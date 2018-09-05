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Основные признаки избытка соли в организме
Семь признаков того, что вы употребляете слишком много соли.
Не верьте тем, кто рассказывает о полезности соли, - все это лишь слова. Ее главная опасность заключается в том, что натрия хлорид, как полагают, поднимает артериальное давление.
А это, в свою очередь, является значимым фактором риска в развитии сердечных заболеваний, инсульта и почечной недостаточности, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Тонето.
Чтобы не навредить своему здоровью, эту приправу нужно употреблять в ограниченных количествах. Согласно ВОЗ, рекомендуемое потребление натрия для взрослых составляет примерно две трети чайной ложки столовой соли в день (менее 5 000 мг).
Для людей, у которых уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, Американская сердечная ассоциация рекомендует употреблять не более 2 300 мг соли в день (в идеале - не более 1 500 мг).
К сожалению, большинство людей сегодня едят ее гораздо больше (до 12 граммов ежедневно!), причем большая часть растворенных бесцветных кристаллов поступает в организм из консервированных и готовых продуктов.
Вот 7 признаков того, что вы употребляете слишком много соли.
1. Постоянная жажда
Одним из наиболее явных симптомов "передозировки" солью является постоянная жажда. Таким образом мозг посылает сигнал, что организму не хватает жидкости.
2. Общая отечность
При чрезмерном употреблении соли вода начинает задерживаться в клетках, вызывая отечность всего тела. Помимо отеков, может также наблюдаться вздутие живота.
3. Головная боль
При избытке натрия кровеносные сосуды головного мозга начинают расширяться, что и становится причиной такого состояния.
4. Вес стоит на месте
Уже давно сидите на диете, но стрелка весов, похоже, не собирается ползти вниз? Возможно, что вы употребляете в пищу слишком много соли, которая задерживает воду в организме!
5. Повышение артериального давления
Высокий уровень натрия увеличивает количество воды в организме, включая объем крови. Дополнительная кровь распирает стенки кровеносных сосудов. В результате возникает высокое артериальное давление, или гипертония.
6. Увеличение количества мочи
Поваренная соль в высоких концентрациях раздражает почки и нарушает обратную резорбцию (всасывание) воды, что усиливает дегидратацию. Избыток натрия будет выводиться вместе с мочой, поэтому ее количество увеличивается.
7. Нарастающие признаки сердечной недостаточности
Избыток соли увеличивает нагрузку на сердце, что способствует развитию сердечной недостаточности. Обычно она проявляется такими симптомами, как одышка, тахикардия и выраженные отеки нижних конечностей.
Внимание: если вышеперечисленные симптомы сильно выражены или не исчезают после сокращения потребления соли, обязательно проконсультируйтесь с врачом, поскольку это может указывать на наличие более серьезных проблем со здоровьем.
Чем можно заменить соль в блюдах?
Существует множество способов снизить потребление натрия, не жертвуя вкусом еды. При приготовлении пищи вы можете попробовать заменить соль травами, специями и другими натуральными приправами.
Попробуйте поэкспериментировать во время готовки, отставив солонку в сторону!
Теги: Донбасс, здоровье, вред, соль
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