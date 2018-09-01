Убийство Захарченко: Российские политики резко заговорили, что Украина начнет наступать. Я боюсь обратного, - Дихтяренко

01.09.2018 13:59

Главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко убили в центре Донецка в ресторане «Сепар».

Взрыв произошел в ресторане «Сепар», когда там находился глава «ДНР», в результате он получил смертельное ранение. При взрыве ранение также получил ранение и глава «минфина» «ДНР» Александр Тимофеев. Подробнее эту тему обсудим с главным редактором «Реальной газеты» Андреем Дихтяренко.

Виктория Ермолаева: Не так давно в нашей студии вы говорили о том, что сейчас наиболее удачный момент для возвращения Донбасса за все четыре года. Также вы делали большой материал о том, что происходит сейчас внутри так называемой «ДНР»: разборки, скандалы, компромат, тайные исчезновения, поэтому владеете информацией. Напомните для начала, что из себя представлял Александр Захарченко.

Андрей Дихтяренко: Захарченко за последние четыре года был последним из бессменных глав так называемой «ДНР». Его поставил на «царство» российский политтехнолог Александр Бородай, который непосредственно от Кремля руководил Донецком, когда местные боевики столкнулись с откровенной нехваткой кадров. Был такой прекрасный момент летом 2014-го года, когда Бородай собрал всех боевиков и сказал, что мне надо ехать в Москву, а вами теперь будет руководить этот простой донбасский парень. И этот «простой донбасский парень» Александр Захарченко, боевик группировки «ОПЛОТ», человек, который никогда не блистал особыми талантами, управляемый, четыре года номинально возглавлял «ДНР». Но даже под таким управляемым человеком кресло в итоге зашаталось. Оно зашаталось как раз после того, как в Луганске совершили переворот и убрали лидера боевиков Плотницкого. После этого сразу же заговорили о том, что следующим, наверняка, будет и Захарченко. К началу лету 2018-го года эта тема гуляла и по кремлевским СМИ, говорили о том, что уберут и Захарченко, и «Ташкента», и они на какое-то время пропали из Донецка. А сейчас мы видим, что один из них якобы убит, а второй – якобы ранен. Я думаю, что события вполне укладываются в эту канву, что боевики собирались убрать главу Донецка, но не знали, как это сделать.

Виктория Ермолаева: Осенью должны были пройти выборы в «ЛДНР», возможно ли связать с этим событием произошедшее сегодня?

Андрей Дихтяренко: Я думаю, да. Эта отмена выборов, которая также пошла по указке из Москвы, говорила о том, что структура власти в этих так называемых «республиках» явно зашла в тупик, и кремлевские кураторы не знали, каким образом развязать этот узел. Было видно, что летом были колебания: проводить выборы/не проводить выборы, оставлять Захарченко/убирать Захарченко, кто будет куратором неподконтрольного Донбасса – Сурков или кто-то другой. Этот Гордиев узел они очень хотели разрубить.

Виктория Ермолаева: В СМИ гуляют сейчас три версии событий: винят СБУ, ФСБ и внутренние разборки между конкурентами. Какой версии можно придерживаться, по вашему мнению?

Андрей Дихтяренко: Я думаю, что не нужно ограничиваться только тремя версиями, и самая первая версия, которую можно рассматривать, — а было ли это покушение, не является ли это инсценировкой? Потому что мы помним недавнюю историю с Бабченко, когда спецслужбы так удачно обставили его мнимое «убийство», что в это поверили абсолютно все медиа. А уж в Донецке гораздо сложнее перепроверять информацию, а обставить убийство нет никаких проблем. То есть нужно установить факт – было ли это убийство или это было очередной какой-то спецоперацией. Но стоит сказать, что всю весну Захарченко активно подвергался критике со стороны своих конкурентов. Его постоянно уничтожал в своих блоках Александр Ходаковский, о нем негативно высказывался Губарев. Летом Захарченко исчезает, потом как ни в чем ни бывало возвращается в Донецк, и летом абсолютно прекращается его критика. В последнее время в Донецке было грозовое затишье в структуре власти «ДНР». Вроде как бы все на своих местах, но все прекрасно понимают, что грядут большие перемены. Мы только что говорили о том, что мы не знаем, инсценировка ли это или настоящее убийство, но можно сказать однозначно, система власти группировки «ДНР» сейчас будет перестроена. И мне кажется, что план Б на случай подобных инцидентов у боевиков, и у Кремля был.

Виктория Ермолаева: Чего теперь можно ожидать на оккупированных территориях?

Андрей Дихтяренко: Чего угодно: начиная от воскрешения Захарченко до максимального обострения на линии фронта. Если Захарченко действительно убили, огульно обвинять в этом украинские службы я бы точно не стал, и поводом для обострения это не является. Ярким примером служит отстранение от власти Плотницкого – никакого обострения на фронте за этим не последовало. А в августе 2016-го года на Плотницкого якобы было совершено покушение, он выжил и просто избавился от всех своих конкурентов – уничтожил представителей группировки «Армия Юго-Восток». Меня больше беспокоит медийная реакция на это событие в российских медиа – как быстро российские политики начинают утверждать, что Украина прямо сейчас начнет наступать, воспользовавшись этим фактом. Я боюсь, не стоит ли нам ожидать обратного, что вся эта комбинация может быть использована, что обострение на линии фронта начнется с другой стороны. Тем более сейчас много сведений о том, что подходят какие-то свежие воинские подразделения, свежая техника с российской границы. Поэтому ждать можно чего угодно в любой момент.

Источник hromadskeradio.