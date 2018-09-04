Много переселенцев: Аренда жилья в Мариуполе – вопрос везенья

04.09.2018 16:40

Как дружно отмечают и мариупольцы, и гости города, сегодня самым большим дефицитом в столице Приазовья является съемное жилье. Объявления о желании арендовать квартиру можно встретить буквально на каждом шагу. А вот «зеркальных» о сдаче жилья – гораздо меньше. Да и то они большей частью «просроченные» – набрав указанный в объявлении номер, чаще всего можно услышать, что квартира уже сдана.

Неохотно берут заказы найти арендное жилье и риелторы, так как поиски могут затянуться надолго, и клиент останется недовольным.

Цена зависит от многих факторов

Частный риелтор Ирина Семина в беседе с корреспондентом «Донецких новостей» поясняет, что спрос, в основном, на недорогое жилье, а такое разлетается «как горячие пирожки». Ситуация с арендным жильем, начиная с 2014 года, примерно с осени, становится все сложнее.

«Основная причина в том, что в Мариуполе много переселенцев. Люди приезжают в наш город семьями, устраиваются на работу, дети ходят в школу, в детсады. Нужно жилье. Далеко не у всех есть возможность купить собственное, вот и ищут долгосрочную аренду. За четыре года те мариупольцы, у которых есть, что сдавать, уже нашли квартирантов, но люди продолжают приезжать. Кто-то перебирается сюда с временно неподконтрольной территории, потому что надо определяться ребенку со школой или вузом, а пожилым родителям – с пенсией. Кто-то едет в Мариуполь, потому что понимает, что "там" уже не на что надеяться, и надо как-то строить свою жизнь здесь», – поясняет Ирина Семина.

Риелтор дополняет, что многие дончане или луганчане вначале уехали в центральные города страны – в тот же Киев или во Львов, но не смогли там адаптироваться, или «не потянули» столичные цены на аренду жилья. «Вот и приехали в Мариуполь: здесь территориально к родному городу ближе, да и отношение у нас к переселенцам часто в лучшую сторону отличается от того, как к ним относятся в столице или западных регионах. Так что, несмотря на то, что прошло уже четыре года, в Мариуполь продолжают ехать переселенцы», – констатирует Ирина.

«Плюс к этому постоянно появляются мариупольские молодые семьи. И далеко не у всех молодых супругов есть своя квартира, они тоже начинают искать съемное. А нового жилья у нас не строят», – добавила риелтор.

Разброс цен на арендное жилье в столице Приазовья большой: все зависит от количества комнат, качества ремонта, района города.

Наибольшим спросом пользуется однокомнатная или двухкомнатная квартира в Центральном районе, в которой сделан «косметический» ремонт. Снять «однушку» стоит примерно 2 тыс. грн плюс оплата коммунальных услуг, цена «двушки» – от 2,5 тыс. грн плюс «коммуналка». Отопление хозяева и квартиранты оплачивают, как правило, пополам. «Именно такое жилье очень тяжело найти. Очень быстро разбирают. Едва выставляется в аренду подобная квартира по удобной цене, как тут же находятся квартиранты», – пояснила Ирина Семина.

Квартиры, в которых сделан евроремонт, гораздо дороже. Однокомнатная с евроремонтом – от 4 тыс. грн в месяц, двухкомнатная – 6-7 тыс. грн. «Такое жилье можно найти довольно легко. Но дело в том, что люди хотят снять квартиру подешевле. Мало у кого есть возможность отдавать за аренду жилья месячную зарплату», – уточняет риелтор.

Квартиры «кусаются» и в Приморском районе, и на Левобережье, и даже в Кальмиусском районе. «В Кальмиусском районе можно найти однокомнатную квартиру с косметическим ремонтом и за 1,5 тыс. грн, или двухкомнатную – за 2 тысячи, если, к примеру, далеко остановка общественного транспорта. "Однушка" с евроремонтом в Кальмиусском районе может стоить 3,5 тыс. грн, "двушка" – от 5 тысяч», – детализирует эесперт.

Самое дешевое жилье – на подвергшемся обстрелам микрорайоне «Восточный», там даже двухкомнатную квартиру можно снять за 1,5 тысячи. «Но мало кто хочет там снимать жилье. Во-первых, все-таки, очень далеко от центра, во-вторых, еще свежи воспоминания об обстреле 2015 года», – отметила риелтор.

