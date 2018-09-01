Чем опасна децентрализация отопления! Пример Рубежного

01.09.2018 14:19

2018 год для Рубежного ознаменовался Программой децентрализации отопления, которую городской голова и его зам по ЖКХ (сначала Александр Якунин, а потом и Алексей Башкир) обещали провести авральными темпами. Если в советские времена был лозунг «Пятилетку за три года», то в Рубежном решили сделать пятилетку за 5 месяцев.

Немного предыстории

Уже можно сказать печально известная Программа децентрализации теплоснабжения в городе Рубежное на 2018 год была принята в конце 2017 года, но работать начала лишь в апреле 2018, когда на сайте Рубежанского горсовета разместили первый проект решения «Об утверждении инвестиционных договоров по обеспечению теплоснабжения объектов социальной сферы». И уже здесь начались первые махинации - должностные лица исполкома пытались скрыть тексты договоров и названия потенциальных инвесторов от общественности для того, чтобы не обсуждения этого вопроса, не допустить конкуренции и пролоббировать интересы «своих» инвесторов.

Дальше – больше

В мае 2018 года на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ на тот момент уже советник городского головы по вопросам ЖКХ Александр Якунин, вынося на рассмотрение инвестиционный договор с ООО «ТЕПЛОКОМ- ПЛЮС», заявил, что на конкурс подавалось несколько потенциальных инвесторов, но только один из них предоставил полный пакет документов. Следует отметить, что заседание Совета по рассмотрению предложений инвесторов по поводу инвестиционного предложения ООО «ТЕПЛОКОМ-ПЛЮС» не проводилось, а Татьяна Абрамян, которая назначена ответственной за работу по привлечению инвестиций, данный вопрос на депутатской комиссии не докладывала.

Уже в июне 2018 года на заседании Совета по рассмотрению предложений инвесторов Александр Якунин заявил, что инвестиционный договор с ООО «ТЕПЛОКОМ-ПЛЮС» утвержден решением Рубежанского городского совета без рассмотрения Совета по рассмотрению предложений инвесторов и попросил принять эту информацию к сведению. Таким образом, становится непонятным, кто именно рассматривал инвестиционное предложение ООО «ТЕПЛОКОМ-ПЛЮС», почему не проводилось заседание Совета по рассмотрению предложений инвесторов, принявших решение о вынесении рассмотрения вопроса с ООО «ТЕПЛОКОМ-ПЛЮС» на депутатскую комиссию, кто проводил переговоры с данной компанией. Все факты свидетельствуют о том, что данные вопросы рассматривал только господин Якунин, который никоим образом не является лицом, наделенным такими полномочиями.

Конкурс? Зачем? Своим можно и так

На июньском заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ, где рассматривались проекты инвестиционных договоров с ООО «Баязет-2011» и ООО «ПКФ «Прайд», Александр Якунин заявил депутатам, что ООО «ПКФ «Прайд» построит свою котельную в помещении котельной школы №10, которое, заметим, принадлежит КСТП «Рубежноетеплокоммунэнерго».

Таким образом, господин Якунин, без проведения обязательного конкурса, уже решил судьбу коммунального имущества, а именно котельной школы №10.

Кто наделил советника городского головы полномочиями раздавать коммунальное имущество без конкурса инвесторам непонятного происхождения неизвестно, но вряд ли он бы сам на такое решился. А инвестор действительно непонятный. ООО «ПКФ «Прайд» с уставным капиталом в 63 тысячи гривен, не имеет опыта в строительстве котельных, не имеет лицензии на поставку тепла, основным видом его деятельности является производство деревянной тары, а его основатель и руководитель – директор УТОС.

Раз коммунальное имущество раздаем без конкурса, то можно и землю без торгов

Решением сессии Рубежанского городского совета было дано согласие управлению образования на заключение договора об установлении личного срочного земельного сервитута с ООО «ПКФ ПРАЙД» и ООО «Баязет-2011» для размещения и эксплуатации стационарной временного сооружения - модульная котельная на твердом топливе.

Таким образом чиновники городского совета попытались обойти закон, который требует проведения торгов на аренду земли. Ведь на них же могли податься конкуренты, выиграть или завысить цену и тогда «свои» инвесторы бы пострадали. А сервитут дается без каких-либо конкурсов или торгов. Вот только сервитут дается для совместного использования участком земли, но никак не для строительства котельной и последующего ведения предпринимательской деятельности.

Но все описанное выше было лишь цветочками. А вот теперь про ягодки.

24 июля 2018 года на сайте Рубежанского городского совета было размещено приглашение для потенциальных инвесторов на строительство еще трех котельных: для детского садика «Дельфин», Луганского медуниверситета и РИПТа.

На заседание Совета по рассмотрению предложений инвесторов, состоявшееся 15 августа были поданы предложения от двух рубежанских фирм – ЧП ПКФ «Промбытресурс» и ООО «Рубежтепло». Но ни одно из предложений не было поддержано Советом, притом, что до рассмотрения документов дело так и не дошло!

На заседание Совета ворвался первый заместитель городского головы Алексей Башкир и заявил, что эти три объекта будет отапливать то самое непонятное предприятие ООО «ПКФ «Прайд», которое якобы уже получило землю и построило котельные в районе школы №10 и в районе Горбольницы. Когда ему попытались возразить, что торгов по земле не проводилось, а помещения, в которых ООО «ПКФ «Прайд» якобы разместило котельные – коммунальная собственность и ее арендовать можно лишь по конкурсу – ответ убил наповал: какой конкурс? Что за бред Вы выдумываете? Где это написано? Мы уже отдали помещения ООО «ПКФ «Прайд».

