Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды

06.09.2018 13:58

Ученые из Южной Америки обследовали 35 человек и доказали, что питьевая вода после еды увеличивает уровень сахара в крови. Это количество увеличивается еще больше, когда мы запиваем водой пищу. Люди ели пончики, и ученые анализировали уровень сахара в их организме. Одна группа пила перед едой, вторая - во время, и третья - после еды. Оказалось, что питьевая вода, употребляемая с пищей приводит к повышению уровня сахара в организме.

Вода после еды повышает уровень сахара, но ненамного. И самый низкий уровень сахара отмечался у тех, кто пил воду перед едой. Поэтому, если вы хотите избежать диабета, вы должны попробовать пить воду перед едой. Избегайте употребления пищи и воды одновременно, или сразу после нее.

Клетки нашего тела сжигают сахар с помощью фермента, называемого инсулином. Это дает организму энергию. Вопрос в том, что происходит при повышенном сахаре.

Когда сахар растет в крови, поджелудочная железа начинает производить больше инсулина, чтобы довести его до нормального уровня.

При этом важно понимать, что сахарный диабет — это не болезнь сладкоежек. Так, возникновение диабета 1-го типа не связано с чрезмерным употреблением сладкого. Он развивается, когда иммунная система человека атакует его собственную поджелудочную железу, из-за чего она больше не вырабатывает инсулин. В случае с диабетом 2-го типа сахар только косвенно является причиной заболевания — сам по себе он не вызывает диабет.

Что такое диабет второго типа?

У тех, у кого диабет второго типа, инсулин образуется, но их клетки не могут его использовать. Врачи называют это «резистентностью к инсулину». Тело сначала создает больше инсулина для нормализации количества глюкозы, но через некоторое время его становится меньше, и сахар начинает смешиваться в крови.

Причины возникновения диабета 2 типа

Возраст 45 лет и более;

Наследственность. Генетически это заболевание может оказаться и у вас;

Малая физическая активность или ее полное отсутствие;

Курение и стресс;

Источник from-ua