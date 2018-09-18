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Ошибка ценой Вашего здоровья: нельзя есть огурцы с помидорами
По содержанию воды огурец похож на медузу. Как и морской обитатель, этот овощ состоит из воды более чем на 90%. Поэтому витаминов в огурцах крайне мало. Однако это не значит, что от пупырчатых плодов нет никакой пользы.
Когда есть?
Когда нужно похудеть. Калорийность огурцов очень низкая - всего 15 ккал на 100 г, поэтому этот овощ можно есть в любом количестве даже сидя на диете. При этом в отличие от яблок, которые у многих лишь разжигают аппетит, большая миска огурцов способна дать чувство сытости на относительно долгое время. Хороши и разгрузочные дни на огурцах. В огуречный день не полагается ничего, кроме пупырчатых плодов, а в качестве питья подойдёт кефир или йогурт. Только учтите, такую разгрузку лучше проводить в выходной, ведь огурцы обладают слабительным эффектом.
Когда хочется пить. Огурцы почти полностью состоят из воды, поэтому килограмм зелёных плодов утолит жажду быстрее, чем, к примеру, литр пива.
Когда запор. Маленький стаканчик огуречного сока действует не хуже слабительного. Чтобы приготовить сок, просто пропустите плоды через соковыжималку.
Когда появляются отёки. Благодаря мочегонным свойствам огурец легко справляется с мешками под глазами. Мочегонный эффект также пойдёт на пользу гипертоникам и людям с мочекаменной болезнью. Огуречный сок не ощелачивает и не закисляет организм, поэтому его можно пить при любой разновидности камней в почках.
Результат налицо
Огуречные маски отбеливают кожу, поэтому они хороши при веснушках и возрастных пигментных пятнах. Состав маски очень прост – в него входят лишь огурцы.
Кашица из огурцов – неплохое средство от солнечных ожогов, а когда нужно справиться с отёками под глазами, положите на веки кружочки огурцов. Если носите контактные линзы, не забудьте их вынуть или используйте огуречные полукружья. Иначе раздражения и покраснения глаз не избежать.
Неправильный салат
В огурцах содержится много аскорбатоксидазы. Это фермент, который разрушает аскорбиновую кислоту, то есть витамин С, поэтому огурцы не рекомендуют употреблять вместе с помидорами и другими источниками аскорбинки.
Разумеется, вреда здоровью салат из огурцов и помидоров не принесёт, но витамина С в нём остаётся немного. Поэтому тем, кому витамин С необходим в большом количестве - жителям больших городов, автомобилистам и курильщикам, – лучше есть огурцы и помидоры с разницей как минимум в полтора часа.
Аскорбатоксидаза разрушается при термической обработке, поэтому засоленные в одной банке огурцы и помидоры друг другу «не вредят». В горячих блюдах, которые готовят в Корее или Китае, быстро обжаривая огурцы вместе с помидорами, эти два овоща также прекрасно «уживаются».
Будем резать?
Споры между теми, кто отрезает кончики огурцов, и теми, кто не хочет терять ни сантиметра полезного овоща, наверное, не утихнут никогда. Есть и сторонники полумер, которые избавляются лишь от кончика со стороны хвостика плода.
Попробуем поставить точку в этих дебатах. Если огурцы выросли у вас на даче и вы не использовали химических удобрений, можете смело есть овощи целиком. У покупных огурцов кончики лучше удалить с обеих сторон. Ведь именно там скапливается основная часть вредных веществ. Полумеры хороши лишь для горьковатых плодов, выросших на даче, – хвостик обычно горчит сильнее. Впрочем, если попался горький огурец, лучше избавиться не только от кончика, но и от всей шкурки.
Источник oknews.site
Теги: Донбасс, здоровье, вред, салат, помидор, огурец
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