Тут просто хочется спросить, как же 19 статья Конституции «Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины»? Как же Закон о местном самоуправлении, который гласит, что только городской совет может распоряжаться городским имуществом, но никак не заместитель городского головы…

Теперь становится понятным по чьим указаниям обещал инвесторам городское имущество Александр Якунин. Действительно, если за твоей спиной второе должностное лицо города, то можно себе позволить обещать все что угодно.

Но это отступление. Вернемся к заседанию Совета. На замечание председателя совета Татьяны Абрамян о том, что это предприятие даже не подавало никаких документов, т.е. никоим образом не изъявило желания поучаствовать в конкурсе господин Башкир заявил, что это неважно. Просто отклоняйте эти предложения, а вечером ООО «ПКФ «Прайд» занесет свое и проведете еще одно заседание с ним одним.

А так можно было? Зачем тогда вообще этот конкурс объявляли, если победитель определился вне конкурса, так сказать «с голоса»?

Можно также задаться вопросом, а зачем вообще объявлять конкурс на отопление РИПТа, если котельная Горбольницы способна его отопить, ведь она твердотопливная?

Да, эту котельную КСТП «Рубежноетеплокоммунэнерго» модернизировало весной 2018 года под дрова. По непонятным причинам об этом мало кому известно.

Фактически, поскольку по заявлениям первых должностных лиц города, централизованное отопление невозможно только потому что из-за долгов газа не дадут, эта котельная могла бы спокойно работать еще много сезонов. Ведь ей не нужен газ, лишь дрова. А коммунальное предприятие могло бы зарабатывать, отапливая Горбольницу, РИПТ и соседние объекты. Но «крепкие хозяйственники» во главе с Алексеем Башкиром решили иначе. Об этом читайте далее.

Что же в остатке?

В результате непрозрачных схем при отборе инвесторов (а собственно никакого отбора и не было, просто оформили договоренности со «своими» фирмами, отклонив при этом предложения других инвесторов, даже не читая их предложений), в Рубежном сформировались подконтрольные местным чиновникам монополисты с завышенными ценами на тепловую энергию. С этими новыми монополистами, фактически в приказном порядке управление образования заставляют заключать договора на покупку тепловой энергии. Для наших чиновников ведь законы не указ. Что с того, что законом о публичных закупках четко запрещается покупать товары свыше 200 тысяч гривен без проведения тендера? Мы ведь уже инвесторам пообещали купить по 1800 грн/Гкал, договоры инвестиционные подписали. Зачем же тендеры, если мы все порешали? И что, что другие инвесторы предлагали тепло по 1250 грн/Гкал, с ними же не договоришься…

Таким нехитрым способом Хортив, Башкир и Якунин фактически «подмяли под себя» пятнадцатимиллионный рынок тепловой энергии, распределив подряды между своими или подконтрольными инвесторами, создав подпольный в Рубежном энергокартель.

А все это влечет за собой дефицит городского бюджета в сфере образования, сокращение учебных заведений и учителей. Уже в этом году в Рубежном дети будут учится в классах до 40 человек!

Очень надеемся, что у руководства управления образования достаточно сильны воля и инстинкт самосохранения, чтобы не пойти на поводу незаконным требованиям мэра и его замов. Ведь за договоры на отопление без тендеров отвечать потом не им, а начальнику управления, как и за невыплату зарплат учителям и превышение граничной численности учащихся в классах. А сейчас именно к этому все и идет.

Ряды инвесторов редеют

Стоит отметить, что лисичанская компания ООО «Баязет-2011», с которой еще в июне был подписан инвестиционный договор на строительство котельных для отопления трех детских садов, школы и Центра социальной реабилитации детей с инвалидностью, в середине августа решила не участвовать в махинациях рубежанских чиновников и отказалась выполнять условия инвестдоговора.

Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Команда «хозяйственников» во главе с Алексеем Башкиром уже отыскали замену несговорчивому инвестору. Естественно никто не объявлял конкурс. Зачем? Чтобы снова пришли не те, кто нужен и опять пришлось выдумывать как им отказать? Нет. Гораздо проще просто привести нужного инвестора и втихую подписать с ним договор.

Децентрализуемся или просто воруем?

Самое интересное оставили напоследок. Желая проверить слова первого заместителя городского головы об уже построенных котельных, представители ООО «Рубежтепло» направились в район Горбольницы. То, что они увидели на месте иначе как мародерством сложно назвать. В помещении котельной Горбольницы, которое принадлежит КСТП «Рубежноетеплокоммунэнерго», т.е. является коммунальной собственностью, орудуют неизвестные люди, которые уже были замечены на Водной станции и представлялись работниками ООО «ЛИСК».

В котельной пропали три котла, два из которых твердотопливные, установленные буквально весной 2018 года.

На вопрос что происходит эти люди заявили, что они демонтировали котлы, т.к. готовят помещение котельной для передачи ООО «ПКФ «Прайд».

На тот же вопрос исполняющий обязанности директора КСТП «Рубежноетеплокоммунэнерго» ответил, что демонтировал новые котлы по письменному указанию первого заместителя городского головы Алексея Башкира.

Вот только конкурс на аренду помещения котельной Горбольницы не объявляли, договоров аренды нет, решения сессии на закрытие котельной или демонтаж котлов тоже даже в проекте нет, а котлы уже куда-то увезли. Действительно, а зачем? Ведь когда работают «крепкие хозяйственники» незачем исполнять законы и соблюдать процедуры, достаточно лишь пожелания первого зама…

Очень надеемся, что с этим фактом разберется полиция и прокуратура.

Источник Трибун.