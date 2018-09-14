Эти утренние привычки мешают вам похудеть

14.09.2018 09:45

3 утренние привычки, которые мешают похудеть.



Пытаясь сбросить лишние килограммы и отказываясь от некоторых продуктов, мы забываем о нескольких привычках, мешающих похудению.



Поэтому, чтобы хорошо себя чувствовать и выглядеть красиво, нужно отказаться от этих 3 привычек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.



1. Пропускать зарядку



Утренняя зарядка должна стать утренним ритуалом, она позволит быстрее проснуться и работать эффективнее, а значит, переваривать пищу быстрее.



2. Есть бутерброды



Эта привычка способна максимально отдалить от фигуры мечты. Особенно тогда, когда есть белый свежий хлеб. Вместо того, чтобы насытить организм ценными веществами, он получает порцию пустых калорий, которые откладываются на бедрах и животе. Лучше завтракать кашами с фруктами и ягодами.



3. Пить пакетированный сок



В рекламе завтрак должен состоять из основных блюд и сока. Но сок стоит избирать не пакетированный, а натуральный. Все потому, что магазинные соки содержат сахар и другие ингредиенты, которые вредят здоровью.



Лучше самостоятельно приготовить сок, но пить его не стоит на голодный желудок. Если же это невозможно, то лучше выбирать соки прямого отжима в стеклянных бутылках.