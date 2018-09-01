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Когда немного не успел: раскрыта тайна смерти Захарченко
Как я писал ранее в статье “Запахло Жаренным”, в воскресенье 26 августа, в День шахтёра, а также День города Донецк, теперь уже покойный главарь боевиков “ДНР” Захарченко покинул территорию “республики” в направлении Южной Осетии. В предчувствии опасности он под предлогом поздравительного визита принял участие в праздновании признания Россией “государственной независимости” Южной Осетии.
Во время визита Захарченко таки выпросил убежище в “братской республике”. Плюс, в качестве бонуса, “президент”непризнанной “Республики Южная Осетия”Бибилов, вручил ему “орден Почета”. Пускай, в это время в Донецке во всю и проходили гуляния по случаю празднования Дня города, но, как говорится, своё седалище дороже.
В Цхинвале, помимо “официального визита”, он решал свою судьбу, а точнее – готовил запасной вариант, отходной путь, на случай, если нужно будет покинуть “ДНР”. И такая же непризнанная “республика” – просто идеальное место, где можно не бояться за свою проспиртованную физиономию.
Согласно хронологии “ДНР”, “народный губернатор” Павел Губарев был сменён Александром Захарченко, чья очередь передавать бразды правления, скажем так, пламенно пришла в эту пятницу.
Жизнь боевиков, в том числе и их предводителя – это русская рулетка: никогда не знаешь, какой оборот барабана станет роковым. Кто-то соображает не играть с судьбой и бросает револьвер, а другой играет до “победного” конца. Так, нашим текущим “победителем” и абсолютным “чемпионом” становится, Александр “Куриный Барон” Захарченко.
Многие знали об уходе в августе-сентябре. Знали, что он смирился и не сопротивлялся таком повороту. Что интересно, у главаря боевиков было всё готово для “счастливой пенсии”, однако отсутствие внутреннего “сигнала “стоп” сыграло для него последнюю злую шутку. “Сепар”, вечер, взрыв – и вот вмиг предводителя террористов “ДНР” не стало. От полученных ран он скончался в больнице.
Вместе с Захарченко пострадал и Александр Тимофеев, “министр доходов и сборов ДНР”, который в отличии от первого всё-таки выжил. Нельзя исключать и вероятности, что именно он и был планируемой жертвой. Или же убрать было выгодно обоих. Такой выглядит вполне разумным, ведь Тимофеев, он же “Ташкент”, руководил распределением гуманитарных грузов, осуществил захват сети супермаркетов “Амстор”, “национализировал” шахту имени Засядько и шахту имени Киселева, то есть поводов для ликвидации более, чем достаточно. Но главным камнем преткновения стало обострение конфликта с командирами и группами в “ДНР”. “Ташкент” жестко сопротивлялся группе близкой Ходаковскому, который неоднократно выступал против политики Захарченко.
Завтра-послезавтра о Захарченко забудут, как о кошмарном сне жителей Донбасса. А его преемник, Дмитрий Трапезников, в скором времени тем или иным образом обязательно повторит судьбу всех и каждого из своих предшественников.
Источник Ведомости Донбасса
Теги: Донбасс, тайна, смерть, Захарченко
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