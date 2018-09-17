Законы притяжения счастья

17.09.2018 09:15

Принято считать, что счастливым нужно родиться, точно так же, как красивым или богатым. Мол, это написано на роду и дано не каждому. Но сегодня многочисленные исследования и личные примеры тысяч людей доказали – обладать этим величайшим даром может каждый из нас. И не просто разбогатеть или сделать головокружительную карьеру, что, увы, не всегда приносит душевное равновесие, а стать по-настоящему счастливым человеком, наполнить свою жизнь радостью и глубоким смыслом.

Организацией социологов World Values Survey было проведено международное исследование «уровня счастья». Респондентов просили оценить собственную удовлетворенность жизнью. Наша страна оказалась на восьмидесятом месте, в окружении государств постсоветского пространства.

А первые позиции заняли даже не американцы – они оказались лишь на пятнадцатом месте. «Счастливчиками» стали жители далеко не богатых Пуэрто-Рико и Мексики. Не отставала от них и Индия. Кстати, люди, побывавшие в этой загадочной стране, с удивлением отмечают бросающийся в глаза контраст – вопиющую нищету и убогий быт в сочетании с открытыми, просветленными лицами индусов.

Я вовсе не призываю нас радоваться бедности, но все эти исследования говорят лишь об одном: материальное благосостояние вовсе не гарантия счастья. Можно быть богатым и в тоже время глубоко несчастным человеком. И, как показывает практика, наоборот – радоваться жизни без видимых на то причин.

Так в чем же тогда тайна счастья? – спросите вы. Мне, например, импонирует версия, которой придерживаются австралийские исследователи – создатели популярного фильма «Секрет». Они утверждают: наша жизнь подчиняется главному вселенскому закону – закону притяжения.

Он прост и логичен: человек притягивает к себе то, о чем думает.

Наши мысли – это сигналы, которые мы постоянно посылаем во Вселенную. Она же реагирует на каждый из них, то есть выполняет все наши запросы. Но, увы, делает это буквально. И когда у нас появляются мысли о вещах, которых мы боимся и хотим избежать – о болезнях, бедности, изменах, разочарованиях, то в результате мы их же и получаем.

Нельзя мечтать о счастье и вместе с этим думать: «Жизнь не удалась: ни денег, ни здоровья, ни любви…» Вселенная реагирует на подобную установку с услужливостью джина из волшебной лампы. «Что ж, – отвечает она. – Как прикажешь. У тебя действительно ничего этого нет. И не будет». Негативный посыл возвращается двойным негативом. А ведь магнетическая энергия наших мыслей способна сделать счастливым каждого из нас.

Закон первый

Наполненный любовью человек привлекает к себе любовь других людей

Это один из главных постулатов закона притяжения. Подобное притягивает подобное. Все люди, события, вещи в нашей жизни вовсе не случайны. Мы сами окружаем себя ими вольно или невольно.

Счастливые люди получают удовольствие по самому незначительному поводу.

10 золотых правил притяжения любви

1. Всегда просыпайтесь с улыбкой. Подумайте о том, что сегодня вас ждет очень удачный день. Научитесь радоваться любой мелочи и положительные эмоции вытеснят из жизни ненужный негатив.

2. Окружайте себя только светлыми, позитивно настроенными людьми.

3. Научитесь быть интересной самой себе. Постоянно развивайтесь, старайтесь каждый день узнавать что-то новое, помните: человек, которому не скучно с самим собой всегда вызывает интерес других людей.

4. Делайте лишь то, что приносит вам радость, любовь и счастье. Конечно же, существуют вещи и события, которых практически невозможно избежать, есть люди, с которыми при всем нежелании приходится сталкиваться. В этом случае постарайтесь отыскать в них все самое лучшее, и впредь обращайтесь лишь к этим положительным сторонам. Очень скоро вы заметите, как изменится ваше настроение, отношения улучшаться и вы почувствуете себя легко и комфортно.

