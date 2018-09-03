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Врачи рассказали, какое хобби может продлить жизнь

03.09.2018 22:13
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Врачи рассказали, какое хобби может продлить жизнь

Специалисты из Йельского университета провели исследование и выяснили, что чтение может существенно продлить жизнь человека и улучшить его когнитивные способности. 

Ученые считают, что необходимо читать не менее 30 минут в сутки для того, чтобы хорошо себя чувствовать. Такое времяпровождение на 23% может снизить риск ранней смерти. Также чтение нормализует процесс сердечно-сосудистой системы, может уменьшить стресс и расслабить мускулатуру. 

«Стоит погрузиться в интересную книгу на минимум несколько минут, и у людей мигом сокращается уровень напряжения», – заявили специалисты.

За 12 лет ученые провели исследование, в котором принимали участие 3500 человек, которым было рекомендовано читать как можно больше книг. 

Также исследователи советуют больше читать пенсионерам, так как чтение позволяет поддерживать умственные способности.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, здоровье, хобби, чтение
 
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