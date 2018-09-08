Тревожный сигнал: на какое смертельно опасное заболевание указывает храп

08.09.2018 18:45

Люди, страдающие от сильного ночного храпа, наиболее подвержены негативному влиянию на организм обструктивного апноэ сна. Этот недуг может стать причиной дневной сонливости, ухудшения памяти и постоянной усталости. Ученые из Университета Сиднея пришли к выводу, что апноэ также может сигнализировать о развитии слабоумия, пишет anews.

Австралийские исследователи получили сведения о том, что обструктивное апноэ сна влияет на размеры отдельных частей мозга. В результате снижения уровня кислорода в крови орган способен уменьшаться в размерах. Количество кислорода в организме сокращается по причине остановок дыхания, что наблюдается при сужении стенок горла.

В частности, люди с апноэ имели уменьшенную толщину левой и правой височной доли. Именно они отвечают за память, а отклонения с их развитием связывают с возникновением деменции. В исследовании апноэ участвовали 83 добровольца старше 50 лет, которые имели нарушения дыхания во сне. В результате эксперимента выяснилось, что у всех участников наблюдался уменьшенный объем серого вещества непосредственно в височных долях.

На данный момент ученые связывают риск развития деменции с депрессией, артериальной гипертензией, ожирением и курением. Однако исследователи не отрицают, что вскоре в данный список может быть включен некачественный сон.

Помимо указанных рисков, обструктивное апноэ сна, в которое способен вылиться храп, может оказаться смертельным. При данном явлении наблюдается остановка дыхания, и такие приступы могут становиться частыми и продолжительными. Резкое снижение уровня кислорода в крови провоцирует нарушение процесса функционирования мозга, а также сердца. При условии того, что такая ситуация продлится несколько минут, уже будет запущен процесс некроза.