Округ №100: Політична колиска Тимошенко, де вперше пролунало "Юля - молодець"

11.09.2018 18:22

Depo.ua розпочинає проект "Вибори-2019. Повне оголення". В рамках проекту ми створимо електоральну карту округів. Як змінювались межі округів, хто і коли перемагав на окрузі, а головне завдяки чому, які технології застосовувалися, які були успішними, а які – ні. Хто претендує на цей округ на майбутніх виборах та які у них позиції – про все це в повній версії електоральної карти округів з 1 вересня.

Центр – місто Бобринець

Опис меж: частина Подільського, частина Фортечного районів міста Кропивницького, Бобринецький, Вільшанський, Добровеличківський, Кіровоградський, Компаніївський, Новоукраїнський райони, селище міського типу Нове Кіровоградської міської ради

Кількість виборчих дільниць: - 232

Орієнтовна кількість виборців:147 775

Довідка. У далеких 1998-му та 1999-му теперішній виборчий округ № 100 був №99 із центром у Новоукраїнці. Налічував 186,8 тис. виборців. На той час до нього відносилися місто Кіровоград (мікрорайони Стара Балашівка, Солодка Балка, Правобережна частина мікрорайону Лелеківський, селище Нове Кіровоградської міської ради), райони: Бобринецький, Компаніївський, Кіровоградський, Маловисківський, Новоукраїнський, Устинівський.

У 2002-му він став одномандатним виборчим округом №100. Центр – м. Новоукраїнка. До складу округу входили: частина Кіровського району Кіровограду у межах мікрорайонів Старої Балашівки, Нової Балашівки та частина Ковалівки, смт Нове, Бобринецький, Кіровоградський, Компаніївський, Маловисківський, Новоукраїнський, Устинівський райони. Орієнтовна кількість виборців – 184 тисячі.

У 2004-му він став ТВО (територіальним виборчим округом) № 101 із тими ж самими районами. Кількість виборців зменшилася до 152,7 тисяч.

У 2006-му округ розбили на два "схудлих". ТВО на той момент №96 із центром у місті Бобринець включав однойменний район, а також Долинський, Новгородківський і Устинівський райони. А ТВО №97 із центром в Новоукраїнці та однойменним районом у складі мав Добровеличківській, Компаніївський, Маловисківський райони. Така ж сама диспозиція збереглася і на позачергових парламентських 2007 року.

У 2010-му він був ТВО №101. Центр: місто Бобринець. Включав в себе Бобринецький, Кіровоградський, Компаніївський, Маловисківський, Новоукраїнський, Устинівський райони із кількістю виборців 141,2 тисяч.

У 2012 році він стає сучасним ОВО №100.

Політичні симпатії місцевого електорату щодо персоналій

Округ №100 навряд чи можна назвати як його попередника №101 протестним. Тут скоріше має місце симбіоз провладних сил та опозиціонерів. Щодо мажоритарників – на "сотому" обирають близьких до владних кіл персоналій.

У 1998 році Юлія Тимошенко була членом ВО "Громада" та головою ВО "Батьківщина", але йшла на вибори самовисуванням. На той час вона вже була народним депутатом України. Поки інші всерйоз "чубилися" у Кропивницькому, Тимошенко пройшла тихесенько. Її тодішній суперник – комуніст, голова ВАТ "Новоукраїнка-агросервіс" Василь Круценко, програв майже 14%. Вже тоді Тимошенко використовувала хитрі "прийомчики", коли начебто прості люди їздили у громадському транспорті та розказували електорату яка "Юля молодець". Це коштувало небагато, а ефект мало серйозний. Так і перемогла. А про округ потім забула.

Свого часу, з 2000 року і майже до 2009-го, це була царина провладного на той час політика Олександра Біловола, який був у різних політсилах ("Демсоюз", "Єдина Україна", "СДПУ(о)"), а у 2012-м - в Партії регіонів.

Лікарів "на селі" поважали завжди. У 2002-му Біловол висувався від виборчого блоку партій "ДПУ" і "Демсоюз", а його суперник, член ВО "Батьківщина", перший віце-президент федерації фермерів України Микола Бойко йшов як самовисуванець. Програш останнього був нищівний: Біловол взяв 57,14%, Бойко – 9,36%.

