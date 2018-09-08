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Какие знаки зодиака среди мужчин самые "тяжелые"
Ужиться с мужчиной бывает очень трудно. Астрологи утверждают, что во многом это зависит от того, под каким знаком зодиака рожден ваш избранник. С кем-то будет легко и стабильно, с кем-то же, наоборот, нужно быть самостоятельной и решительной. Об этом пишет from-ua.
12 место - Близнецы
Они не слишком эмоциональны в стабильных отношениях, и это может серьезно все портить. Не будете же выпрашивать у них поцелуи и прочие нежности?
11 место - Телец
Главное, обо что можно девушке сильно споткнуться, - это манера Тельца держать дистанцию. Чтобы стать действительно близким человеком Тельцу, вам придется проявить упорство и запастись терпением.
10 место - Рыбы
Склонность Рыб плыть по течению способна вывести из себя любую женщину, которой хочется внятности и характера в мужчине.
9 место - Весы
Вот про кого не поймешь, что у них на уме. Сегодня одно, завтра другое. За Весами нужен глаз да глаз, а еще мобильность, интерес ко всему новому.
8 место - Стрелец
Представители этого знака очень любят рисковать, в чем бы это ни проявлялось. Поэтому готовьтесь все время нервничать и ждать сюрпризов разной степени тяжести - от "я выиграл миллион!" до "я все потерял".
7 место - Лев
Знак, очень смешной в своей серьезности по отношению к себе любимому. У одних Львов это выглядит мило, у других - страшно бесит. И если хотите сделать Льву действительно приятно, начните называть его по имени-отчеству.
6 место - Скорпион
Да, у них тяжелые характеры, но они не склонны мучить вас нытьем и претензиями. Нужно запомнить, что Скорпион склонен к внутреннему уединению и пессимизму.
5 место - Овен
С ними не расслабишься. Овны постоянно оценивают своих спутниц, словно прикидывая, достойны ли они их. Причем свои выводы они не озвучивают, часто скрывают за маской вежливости.
4 место - Дева
Дева, будто он на самом деле Весы, соткан из противоречий. С одной стороны, ум, с другой - занудство. Или вот - терпимый к чужим слабостям и при этом обидчивый, как ребенок. Еще одно проблемное место Дев - патологическая ревность и неумение доверять. Отсюда поздние браки.
3 место - Козерог
Свою половину Козерог будет третировать и иногда, с барского плеча, похваливать. Зато его легко сломать. Просто окажите ему сопротивление, и он сначала устроит бурю, затем - если вы будете упорны - начнет плаксиво возмущаться, потом обидится и в итоге захнычет.
2 место - Водолей
Представители этого знака - настоящие фантазеры, они никогда не повторяются в претензиях и так блестяще разводят мизансцену ссоры, что Вуди Аллен может уходить из режиссуры.
1 место - Рак
Мужчинам-Ракам не нравится: а) нести ответственность, б) нести ответственность, в) нести ответственность. За ней как за каменной стеной - вот о какой жене мечтает такой мужчина. И нет, ему не больно быть всегда на втором плане. Единственное, в чем проявляется его характер, - в ревности: Рак может устроить сцену, требуя полного отчета "где, с кем и когда".
Теги: Донбасс, характер, знаки Зодиака, мужчины
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