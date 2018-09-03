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Как помочь ребенку привыкнуть к школьному графику

03.09.2018 08:15
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Как помочь ребенку привыкнуть к школьному графику

Актуальная информация для родителей.

Если ребенок идет в первый класс и ему тяжело приспособиться к сложному учебному графику, родители могут помочь ему, приучив к самодисциплине, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

«Родителям надо будет поддерживать, поддерживать и еще раз поддерживать его в самодисциплине. Но не «давить» на него, а контролировать», - сообщил психолог, научный сотрудник лаборатории социальной психологии личности Института социальной и политической психологии НАПН Украины Владимир Савинов. 

По словам психолога, родители могут показать ребенку, что есть границы, в рамках которых он может капризничать и выражать недовольство школьным графиком, или говорить, что устал. При этом важно также дать понять, что к этим заявлениям ребенка отнесутся с пониманием.

«Я думаю, что идеально было бы, если бы родители реагировали на жалобы ребенка на школьный график стоит по-разному, если родителей двое: один ведет себя более мягко, другой - более жестко ("плохой полицейский и хороший полицейский"). Обычно любовь матери безусловна, а отца - условна, т.е. за какие-то достижения. При этом обязательным должно быть согласование требований между родителями, чтобы не было противоречий, но обычно один из них более требователен к успеваемости, восприятию ребенком учебного графика, к его поведению в школе и т.д.», - говорит В.Савинов.

Эксперт также отметил, что если с этой ситуацией придется справляться одному родителю, тоже есть выход.

«Если нет возможности обеспечить два отношения (жесткое и мягкое) к ребенку, то тогда один родитель сам должен быть и мягким, и жестким одновременно. Точнее, в разных вопросах. И говорить ребенку приблизительно так: «Да, я на твоей стороне, при этом вписываться в график - твоя работа, я не в состоянии повлиять на учителей, это твой челлендж, вызов, условно говоря».



Теги: Донбасс, ребенок, психология, школа, график
 
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