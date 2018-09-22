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Что за чертой? Рассказы людей, которые пережили клиническую смерть

22.09.2018 07:42
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Что за чертой? Рассказы людей, которые пережили клиническую смерть

В социальной сети Reddit немало удивительных историй людей, переживших клиническую смерть. Показания людей, стоит отметить, абсолютно разные.
Monitormonkey заявил, что после смерти на несколько минут очутился в месте, где отсутствовал свет и звук. Пользователь ничего не чувствовал, он лишь осознавал своё присутствие где-то за гранью. Недалеко находилось светлое пятно, от которого исходила любовь. Monitormonkey не хотел двигаться к свету, через минуту он очнулся в медицинской палате.
Когда Schneidah7 разбилась на мотоцикле, на некоторое время увидела своего умершего брата. Он наклонился к девушке и стал теребить кофту. Он попросил открыть глаза, после чего промолвил, что они скоро приедут. Под словом «они» брат подразумевал врачей. История завершилась благополучно.
Из-за ослабленного иммунитета в результате химиотерапии и инфекции, которая попала в организм, подросток с ником TheDeadManWalks умер на некоторое время. По словам парня, он не хотел возвращаться к жизни. В другом мире все тревоги исчезли, стало очень легко. Врачи отчаянно пытались вернуть подростка к жизни. В итоге у них это получилось, хотя далеко не с первого раза.
Источник from-ua



Теги: Донбасс, люди, клиническая смерть, рассказ
 
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