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Тревожный сигнал: на какое смертельно опасное заболевание указывает храп
Люди, страдающие от сильного ночного храпа, наиболее подвержены негативному влиянию на организм обструктивного апноэ сна. Этот недуг может стать причиной дневной сонливости, ухудшения памяти и постоянной усталости. Ученые из Университета Сиднея пришли к выводу, что апноэ также может сигнализировать о развитии слабоумия, пишет anews.
Австралийские исследователи получили сведения о том, что обструктивное апноэ сна влияет на размеры отдельных частей мозга. В результате снижения уровня кислорода в крови орган способен уменьшаться в размерах. Количество кислорода в организме сокращается по причине остановок дыхания, что наблюдается при сужении стенок горла.
В частности, люди с апноэ имели уменьшенную толщину левой и правой височной доли. Именно они отвечают за память, а отклонения с их развитием связывают с возникновением деменции. В исследовании апноэ участвовали 83 добровольца старше 50 лет, которые имели нарушения дыхания во сне. В результате эксперимента выяснилось, что у всех участников наблюдался уменьшенный объем серого вещества непосредственно в височных долях.
На данный момент ученые связывают риск развития деменции с депрессией, артериальной гипертензией, ожирением и курением. Однако исследователи не отрицают, что вскоре в данный список может быть включен некачественный сон.
Помимо указанных рисков, обструктивное апноэ сна, в которое способен вылиться храп, может оказаться смертельным. При данном явлении наблюдается остановка дыхания, и такие приступы могут становиться частыми и продолжительными. Резкое снижение уровня кислорода в крови провоцирует нарушение процесса функционирования мозга, а также сердца. При условии того, что такая ситуация продлится несколько минут, уже будет запущен процесс некроза.
Теги: Донбасс, болезнь, опасность, храп
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