5. Никогда не сомневайтесь в собственной исключительности. Каждый человек уникален и заслуживает любви. Не критикуйте и не ругайте себя. Гордитесь собой, полюбите собственный образ и заметите, как с вами станут происходить позитивные перемены.

6. Не теряйте внутренней гармонии. Если ощущаете, что вас одолевает чувство страха, ненависти или раздражения, старайтесь быстрее переключиться на позитив: яркие и приятные воспоминания, образ любимого человека, мечту. Так вы сможете защитить себя от неприятностей, которые неизменно притягиваются отрицательными эмоциями.

7. Соберите старые фотографии бывших любимых, воспоминания о которых вызывают у вас боль. Сложите их в коробку, перевяжите ее красной лентой и отправьте на антресоли. Специалисты по фэн-шуй утверждают, что таким образом вы сумеете поставить точку в прошлых отношениях и открыться для новых чувств.

8. Мечтайте о любви. Красочно и ярко, до мельчайших деталей рисуйте в своем воображении картины счастья. Явственно представляйте себе человека, которого хотели бы видеть рядом с собой. Проигрывайте в своих мыслях целые сюжеты, в которых любимый вел бы себя именно так, как вы хотите. Ваш запрос обязательно будет услышан.

9. На красивом листе бумаги подробно опишите мужчину, которого хотели бы встретить. Постарайтесь охватить все его возможные черты: внешность, характер, манеру говорить, одеваться. Ответьте на вопросы – кем он работает, сколько зарабатывает, какие у него друзья, привычки, увлечение, душевные качества. Умеет ли он сострадать, быть преданным, есть ли у него чувство юмора, такта, способен ли он на отчаянные поступки. Чем подробнее вы опишите портрет будущего любимого, тем точнее будет исполнен ваш «заказ».

10. Составьте карту желаний. Если любовь играет для вас решающую роль, то поместите в центре большого плаката свою фотографию рядом с портретом мужчины, внешность которого вам нравится. Окружите вашу пару всеми атрибутами счастья. Найдите изображение дома, который бы вы хотели иметь, детей, денег, машины, увлекательных путешествий. Повесьте карту на видном месте, чаще смотрите на нее и мечтайте. Визуализация – один из самых мощных способов превратить фантазии в реальность.

«Большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми». А. Линкольн

3 главных «никогда»

1. Никогда не таите старых обид, особенно на бывших возлюбленных. Обиды на подсознательном уровне блокируют возможности для позитивных перемен в жизни.

2. Никогда не говорите себе: у меня ничего не получится. Вера в успех – главный залог самого успеха.

3. Никогда не превращайте поиск любви в самоцель. Настоящее чувство приходит естественно и гармонично.

Закон второй

Счастливый человек живет намного дольше и реже болеет

Сегодня ученые доказали: все процессы в организме находятся под контролем центральной нервной системы, которая и создает сценарий возрастных изменений. В нем отражаются наши представления о жизни, традиции и ожидания. Например, если человек уверен в том, что после сорока лет наступает пора увядания, несущая с собой череду болезней, разочарований и неудач, то так оно и произойдет. Миновав сорокалетний рубеж, он начнет активно стареть, болеть и увядать. В то время как его ровесник не утратит здоровья, энергии и радости бытия до глубокой старости лишь потому, что будет верить – человек способен наслаждаться жизнью в любом возрасте.

«Мечты – это предварительный просмотр того, что жизнь уже привносит в будущее». Альберт Эйнштейн

10 золотых правил притяжения здоровья

1. Создайте собственный, соответствующий вашим желаниям сценарий возрастных изменений. Представьте себя в тридцать, сорок, пятьдесят и далее лет. Само собой, выберите идеальный вариант, при котором вы будете выглядеть значительно моложе реального возраста, и намного энергичнее своих сверстников. Это поможет вам сохранить молодость, здоровье и красоту.

2. Избегайте стрессов. Оказавшись в неприятной ситуации, подумайте о том, насколько ничтожна она в сравнении с масштабом всей жизни. Отнеситесь к проблеме философски, вспомните знаменитое изречение, написанное на кольце царя Соломона «Все проходит и это пройдет».