Обязательный «набор» мебели и быттехники, который должен присутствовать в арендном жилье, это – диван, телевизор, стол, стулья, холодильник, стиральная машина. «В последнее время клиенты также требуют бойлер. И если бойлера нет, то квартиранты по договоренности с хозяевами сами ставят его в счет арендной платы. Кстати, в счет арендной платы квартиранты берутся и сделать косметический ремонт – покрасить, побелить, поклеить обои. Поэтому так называемый "бабушкин вариант" тоже расходится "на ура". Я часто сталкиваюсь с тем, что люди согласны на любое жилье, на любое недорогое жилье», – говорит Ирина.

Что касается размера «риелторских», то традиционно они составляют 50-100% от стоимости аренды: чем ниже арендная плата – тем выше процент «комиссионных».

Есть немало и «везунчиков»

Дончане Сергей и Ольга приехали в Мариуполь в октябре 2014-го. «Нам повезло. Девушка только выложила объявление о сдаче в аренду двухкомнатной квартиры, и мы его сразу увидели. И вот живем тут уже четыре года, платим 1500 грн плюс коммунальные услуги, плюс – в отопительный период 50% за отопление. Квартира большая, "сталинка", дом находится рядом с остановкой. Кальмиусский район, правда, но транспортная развязка хорошая: полчаса – и ты в центре. У нас очень хорошие отношения с хозяевами, мы сами делаем в квартире кое-какие ремонтные работы, если надо», – рассказал Сергей.

«Везунчиком» считает себя и Роман, вот уже три года арендующий две комнаты в трехкомнатной квартире в Центральном районе: «Мне помогли найти жилье друзья. Их соседка жила одна в трехкомнатной квартире, ей надо было срочно уезжать в Турцию, и она хотела найти надежных квартирантов, так, чтобы не переживать потом. Вот тут я и "подвернулся". В одной комнате хозяйские вещи, две другие – мои. В квартире сделан неплохой косметический ремонт, почти везде новая мебель. Плачу же я только "коммуналку": зимой выходит почти 3 тысячи, летом – около тысячи гривен. Конечно, я стараюсь следить за тем, чтоб все было вовремя оплачено, чтобы в квартире всегда был порядок, если что-то выходит из строя, кран, например, я покупаю новый».

Алла вместе с маленьким сынишкой также снимает однокомнатную «гостинку» в Центральном районе «за коммуналку» плюс 200 грн. «Хозяева спешно уезжали. Им нужно было, чтобы кто-то приглядывал за квартирой и вовремя оплачивал коммунальные счета. Мне же после развода срочно нужно было найти жилье, вот, к счастью, у нас нашлись общие знакомые, которые и свели нас вместе», – сообщила девушка.

«За коммуналку» сдает свое жилье немало мариупольцев. Кто-то – по причине отъезда, кто-то, живя в другой квартире, не может оплачивать коммунальные услуги из-за возросших тарифов. Главное здесь – заселить порядочных людей. Как правило, это – знакомые, или знакомые знакомых.

Посуточное снимают рядом с ПФУ или УТЗСН

В Мариуполе в последние годы открылось несколько хостелов. Находятся они либо в центре, либо рядом с хорошей транспортной развязкой. Условия там неплохие, цены – вполне демократичные. К услугам проживающих – Wi-fi, всегда горячая вода, удобная и комфортная кухня, холодильники, микроволновка, электрочайник, электроплита, электродуховой шкаф, стиральная машина, утюг, фен. Стоимость койко-места зависит от количества живущих в комнате и «ярусности» кровати. Самая низкая цена – 60 грн в сутки – верхнее место в 12-местном номере, самая высокая – 300 грн – за номер с двуспальной кроватью.

Хостел – отличный вариант для молодежи, приехавшей в столицу Приазовья отдохнуть, «потусить», пообщаться с друзьями. А вот для тех, кто вынужден путешествовать по необходимости, например, для пенсионеров, приезжающих с временно неподконтрольной территории, чтобы оформить пенсию, хостел для проживания не годится.

Человек в возрасте, если в Мариуполе у него нет родственников или знакомых, ищет жилье посуточно. Предложений в Городе-у-моря немало, вариантов много, цены – ощутимые.

В центре города, рядом с УТСЗН и Пенсионным фондом стоимость однокомнатной квартиры с евроремонтом 450-500 грн в сутки. Менее «навороченная» квартира, с диваном, телевизором и холодильником, будет стоить 200-250 грн.

Приезжающие пенсионеры выходят из положения по-своему. При достаточном количестве спальных мест они снимают квартиру на двоих или на троих. Получается «и дешево, и сердито».