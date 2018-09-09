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Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака
Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака. Но не стоит отчаиваться, призывает esotericblog
Овен
Когда Венере будет в знаке Скорпиона, вы обязательно станете капризным, более интенсивным и более безжалостным.
Тем более, что это возбуждает тепло в вашем восьмом доме секса и трансформации, а это означает, что у вас начнется период возбуждения, плотского желания и анималистического пробуждения.
Хотя это неизбежно приведет к ощущению сексуальности и более тесного взаимодействия с вашим телом и душой, эта энергия может создать проблемы на этой неделе.
На этой неделе вы, возможно, почувствуете себя неуверенно в своем общественном статусе, Венера сформирует расстроенный квадрат с Марсом, вашей правящей планетой, что сделает вас сверхкомпенсированным, будучи суперконкурентным.
Прежде чем что-то делать, убедитесь, что вы не делаете ничего глупого ради того, чтобы получить то, что вы хотите.
Водолей
Являясь фиксированным воздушным знаком, вам нелегко открыть кому-то свое сердце. Будь то дружба или романтические отношения, вы знаете, что когда вы кому-то доверяетесь, у вас потом могут быть серьезные проблемы, если вас вдруг предадут.
Таким образом, это может создать целую коллекцию проблем в вопросе близости. Поскольку Новолуние в Деве пройдет в вашем восьмом доме секретов, преобразований и возрождения, вы будете вынуждены считаться с проблемами в вашей личной жизни, в которых вы, возможно, не очень заинтересованы.
Рыбы
Поскольку Новолуние в Деве будет противостоять Нептуну, вашей правящей планете, это не обязательно будет очищающим и оживляющим опытом для вас.
Фактически, это может быть совершенно запутанным, туманным и вводящим в заблуждение Новолунием. Поскольку вы мечтательный знак, эта запутанная энергия, вероятно, не то, что вам понравится!
Однако, если вы уйдете с дороги, чтобы найти свою основу, вы ее найдете. Когда вы почувствуете стресс, найдите способы сосредоточиться и успокоиться. Дышите глубоко, поговорите с кем-нибудь, запишите свои мысли, займитесь тем, что очистит вашу голову от ненужных мыслей.
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, неделя
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