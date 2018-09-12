Что сделать, чтобы плохая примета не сбылась

12.09.2018 16:15

Не все приметы должны сбываться, особенно если они предвещают опасность и неприятности. Существует несколько способов, благодаря которым вы сможете избежать неприятных последствий и сделать так, чтобы плохое предзнаменование не осуществилось.

Порой очень сложно правильно расшифровать знаки Вселенной и понять, какие сигналы предупреждают нас о предстоящей беде, а какие предвещают удачу. Обычно суеверные люди очень серьезно относятся к приметам, особенно если они сулят человеку неприятности. Черная кошка перешла дорогу, женщина с ведром идет навстречу, внезапно рассыпалась соль — все это заставляет суеверных испытывать страх за свое будущее. Некоторыми суевериями действительно нельзя пренебрегать. Поэтому эксперты предлагают вам узнать о простых способах, благодаря которым вы сможете нейтрализовать негативные приметы.

Чем опасны плохие приметы

Многие приметы возникли еще на Руси, некоторые из них дошли и до нас. Чтобы предотвратить возможные неприятности, нужно внимательно отнестись к предзнаменованиям. В связи с этим предлагаем вам узнать, чем могут быть опасны плохие приметы.

Беды и неприятности. Большинство плохих примет сулит человеку именно беды и неприятности. Например, всем известная примета о черной кошке, которая предвещает несчастья, или же женщина с пустыми ведрами, встреча с которой грозит неудачами.

Проблемы в личной жизни. Приметы на любовь могут предвещать счастливые события или проблемы. К примеру, рассыпать соль — к ссоре с супругом.

Болезни. Некоторые приметы могут обернуться и трагическими последствиями. В первую очередь это суеверия, связанные с зеркалами. Если разбить зеркало, вскоре кто-то из домочадцев может заболеть. Бабочка, залетевшая в дом, также не сулит ничего хорошего.

Проблемы с деньгами и бедность. Конечно же, приметы не могли обойти стороной и финансовую сферу жизни. Многие из них сулят трудности и даже бедность. Например, если кто-то в вашем доме сидит на столе, значит, вскоре вы столкнетесь с денежными проблемами. Если же в доме плохо растут комнатные растения, это предупреждение о том, что вы можете оказаться на пороге нищеты.

Другие последствия. В связи с тем, что примет очень много, сложно сказать, какие перемены произойдут в вашей жизни, если они сбудутся. Иногда это может грозить ссорой с близкими, проблемами на работе, неприятными встречами, новыми врагами и так далее. В любом случае не стоит допускать того, чтобы плохие приметы когда-нибудь сбылись.

Как нейтрализовать приметы

Не нужно бояться, если судьба послала вам плохой знак. Вместо этого рекомендуем вам воспользоваться способами, которые не позволят плохим приметам сбыться.

Антиприметы. Наверное, многие слышали о таких антиприметах, как постучать по дереву или плюнуть три раза через левое плечо. Кроме того, вы можете и сами придумать способы, которые помогут вам нейтрализовать последствия плохой приметы: например, потрогать себя за пуговицу, несколько раз прошептать фразу, которая не позволит суеверию воплотиться в реальность. Если примета сулит бедность, вы можете проговорить про себя: «я никогда не буду бедным(ой)» или «я всегда будут богатым(ой)». Вы можете сами придумать слова, самое главное, чтобы они отражали обратный смысл приметы.

«Стереть» примету. Чтобы плохая примета не сбылась, вы просто можете ее стереть. Для этого вам нужно сконцентрироваться и повторно воспроизвести тот момент, когда Вселенная подала вам негативный сигнал. Затем мысленно представьте, что у вас в руках находится обычный ластик, которым вы стираете этот неприятный момент. Некоторые люди усовершенствовали этот способ: чтобы примета не сбывалась, они описывают увиденное на бумаге, а потом разрывают или сжигают листок. Любой из этих методов эффективен, поэтому вы можете воспользоваться любым из них.

Не верить в примету. Скептики считают приметы пережитком прошлого, поэтому вам ничего не мешает просто не верить в нее. Даже если вас посещают мысли о том, что в ближайшем будущем должно произойти что-то плохое, старайтесь отгонять эти мысли, и тогда суеверия не сбудутся.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru



