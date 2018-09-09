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«Народ-победун» О том, почему Россия будет соревноваться с нами даже в глупости
Двое убегают от медведя, один на бегу говорит другому:
— А медведи быстрее людей бегают?
— Мне не нужно бежать быстрее медведя, мне достаточно бежать быстрее тебя…
Сколько бы русские не изображали войну с Америкой, воюют и соревнуются они исключительно с нами. Во всём.
Не знаю, как вы, а я достаточно давно сильно охладел к русским интеллектуалам, не слушая и не прислушиваясь ни к каким Явлинским-Шендеровичам. Но поскольку Россия – враг, то следить за тем, что «там у кацапов» приходится. Чтобы знать. Конечно, такие, прости, Господи, мыслители, как Проханов, Дугин или Марков — слишком сложны для восприятия. Их словоизвережения не отражают ничего реально происходящего в России, это ведь ясно. Искать очередного «друга Украины» тоже бессмысленно: нет их там, быть не может, и никогда не было. Поэтому замер лучше делать по относительно адекватным и, более или менее, по-человечески изъясняющимся личностям. Таких мало, но они есть. В качестве примера могу привести Валерия Соловья — профессора МГУ и политолога по совместительству.
Никакой он не «друг Украины», но суждения адекватны и к реальной жизни всё же привязаны. Найти занятные вещи, о которых человек говорит, любой желающий может в Youtube. Например, о том, что незыблемая поддержка их действующего президента, выразившаяся в каких-то там немыслимых для обычной представительской демократии девяноста с лишним процентах поддержки на последних выборах, наткнулась на пенсионную реформу… И оказалась не совсем незыблемой. Это говорит о том, что, несмотря на то, что общественное мнение никого, вроде бы, и не интересует в российской власти, но последняя оказалась озадачена. Куда, мол, поддержка-то подевалась? Конечно же, ни о каких Майданах речь не идёт и идти не может, но факт неожиданный. Сколько бы они сами себя не убеждали в своей долготерпимости, но, вот, - лёгкое колебание и незыблемость зашаталась.
Ну, и самое главное, поскольку, им нужно «бежать быстрее нас», то даже в суждениях с виду адекватного человека откуда-то появляются «хохлы». Знаете, в чём они нас с вами теперь побеждают? В качестве действующих политиков и их профессиональности. То есть, если аналогии всё же продолжить, то Жириновский чем-то лучше и профессиональней, чем, скажем, Ляшко. Или кого у нас там видят аналогом «Жирика»?
Продолжить искать аналогии можно среди боксёров от политики. Очень типичный пример того, чем мы всё-таки отличаемся. Русские, когда заливисто ржут над высказываниями нынешнего мера Киева, забывают, что у них есть такой парламентарий, как Валуев. На Кличко, если однажды он замолчит, и будет официально общаться с миром через своего пресс-атташе, хотя бы можно будет смотреть. Валуев же, даже молчащий, выглядит заметно страшнее, чем любой перл Виталия Владимировича.
В таком ключе мы можем перебрать весь наш и их политикум, сравнивая индивидуальности и пытаясь отыскать аналогии, которые чаще найти невозможно, как, впрочем, и невозможно измерить уровень профессиональности каждого отдельного парламентария или госчиновника. И, в конце концов, подойдём к сравнительному анализу нашего самого главного чиновника и их царя. Да, да, именно царя, какими бы они его титулами не именовали — хоть президент, хоть генеральный секретарь, всё равно это будет государь-император.
Сравнение совершенно неуместное, да и глупое с нашей точки зрения, однако настолько любимое многими в России, что они готовы примерять его ко всем сегодняшним мировым лидерам, естественно, находя, что их царь лучше, больше, сильнее, мужественнее, умнее и даже выше ростом. Как же хорошо, что, в отличие от них, мы этого никогда не делаем, за исключением некоторых наших блогеров, которые вечно сравнивают нашего нынешнего президента то с Черчиллем, то с Владимиром Великим. Впрочем, хорошо что не с Ким Ир Сеном или Пол Потом. Тоже интересные и неординарные личности!
Кстати! Пару лет назад российская пропаганда вовсю разгоняла миф о украинцах, страшно завидующих россиянам по поводу того, что у них (у россиян, в смысле) страшно мужественный и страшно воинственный царь, который всех бы уже давно победил. Да, вот не может он найти ни единого достойного соперника, чтобы сразиться. В противовес украинскому «президенту-торгашу», их царь Грузию победил (в которой населения меньше, чем в одном Санкт-Петербурге). Победив перед этим Чечню (её он, кстати, не очень победил, скорее, купил — задорого и не сильно торгуясь). «Мы – народ-победитель», - вот, прямо так царь и сказал.
В целом, роскошный тезис: развязать в соседней стране войну, а потом своего самодержца изображать в качестве спасителя для жертв агрессии. Только загадочная русская душа, только этот народ-богоносец может сгенерировать, одновременно поверив в, до такой степени, рафинированную шизофрению. Ну, ничего не попишешь: народ-победитель, придётся принимать, как есть. Всё у них лучше и правильнее, чем у нас. И земли у них больше, и ресурсов, и населения, и политиков, качественнее, чем у нас! И, по-видимому, даже медведи косолапее!
Источник Восточный фарватер
Теги: Украина, Россия, Донбасс, соревнование, глупость
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