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Чужие вещи и украшения могут принести несчастье
Чужие вещи приносят несчастья, а все потому, что они напитаны энергетикой человека, которому принадлежали и она не всегда положительная. Принимая в дар или просто принося в дом чужую вещь, будьте осторожны, мы расскажем, что нужно сделать, чтобы обезопасить себя и своих близких.
Полученные или подаренные вещи лучше всего не оставлять себе, если вы не хотите привнести в свою жизнь проблемы и негатив. Эти вещи могут быть прокляты, на них могут быть сглазы или же просто они могли принадлежать плохим людям. Особенно это касается украшений с драгоценными камнями. Камень-талисман - это очень сильный энергетический магнит, поэтому эзотерики советуют не оставлять себе такие талисманы. Особую опасность несут: агат, гранат, рубин, тигровый глаз, аквамарин, менее опасны: лунный камень, жемчуг, оникс.
Кроме того, избегайте украшений из золота, меди, циркония и платины. Лишь серебро является вполне безобидным металлом, ведь на чужом теле оно может потерять все свои свойства. Если вы нашли украшение из драгоценного металла, то ни в коем случае не оставляйте в своем доме, а тем более не надевайте. Постарайтесь найти хозяина или же просто сдайте в ломбард.
Как очистить драгоценные камни?
Украшения и камни очень сложно избавить от посторонней энергетики. Важно понимать, откуда у вас появилось украшения, если его подарил очень близкий человек, которому вы всецело доверяете, можно попробовать его очистить.
белые, серые и черные камни можно очистить лунной энергией: оставьте их на подоконнике и пусть лежат там в течение месяца;
желтые, красные, коричневые камни очищаются огнем: утром и вечером по 5 минут нужно водить по ним огнем свечи, делать это нужно в течение трех дней;
голубые, зеленые, синие и бирюзовые можно очистить водой: каждое утро в течение семи дней нужно бросать камень в ледяную колодезную воду (утром бросаете, на следующее утро вынимаете, меняете воду и снова бросаете).
Можно ли очистить мебель?
У каждой вещи есть своя энергетика, есть она и у предметов мебели. Так, например, если вам от друзей достался диван, который стоял в их квартире несколько лет, то он напитан энергией их дома, на нем их аура. Поэтому вместе с диваном вы можете привнести в свою жизнь и семью проблемы прошлых хозяев. Чтобы вещь настроилась на волну нового дома нужно очень много времени, но можно попробовать ее очистить.
Очистить от чужой энергетики какую-либо вещь поможет огонь. Нужно провести ритуал со свечой: днем зажгите свечу, поставьте ее неподалеку от предмета, который хотите очистить и проговорите: «Прогоню я всё плохое, хорошее приму. Матушка природа, очисти живым огнем этот предмет для меня и моей семьи, чтобы принадлежал он нам всецело. Да будет так».
Как очистить одежду?
С одеждой все немного проще, чтобы избавиться от отрицательной энергетики, вещь необходимо постирать. Чтобы добиться максимального эффекта, в воду, в которой будете стирать вещь, нужно опустить серебро, и дать ей ночь настояться. После этого опустите вещь в воду, чтобы она там немного полежала, а затем постирайте.
Еще один способ, который поможет очистить одежду - это соль, ведь она отличный очиститель, так как способна впитывать в себя все, в том числе и негативную энергетику. Насыпьте в воду соль и положите туда вещь, пусть она там полежит, затем также постирайте обычным способом.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, украшение, несчастье, вещи
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