Нардеп-лікар Біловол, що був головою Державної акціонерної компанії "Ліки України", покинув Кропивниччину у 2009 році, коли потрапив у Кабінет міністрів України першим заступником міністра охорони здоров'я України. А потім подався до Харкова. Від цієї території і зайшов у ВР останнього скликання з "Відродженням"

З 2012 року за ВО №100 починає боротьбу одіозний бізнесмен та політик Станіслав Березкін. Колишній голова наглядової ради промислової групи "Креатив" Березкін здобув мандат з результатом у 36,88%. (А до цього він у 2011 році став депутатом за списками БЮТ). У 2012-му найближча суперниця від ПП ВО "Батьківщина" директорка ПАТ "Кіровоградській механічний завод" Ольга Гранатова у 2012-му набрала 32,56%.

Ніхто і не сумнівався, що Березкін не буде із партією, що має хиткі позиції. 21 лютого 2014-го він оголосив про вихід з фракції та партії ПР. Вдруге Березкін переміг на позачергових парламентських виборах в жовтні 2014-року як самовисуванець із результатом 28,02%. Його найближчий суперник, також екс-член Партії регіонів бізнесмен Микола Онул отримав вдвічі менше - 13,54%. У парламенті 8-го скликання Березкін, як і його попередник Біловол, став "відродженцем".

Чому перемога на останніх парламентських дісталася Безкину здогадатися не важко: по-перше в Компаніївському районі на території виборчого округу працює його підприємство - "свинарник". І хоча багато хто із місцевих скаржиться на "вонізму" від виробництва, вагу має те, що люди мають робочі місця. А у райцентрах, де повальне безробіття, це важливо. Також нардеп ніколи не скупився на обіцянки, демонстрував лояльність любій владі. А його помічники відвудують із подарунками різноманітні заходи, що проводяться на окрузі. Люди люблять презенти та "вірно" голосують.

Зауважимо, що нардеп офіційно порвав із ПрАТ "Креатив", а його ставленика Юрія Давидова зараз розшукує поліція. Офіційні джерела повідомили, що службові особи підприємства шахрайським шляхом заволоділи майже 4 тис. тонн насіння соняшника загальною вартістю 37,4 млн грн.

Парламентські вибори (межі округу №100)

1998 рік

Юлія Тимошенко – 38,50%

Василь Круценко (КПУ) – 24,64%

2002 рік

Олександр Біловол – 57,14%

Микола Бойко– 9,36%

2012 рік

Станіслав Березкін (ПР) – 36,88%

Ольга Гранатова – 32,56%

2014

Станіслав Березкін 28,02%

Микола Онул – 13,54%

Політичні вподобання щодо партій та президентів

Цю територію колись вважали "червоним регіоном", бо довгий час тут перемагали комуністи. На президентських 1999-го Симоненко тут серйозно "порвав" Кучму, відвоювавши у майбутнього двострокового очільника держави більше 22%.

Ця сама тенденція збереглася щодо партій у 2002 році. Лідером була КПУ (22,58%), що перемогла ВБПП "Виборчий блок Юлії Тимошенко" (13,97%) і ВБПП "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна" (11,17%).

Складні президентські вибори у 2004-му з масовим фальшуванням на користь "золотого унітазу" принесли і після скандалів Януковичу на цьому окрузі непоганий результат - 32,47%. Тим не менш загальна піднесеність людей на Майдані підмогла Ющенку: він отримав майже вдвічі більше Януковича - 63,15%.

Виборчі перегони 2006-го дали лідерство БЮТу із результатом 32,74%. Ледь не вдвічі програли їм регіонали – 19,31%. СПУ взяла 11,84%. Литвинівці вийшли вперед ющенківців – 7,86% та 7,02% відповідно. Зіграло роль те, що Литвин був головою Верховної Ради та й ця територія була під патронатом "Народної партії".

На позачергових парламентських 2007-го посилили свої позиції Блок Юлії Тимошенко (39,52%) та Партія регіонів (26,40%). ПР наростила "політичного м'яса" більше ніж тимощенківці. Збільшив до 11,81% показники пропрезидентський Блок "Наша Україна – Народна самооборона" .