3. Будьте добры и снисходительны к людям. Научитесь прощать им ошибки – и вы заметите, насколько улучшится ваше здоровье. Ведь когда в вашей душе живут обиды, вы бессознательно оказываетесь привязанными к обидчикам, теряете силы и заболеваете. Прощение же освобождает вас от этой зависимости и исцеляет душу.

4. Все за что вы беретесь, старайтесь делать спокойно и уверенно. Врачи называют спешку «торопливым убийцей», ведь она заставляет организм вырабатывать адреналин в больших количествах, который «загоняет» сердце, создает напряжение и в конечном итоге серьезно расстраивает здоровье.

5. Старайтесь получать как можно больше положительных эмоций. Доказанный факт: оптимисты живут дольше пессимистов и выглядят намного моложе. Ведь положительные эмоции повышают иммунитет и тормозят процессы старения.

6. Самые вредные для здоровья чувства – это злость, ощущение вины и недовольство собой и окружающими. Помните: здоровье начинается с любви к самому себе и своим ближним.

7. Как можно чаще смейтесь. Исследования показали, что благодаря смеху в организме человека усиливается ток крови, что является отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. А вот отрицательные эмоции включают механизмы саморазрушения.

8. Научитесь полностью расслабляться. Найдите время для созерцания. Выделите для этого десять минут в день, лучше перед сном. Уединитесь, включите любимую музыку, удобно сядьте. Выберите объект, который действовал бы на вас наиболее благотворно. Это может быть огонь в камине, рыбки в аквариуме, что угодно. Главное, чтобы в момент созерцания вы ощущали равновесие и гармонию. Насладитесь покоем, почувствуйте умиротворение, старайтесь не думать ни о чем, что могло бы омрачить ваше сознание. Специалисты утверждают: такие минуты способны восстанавливать организм от ежедневных стрессов.

9. Возьмите за правило анализировать собственные болезни. Все симптомы наших недугов – это знаки, говорящие: «Ты делаешь что-то не так, обрати внимание на свои поступки и мысли» Даже банальная простуда не возникает на ровном месте. Она «кормится» раздражением и обидой.

10. Боритесь с плохим настроением, не позволяйте ему затянуть вас в депрессию. Психологи советуют по две минуты в день тренировать «мышцы счастья». Улыбайтесь своему отражению в зеркале и в это время думайте о том, что вы – самый здоровый, самый красивый и счастливый человек на земле.

Душевная гармония – горючее для удачи.

3 главных «никогда»

1. Никогда не жалуйтесь на болезни, разве только врачу. Человек, который постоянно сетует на недуги, подробно рассказывает о них окружающим, бессознательно подрывает собственное здоровье.

2. Никогда не ставьте самому себе диагноз. Когда вы говорите: наверное, у меня такая-то болезнь, то программируете ее, и вскоре ваши опасения сбываются.

3. Никогда не вступайте в спор с агрессивно настроенными людьми, не примыкайте к движениям против чего-либо. Негативный посыл разрушает организм. А здоровье начинается с внутреннего спокойствия и позитивного отношения к жизни.

Закон третий

Не деньги приносят счастье, а счастье деньги

Мы даже не подозреваем, насколько заблуждаемся, когда говорим: «Вот если бы у меня были деньги, я стал бы по-настоящему счастливым». Закон притяжения работает с точностью до наоборот: богатство, успех и прочие блага начинают появляться у человека именно тогда, когда он чувствует себя по-настоящему счастливым. Иными словами ощущение счастья способно сделать человека более продуктивным, целеустремленным, настойчивым, уверенным в себе, от чего напрямую зависит увеличение материального дохода. А вот, находясь в упадке духа разбогатеть просто невозможно – утверждают специалисты. Поэтому для начала необходимо разобраться в причинах, из-за которых возникло угнетенное состояние, и лишь устранив их, начинать двигаться к богатству и благополучию.

