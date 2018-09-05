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Благотворители и хоккеисты вручили первоклассникам Донбасса рюкзаки и канцелярию
Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб «Донбасс» провели для первоклассников Донецкой области ежегодную социальную акцию, посвященную Дню знаний.
В рамках благотворительной инициативы организации поздравили с началом нового учебного года более 2 300 новоиспеченных школьников региона, вручили им брендированные рюкзаки с альбомами, тетрадями,карандашами и сладостями.
Благотворители и спортсмены побывали на торжественных линейках и открытых уроках в66 учебных заведениях Донбасса: общеобразовательных школах Константиновки, Дружковки, Ильинского, Покровского и Константиновского районов, детдомах и интернатах Краматорска, Константиновки, Славянска, Алексеево-Дружковки, Святогорска и Николаевки.
Известные хоккеисты – Виктор Захаров, Виталий Лялька, Никита Новиков, Александр Костиков, Юрий Сильницкий, Владислав Луговой, Илья Коренчук, Виталий Кирющенков, Владимир Чердак и другие – во время общения с детьми рассказали о своих спортивных достижениях, вспомнили школьные годы, раздали автографы и сказали первоклассникам много напутственных слов. К поздравлениям звезд спорта присоединился и Президент благотворительного Фонда Борис Колесников.
«Хочу поздравить всех первоклашек с незабываем днем в их жизни, а также их родителей и педагогов! Желаю детям стать настоящими гражданами Украины, любить спорт. Мы видим среди них не только наших болельщиков, но и юных спортсменов, которые придут на смену мастерам. В этом году откроются еще два катка в Донецкой области, будет введенодин бесплатный час в неделю для нашей молодежи, чтобы они смогли освоить зимние виды спорта. В добрый путь!», – отметил Борис Колесников.
Напомним, с 2014 года Фонд Бориса Колесникова оказывает всестороннюю поддержку школьникам Донецкой области. Ежегодно 1 сентября благотворители вручают детям портфели, канцелярию исладости. За пять лет организация передала в учебные заведения области более 12 000 рюкзаков с подарками. В День Николая традиционно все школьники Донецкого региона получают шоколадные наборы, для них устраиваются новогодние огоньки и утренники.
Теги: фонд, Борис Колесников, День знаний
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