая полдня проваляться с мужчиной в постели и не ворчащая по поводу разбросанных по квартире носков, определенно понравится представителям сильного пола.
2. Хороший аппетит
Из-за глупых предрассудков и навязанных нам стереотипов женщины часто стыдятся своего аппетита и скрывают тот факт, что не прочь плотно поесть. Вместо того, чтобы наслаждаться процессом и вкусом блюд, дамы маниакально высчитывают калории и переживают по поводу лишнего веса. Однако мужчины вовсе не ждут, что девушка будет вести себя за столом как принцесса и довольствоваться одними лишь листьями салата. По мнению психологов, здоровый женский аппетит они считают весьма привлекательной чертой.
3. Морщинки
Многие женщины считают безобидные "гусиные лапки" и носогубные складочки серьезным недостатком, тогда как мужчины относятся к ним куда проще. Естественные и натуральные девушки, пусть и с парой-тройкой морщинок, привлекают их гораздо больше, чем дамы, которые после инъекций красоты превращаются в восковых фигур.
4. Веснушки
Немало девушек пытается избавиться от ненавистных веснушек всеми известными способами, терзая кожу различными отбеливающими средствами и очищающими процедурами. А вот мужчины эту особенность внешности считают очаровательной. По их мнению, веснушки добавляют девушке шарма, кокетства и уникальности.
5. Легкая небрежность
Разумеется, мы не советуем вам забыть о гигиене, ходить в мятой одежде и не вычищать грязь из-под ногтей. Однако легкую лохматость и отсутствие макияжа многие мужчины считают гораздо более привлекательными, чем залитые лаком локоны и "боевой раскрас".
6. Аппетитные формы
Лишние килограммы сегодня являются главным комплексом большинства женщин. В то же время мужчины считают легкую полноту весьма привлекательной. Разумеется, речь в данном случае идет не о бесформенном "заплывшем" теле, а о приятных округлостях и небольшом животике.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, привлекательность, недостаток, женщины
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