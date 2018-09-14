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Медики рассказали, кому нельзя пить кофе

14.09.2018 18:06
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Медики рассказали, кому нельзя пить кофе

Эксперты сообщают, что кофе в умеренных дозах приносит немало пользы для организма, но при этом есть случаи, когда кофе пить не рекомендуется.

Итак, медики предупреждают:

1. Если после очередной чашечки кофе вы чувствуете учащенное сердцебиение, головную боль, которая может сигнализировать о повышении артериального давления, стоит значительно уменьшить его употребление или совсем от него отказаться.

2. Кофе обладает мочегонным эффектом, что может привести к обезвоживанию организма и постоянной сухости во рту. Чтобы избавиться от этой проблемы, стоит пить больше чистой воды и сократите количество чашек кофе до 1−2 в день.

3. Кофе помогает взбодриться, но только в том случае, если пить его умеренно. Выпивая 4−5 чашку кофе, уже через 20 минут появится еще большую усталость.

4. Кофе усиливает выработку соляной кислоты в желудке, поэтому медики не советуют пить его утром, до приема пищи. Употребляя этот напиток на голодный желудок, вы рискуете заработать изжогу, гастрит и язву.

5. Кофеин, если им злоупотреблять, провоцирует усиленную выработку гормонов стресса (кортизола и адреналина), что вызывает сильную тревогу, раздражительность, вспышки гнева и паники, а также проблемы со сном.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, здоровье, кофе, медицина
 
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