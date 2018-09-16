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Речь не только о «Новороссии»: Украину ожидает жесткая конфронтация с Россией
Проект «Северный поток-2» имеет очевидную геополитическую подоплеку, поэтому понятна реакция США, а Украине нужно готовиться к сложному периоду жесткой конфронтации с Россией. Такое мнение высказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.
«Такие тенденции будут и в дальнейшем, мы должны с ними бороться и понимать, что санкционный фронт испытывает серьезные проблемы. Нам нужно быть солидарными с нашими западными партнерами и в то же время понимать, что есть интересы геополитические и внутриэкономические и есть принципы, которые отстаивает, к примеру, ЕС», – говорит он.
По его словам, экономика также влияет и будет влиять на политику санкций, поэтому Запад находится в довольно сложной ситуации. «Мы должны стремиться сохранить санкционное единство и параллельно укреплять свою обороноспособность. Надо помнить, что по меньшей мере в среднесрочной перспективе нас ожидает сложный период жесткой конфронтации с Россией. Мы должны помнить, что цель России – не просто имплантировать в Украину ОРДЛО*. Речь идет о дестабилизации и развале украинской государственности в целом», – продолжил Пашков.
Он подчеркнул, что в Кремле не снимали с повестки дня тему распада Украины. «И речь не только о какой-то "Новороссии" или сухопутном коридоре в Крым. Это локальные проекты. В глобальном плане Украина рассматривается Кремлем в лучшем случае как подчиненный сателлит, некая провинция Российской империи. Не случайно внешняя политика Москвы сориентирована на так называемую зону особых интересов. Она рассматривает все постсоветское пространство как зону своих привилегированных интересов, которая находится под контролем Российской Федерации. Естественно, никакая европейская интеграция для Кремля здесь недопустима», – добавил эксперт.
По его мнению, при всех усилиях по «зачистке» наиболее одиозных фигур в «ДНР» и «ЛНР» сценарий вмонтирования этих «республик» в Украину на условиях России сегодня вряд ли пройдет, но есть нюансы.
Представитель Центра Разумкова также рассказал, что Кремль использует убийство «главы ДНР» Александра Захарченко для блокировки переговорного процесса в Минске, чтобы сделать паузу по Донбассу и переключиться на президентскую кампанию в Украине.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль попытается сформировать пророссийское большинство народных депутатов в Верховной Раде Украины, чтобы изменить внешнеполитический курс нашей страны. Глава государства также подчеркнул, что вмешательство России в избирательные процессы – это не только проблема Украины, а война на Донбассе отразится на избирательной кампании кандидатов.
Источник Донецкие новости
Теги: Россия, Донбасс, противостояние, Новороссия
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- На Донбассе задержали микроавтобус со взрывчаткой17:31
- В Донецке, Макеевке и других городах резко участились случаи мародерства17:08
- Донбасс сегодня: дела Москвы в Донецке, проблемы на КПВВ и борьба переселенки за паспорт. ВИДЕО16:51
- Речь не только о «Новороссии»: Украину ожидает жесткая конфронтация с Россией19:48
- Названы препятствующие старению мозга продукты21:51
- Полезные советы: как найти подходящий товар в любой категории12:25
- Эксперты назвали самое вредное для здоровья масло07:09
- Названы привычки, ускоряющие процесс старения22:35
- В Украине запретили популярное антисептическое средство18:26
- Медики рассказали, кому нельзя пить кофе18:06
- Украинские медики готовятся к эпидемии опасного заболевания10:15
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