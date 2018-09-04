7 этапов отношений, ведущих к настоящей любви

04.09.2018 20:41

Мы сами выбираем себе мужа или жену. Однако, чтобы ощутить настоящую любовь в семейной жизни, нужно познать друг друга, подружиться, а потом уже полюбить. Многие ложно считают любовью первый конфетно-букетный период. Ведь, как только романтика уходит, розовые очки падают, партнеры сталкиваются первыми сложностями, первыми испытаниями отношений. А кто-то считает – любовь прошла.

Преданность и терпение – главные качества любви. Если Вы решили, что в Ваших отношениях «любовь закончилась», будьте уверены, что она еще и не начиналась. Эти семь этапов отношений, которые покажут вам, почему настоящая любовь и настоящие отношения приходят со временем:

1. Конфетно-букетный этап

Конфетно-букетный период продолжается около 18 месяцев. Так как у мужчины и женщины, когда они влюбляются в друг друга, вырабатывается в организме гормоны, которые помогают видеть мир в ярких красках. В этот период им все кажется удивительным в их партнере. Они чувствуют себя, как будто в состоянии наркотического опьянения.

Не следует в этот период принимать судьбоносные решения, ведь действие этого опьянения рано или поздно прекратится, все станет на свои места.

2. Этап перенасыщения

В этот период вы начинаете трезво смотреть на ваши отношения и вашего партнера, море чувств утихает, вы постепенно привыкаете друг к другу. Следствием этого является изменение вашего поведения — вы начинаете вести себя более раскованно и естественно.

3. Этап отвращения

Этап отвращения не избежать при любых продолжительных отношениях. Ссоры и выявления недостатков друг друга характерны для этого этапа. Вам кажется, что самый простой способ избежать всего этого — расставание или развод. Расставшись, вы вскоре снова вступите в конфетно-букетный этап с другим человеком, и начнете проходить этапы заново, пока не дойдете до этого и не перейдете к следующему.

4. Этап терпения

На этом этапе партнеры приобретают мудрость. Ссоры уже не носят такой драматический характер, ведь оба знают, что ссора заканчивается, а отношения необходимо продолжать. Если оба делают все, чтобы развить у себя терпение, с годами к ним приходит мудрость. Это закон.

5. Этап долга или уважения

Это первый этап настоящей любви, ведь до этого любви ещё не было. Партнеры начинают понимать свои обязанности, думая не о том, что ему должен другой партнер, а о том, что он может сделать и дать своему любимому.

6. Этап дружбы

В этот период партнеры становятся очень близки друг другу. Они доверяют друг другу, как самым близким друзьям. Этап дружбы открывает дорогу к настоящей любви.

7. Этап настоящей любви

К настоящей любви идут очень долгое время, проходя совместно через сложные жизненные этапы и ситуации. Настоящая любовь — это не то, что неожиданно падает вам с неба, как считают многие. Для настоящей, взрослой любви человек созревает, отказываясь от эгоизма и предрассудков.

Источник marsvenuss.ru