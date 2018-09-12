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7 простых привычек, которые защитят ваш дом от ссор и привлекут в него достаток
В доме всегда должны царить мир и гармония. Как защитить свое жилище от негативной энергии с помощью самых простых предметов, пишет 7 secunde.
1. Держите на столе мед.
Знаете ли вы, что с древних времен мед считается символом изобилия и благополучия? Существует даже выражение "как медом помазано", а все потому, что на мед слетаются не только пчелы, но и удача. Поэтому, чтобы сохранить мир и гармонию в семье, на столе нужно держать небольшой контейнер с медом.
2. Поставьте на подоконник горный хрусталь.
Кварц или горный хрусталь, расположенный в светлом месте, например, на подоконнике, притянет положительную энергию, счастье и удачу.
3. Стелите белую скатерть.
Чтобы избегать ссор и недоразумений, используйте белую скатерть. У нее есть способность примирять всех членов семьи.
4. Бросьте в мешочек 33 медных монеты.
Чтобы в доме всегда водились деньги, нужно собрать 33 монеты из меди, символ успеха. Монетки должны быть одинакового достоинства, и быть в обиходе в вашей стране. Для активизации медных монеток, положите их на ночь на подоконник при растущей луне. Не показывайте их никому, чтобы не спугнуть удачу.
5. Держите хлеб в деревянной хлебнице.
6. Используйте серебряные ложки.
Для того, чтобы серебряная ложка стала настоящим талисманом, ее необходимо держать отдельно ото всей остальной посуды.
7. Храните в доме березовый веник.
Березовый веник – мощный оберег от злых сил и негативной энергии. Сделает его нужно самостоятельно, срезав несколько ветвей с молодой березы, без дупел и повреждений. Оборвите с веточек все листья и перевяжите веник красной шерстяной ниткой. Он обязательно должен стоять или висеть ручкой вверх.
Кроме всего прочего, не пускайте в дом женщин, которые хотят детей, и ликвидируйте все, что притягивает бедность - хлам, разбитые чашки и зеркала, ненужные вещи, поломанную технику.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, суеверие, достаток, привычка
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