На президентських 2010-го Юлія Тимошенко отримала лідерство – 36,12%. Віктор Янукович їй поступився – 28,19%, але не так багато, як свого часу Ющенку.

Картина міняється на виборах 2012 року. Зрозуміло, вірні служаки президента -"золотого батона" як змогли підвищили процент босу: тоді перемогла ПР по одномандатному виборчому округу з результатом 30%. У ВО "Батьківщина" 25,54%, а у ПП "Удар" Кличка – 13,96%. Не дуже відірвалися від цієї політсили "комуняки" – 13,18%. Відкриттям тих виборів було складання звання "червоного регіону". ПП ВО "Свобода" дала тоді не очікувано непоганий результат у 10,44%, підперши КПУ.

Щодо більш сучасних політичних "розкладів" партій, то у 2014-му лідером став ПП "Народний фронт" – 25,84%. Другим був БПП із результатом - 20,07%. Третіми стали радикали - 13,30%. ППВО "Батьківщина" набрала всього 9,9%. "Самопоміч" - трохи більше 7%, а опоблоківці взяли лише 5,84%.

А от діючий Президент України Петро Порошенко тут переміг Юлію Тимошенко: 46,08% проти 19,96%.

Президентські вибори (межі округу №100)

1999 рік. II тур

Петро Симоненко - 58,90%

Леонід Кучма – 36,20%

2004 рік. III тур

Віктор Ющенко – 63,15%

Віктор Янукович – 32,47%

2010 рік. II тур

Юлія Тимошенко – 36,12%

Віктор Янукович 28,19%

2014 рік

Петро Порошенко – 46,08%

Юлія Тимошенко - 19,96%

1998 рік

Комуністична партія України – 33,47%

ВО "Громада" – 19,44%

Виборчий блок Соціалістичної партії України та Селянської партії України "За правду, за народ, за Україну!" - 18,27%

2002 рік

Комуністична партія України – 22,58%

ВБПП "Виборчий блок Юлії Тимошенко" – 13,97%

ВБПП "Блок Віктора Ющенка "Наша Україна" – 11,17 %

2006 рік

Блок Юлії Тимошенко – 32,74%

Партія регіонів – 19,31 %

Соціалістична партія - 11,84%

Народний блок Литвина – 7,86%

Блок "Наша Україна" – 7,02%

2007 рік

Блок Юлії Тимошенко – 39,52%

Партія регіонів – 26,40%

Блок "Наша Україна – Народна Самооборона" – 11,81%

2012 рік

Партія регіонів – 30%

ВО "Батьківщина" – 25,54%

Політична Партія "Удар Віталя Кличка" – 13,96 %

Комуністична партія - 13,18%

2014 рік

Політична партія "Народний Фронт" – 25,84%

Партія "Блок Петра Порошенка" – 20,07%

Радикальна партія Олега Ляшка – 13,30%

ВО "Батьківщина" – 9,90%

Політична партія об'єднання "Самопоміч" – 7,02%

Політична партія "Опозиційний блок" – 5,84%

На що сподіватися політикам

За цю територію сильніше за інших будуть боротися політсили діючого Президента України Петра Порошенка із Юлією Тимошенко. Підключаться ляшківці. У будь-якому разі серед основних гравців вже вагомих відривів, як у було у 2014-му, не слід очікувати.

Щодо розкладів у районах. Окрім голів райдержадміністрацій, які представляють пропрезидентську політичну силу Порошенка, вибори робитимуть голови райрад. Саме у ВО №100 тут представлені досвідчені політики. У Бобринецьому районі це – перевірений політичний боєць, на даний час ляшківка Олена Гадемська. У Вільшанському – це колишній литвинівець, колега Гадемської радикал Михайло Лець. У Добровеличківській райраді головна – Людмила Корніжнко від УКРОПу. На Компаніївщині голова районної ради - Вадим Спіктаренко з БПП. Його колега з тієї ж політсили Валерій Савенко на Новоукраїнщині суміщає посади голови РДА та райради. У Кіровоградському районі головує представниця "Народного фронту" Алла Поліщук.