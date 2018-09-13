Купрянів день 13 вересня: повір’я та прикмети

13.09.2018 13:53

Повір’я

За народними повір’ями говорили, що в цей день, Купріяна, журавлі збираються на болотах і радяться, як летіти у вирій, коли летіти, і який шлях краще вибрати. І на наступний день вже відлітають на південь. Тому свято часто називали Журавлине віче.

Але не тільки журавлі збиралися на болотах. Є ще одне повір’я, що разом з ними на болоті збираються болотні духи, яких називають кікімори. Істоти, схожі на жінку, іноді на стару бабку, часто дуже неакуратну, в грязі, водоростях, з розпатланим волоссям і зеленою шкірою. Але показували їх по-різному.

На болоті потвори в цей день перераховують кістки мертвим, яких потягли влітку в трясовину. Люди чули стогони потопельників і бачили сизе марево.

Ще одне повір’я говорить, що до Купряніва дня не можна збирати журавлину і ходити на болота. Цю ягоду називали ще журавлевою ягодою або журавлінка. «Ягоду-журавлину не руш, доки не спалахне вона, не віджене темряву в хитке багно», — говорили мудрі люди. Тих, хто порушував цю заборону, чекала велика біда: дівчата ставали безплідними (в них вселялися бесплодниця), у хлопців нечисті сили відбирали розум, а баб і мужиків нечисть затягувала в багно. Щоб уникнути цього всього 13 вересня, люди пускали вперед прокладати дорогу іменинника. Говорили що він знає дорогу до журавлінника — місця, де народиться найбільша журавлина.

Прикмети 13 вересня

Якщо домашня птиця в Купрянів день настовбурчилась, значить негода не за горами.

За повір’ями цього дня птахи змагаються чиї крила міцніше, кому зграю вести в теплі краї.

Лебеді потягнулися на південь — до раннього снігу. Якщо ж вони ще не відлетіли, то осінь буде довгою і теплою.

Гучне Журавлине курликання означає, що скоро буде дощ.

Якщо журавлі не тримають клин, а летять по одному, то наступний рік буде неврожайним через відсутність дощів.

Люди, що народились 13 вересня відрізняються терплячим характером, але їм слід уникати заздрості. Носити їм слід лазурит.

Источник Украина Online