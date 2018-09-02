Почему нельзя носить чужие вещи и украшения

02.09.2018 10:20

Чужие вещи приносят несчастья, а все потому, что они напитаны энергетикой человека, которому принадлежали и она не всегда положительная. Принимая в дар или просто принося в дом чужую вещь, будьте осторожны, мы расскажем, что нужно сделать, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Полученные или подаренные вещи лучше всего не оставлять себе, если вы не хотите привнести в свою жизнь проблемы и негатив. Эти вещи могут быть прокляты, на них могут быть сглазы или же просто они могли принадлежать плохим людям. Особенно это касается украшений с драгоценными камнями. Камень-талисман - это очень сильный энергетический магнит, поэтому эзотерики советуют не оставлять себе такие талисманы. Особую опасность несут: агат, гранат, рубин, тигровый глаз, аквамарин, менее опасны: лунный камень, жемчуг, оникс.

Кроме того, избегайте украшений из золота, меди, циркония и платины. Лишь серебро является вполне безобидным металлом, ведь на чужом теле оно может потерять все свои свойства. Если вы нашли украшение из драгоценного металла, то ни в коем случае не оставляйте в своем доме, а тем более не надевайте. Постарайтесь найти хозяина или же просто сдайте в ломбард.

Как очистить драгоценные камни?

Украшения и камни очень сложно избавить от посторонней энергетики. Важно понимать, откуда у вас появилось украшения, если его подарил очень близкий человек, которому вы всецело доверяете, можно попробовать его очистить.

белые, серые и черные камни можно очистить лунной энергией: оставьте их на подоконнике и пусть лежат там в течение месяца;

желтые, красные, коричневые камни очищаются огнем: утром и вечером по 5 минут нужно водить по ним огнем свечи, делать это нужно в течение трех дней;

голубые, зеленые, синие и бирюзовые можно очистить водой: каждое утро в течение семи дней нужно бросать камень в ледяную колодезную воду (утром бросаете, на следующее утро вынимаете, меняете воду и снова бросаете).

Можно ли очистить мебель?

У каждой вещи есть своя энергетика, есть она и у предметов мебели. Так, например, если вам от друзей достался диван, который стоял в их квартире несколько лет, то он напитан энергией их дома, на нем их аура. Поэтому вместе с диваном, вы можете привнести в свою жизнь и семью проблемы прошлых хозяев. Чтобы вещь настроилась на волну нового дома нужно очень много времени, но можно попробовать ее очистить.

Очистить от чужой энергетики какую-либо вещь поможет огонь. Нужно провести ритуал со свечой: днем зажгите свечу, поставьте ее неподалеку от предмета, который хотите очистить и проговорите: «Прогоню я всё плохое, хорошее приму. Матушка природа, очисти живым огнем этот предмет для меня и моей семьи, чтобы принадлежал он нам всецело. Да будет так».

Как очистить одежду?

С одеждой все немного проще, чтобы избавиться от отрицательной энергетики, вещь необходимо постирать. Чтобы добиться максимального эффекта, в воду, в которой будете стирать вещь, нужно опустить серебро, и дать ей ночь настояться. После этого опустите вещь в воду, чтобы она там немного полежала, а затем постирайте.

Еще один способ, который поможет очистить одежду - это соль, ведь она отличный очиститель, так как способна впитывать в себя все, в том числе и негативную энергетику. Насыпьте в воду соль и положите туда вещь пусть она там полежит, затем также постирайте обычным способом.

Народные приметы про найденные вещи

Древние славяне считали, что найденное серебряное кольцо принесет богатство, но его нельзя было оставлять себе, а как можно скорее вернуть хозяину.

Если найденное золото почернело, то оно вам не подходит или было проклято и нужно от него срочно избавиться.

Никогда не поднимайте с земли украшения из металла или камни, ведь по народным поверьям, поднимая чужую вещь, вы поднимаете чужие проблемы и несчастья. Среди самых опасных "находок": ножницы, ножи, кольца, фотографии.

Если кто-то из ваших знакомых оставил в вашем доме какую-то вещь, то ее нужно непременно вернуть, возможно, этот человек хочет разрушить ваше счастье и благополучие.

Источник: https://from-ua.com