Специалисты успокаивают: никто из нас не способен просчитать путь к успеху, нужно просто верить в него, и эта вера, как магнит сама притянет удачу. Мартин Лютер Кинг говорил: «Сделайте первый шаг и поверьте. Даже если вам не видно всего пути, просто сделайте первый шаг».

«Следуйте вашему счастью, и Вселенная откроет двери там, где раньше были одни стены». Джозеф Гамбелл

10 золотых правил притяжения богатства

1. Измените свои представления о богатстве. Если вам в детстве внушали, что большие деньги нельзя заработать честным путем, то эта установка может оказаться фатальной и заблокировать дорогу к благосостоянию в будущем. К блокираторам относятся и утверждения о том, что деньги зарабатываются потом и кровью, что нужно экономить каждую копейку. С подобными мыслями богатства не достичь. Примите другую установку: деньги приходят легко и регулярно. Такое отношение освободит ваше сознание от ненужных страхов и откроет дорогу новым начинаниям.

2. Не превращайте деньги в самоцель. Думайте о том, что они – прежде всего свобода, которая поможет вам осуществить задуманные планы и стать счастливым человеком.

3. Занимайтесь только любимым делом. Невозможно сделать карьеру и разбогатеть на том, что противоречит вашей природе. Во-первых, вы постоянно будете испытывать внутреннее сопротивление, а во-вторых, вокруг вас обязательно найдется множество увлеченных профессионалов и рано или поздно вы превратитесь в аутсайдера. Поэтому, не жалея времени и сил, ищите то занятие, для которого созданы именно вы. Станьте в нем лучшим и ваши старания будут достойно вознаграждены.

4. Проявите сдержанность и терпение. Очень многие люди теряют веру на полпути к богатству. Они прикладывают большие усилия и хотят получить мгновенный результат, но, не дождавшись его, говорят: «Это не работает». Таким образом, сами останавливают и отменяют уже запущенный процесс.

5. Помните: деньги – это энергия, им необходимо постоянное движение. Поэтому научитесь правильно отдавать их. Для этого освойте одно упражнение: оплачивая счета или рассчитываясь за покупку в магазине, искренне пожелайте добра человеку, которому вручаете свои купюры. Представьте, что ваши средства пойдут на закупку новых товаров, станут зарплатой для тех, кто вас обслуживает. Таким образом, вы ощутите себя частью масштабного финансового процесса, в котором доходы постоянно увеличиваются.

6. Не жадничайте. Помните, что скупой платит дважды. Один из главных законов притяжения денег гласит: чем больше траты, тем интенсивнее финансовые поступления.

7. Все время ищите новые дополнительные источники дохода. Это поможет вам расширить свой потенциал и возможно отыскать наиболее точную сферу профессиональных интересов.

8. Мыслите категориями изобилия. Ведите себя как богатый человек. Даже если в данный момент у вас недостаточно средств, ориентируйтесь на хорошие дорогие вещи. Представляйте себя в них. Впитывайте атмосферу богатства, и оно обязательно придет в вашу жизнь.

9. Визуализируйте образ денег. Совершенно четко определитесь с тем, какая сумма вам нужна для полного счастья. Думайте о ней. Дорисуйте к единице на банкноте то количество нолей, которое образовало бы нужную сумму. Носите ее в кошельке или прикрепите на видном месте. Мысль материальна.

10. Не забывайте говорить «спасибо» жизни за все то хорошее, что в ней есть. Благодарность – великая сила, приумножающая успех.

Изменитесь сами, и окружающий мир изменится вместе с вами.

3 главных «никогда»

1. Никогда не говорите «никогда». Навсегда исключите из своей жизни фразы: «Я никогда не выберусь из долгов», «Я никогда не найду хорошей работы» и тому подобное. Эти фразы – мощный запрет на богатство и благополучие.

2. Никогда не откладывайте денег «на черный день», иначе вы рискуете его очень скоро дождаться. Лучше примите другую формулировку: «На приятные сюрпризы».

3. Никогда не ругайте себя за незапланированные траты и спонтанные покупки. Ведь они – порция положительных эмоций, без которых процесс зарабатывания денег теряет смысл.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на cluber.ua