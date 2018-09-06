Все рубрики раздела
- Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды13:58
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- Благотворители и хоккеисты вручили первоклассникам Донбасса рюкзаки и канцелярию15:55
- Эти продукты вызывают пищевую зависимость15:10
- Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе11:31
- В Раде провалили закон, позволяющий снизить цены на лекарства11:15
- Названы самые злопамятные знаки Зодиака10:40
Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды
Ученые из Южной Америки обследовали 35 человек и доказали, что питьевая вода после еды увеличивает уровень сахара в крови. Это количество увеличивается еще больше, когда мы запиваем водой пищу. Люди ели пончики, и ученые анализировали уровень сахара в их организме. Одна группа пила перед едой, вторая - во время, и третья - после еды. Оказалось, что питьевая вода, употребляемая с пищей приводит к повышению уровня сахара в организме.
Вода после еды повышает уровень сахара, но ненамного. И самый низкий уровень сахара отмечался у тех, кто пил воду перед едой. Поэтому, если вы хотите избежать диабета, вы должны попробовать пить воду перед едой. Избегайте употребления пищи и воды одновременно, или сразу после нее.
Клетки нашего тела сжигают сахар с помощью фермента, называемого инсулином. Это дает организму энергию. Вопрос в том, что происходит при повышенном сахаре.
Когда сахар растет в крови, поджелудочная железа начинает производить больше инсулина, чтобы довести его до нормального уровня.
При этом важно понимать, что сахарный диабет — это не болезнь сладкоежек. Так, возникновение диабета 1-го типа не связано с чрезмерным употреблением сладкого. Он развивается, когда иммунная система человека атакует его собственную поджелудочную железу, из-за чего она больше не вырабатывает инсулин. В случае с диабетом 2-го типа сахар только косвенно является причиной заболевания — сам по себе он не вызывает диабет.
Что такое диабет второго типа?
У тех, у кого диабет второго типа, инсулин образуется, но их клетки не могут его использовать. Врачи называют это «резистентностью к инсулину». Тело сначала создает больше инсулина для нормализации количества глюкозы, но через некоторое время его становится меньше, и сахар начинает смешиваться в крови.
Причины возникновения диабета 2 типа
Возраст 45 лет и более;
Наследственность. Генетически это заболевание может оказаться и у вас;
Малая физическая активность или ее полное отсутствие;
Курение и стресс;
Источник from-ua
Теги: Донбасс, диабет, еда, вода
- Экономическая правда Евромайдана: сколько он стоит и как на нём наживаются
- Секретарь Донецкого горсовета: Вопрос с русским языком надо решить раз и навсегда
- Тигипко: "Сильная Украина" станет второй по влиятельности политсилой в Донбассе
- День Победы: война глазами наших бабушек
- Виктор Янукович потерял вторую маму
- Ющенко улетел на финал Кубка УЕФА
- В Алчевске река Белая стала красного цвета14:42
- Басурин после смерти Захарченко пригрозил Украине бойней14:20
- Боевики «ДНР» устраивают новые блокпосты13:21
- ЦИК упростил процедуру голосования на выборах для переселенцев13:02
- Переворот в "ДНР": смерть Захарченко "воскресила" прямого конкурента Трапезникова - боевика Ходаковского12:41
- Где Плотницкий? В Минске представители РФ и "ЛДНР" на вопрос не ответили12:20
- В Горловке, в одном из поселков, ежедневно горят дома12:01
- 7 сентября в ОРДО примут решение по проведению «выборов в республике»11:39
- У российских СМИ есть директива о Донбассе: Журналист о громких убийствах в «ДНР» и «ЛНР»11:18
- На Донбассе между боевиками и ВСУ произошли смертельные столкновения11:02
- В Алчевске река Белая стала красного цвета14:42
- Басурин после смерти Захарченко пригрозил Украине бойней14:20
- В Китае засветился первый действующий прототип гибкого смартфона14:10
- Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды13:58
- В Киеве упал вертолет. Есть пострадавшие13:39
- Боевики «ДНР» устраивают новые блокпосты13:21
- ЦИК упростил процедуру голосования на выборах для переселенцев13:02
- Переворот в "ДНР": смерть Захарченко "воскресила" прямого конкурента Трапезникова - боевика Ходаковского12:41
- Где Плотницкий? В Минске представители РФ и "ЛДНР" на вопрос не ответили12:20
- В Горловке, в одном из поселков, ежедневно горят дома12:01
- Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды13:58
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- Благотворители и хоккеисты вручили первоклассникам Донбасса рюкзаки и канцелярию15:55
- Эти продукты вызывают пищевую зависимость15:10
- Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе11:31
- В Раде провалили закон, позволяющий снизить цены на лекарства11:15
- Названы самые злопамятные знаки Зодиака10:40
- Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко
- Підвали Луганська поповнились новими патріотами
- В оккупированном Донецке перекрыт въезд со стороны Макеевки
- В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш
- СМИ: Тело Захарченко еще не успело остыть, а посол РФ в США Антонов уже "слил" заказчика убийства
- В Хрустальном боевики «ЛНР» оцепили бывший АТБ
- Доллар рухнет, а наличка станет дефицитом: какое будущее ждет украинцев
- Война на Донбассе: Лавров назвал "единственный способ" разрешения ситуации
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года
- "Убийц Захарченко ищут, очень злые": в Луганске боевики устраивают "шмон" луганчанам и выгоняют их из автобусов