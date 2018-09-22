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День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы
Равноденствие происходит дважды в год: весной и осенью. В эти сутки день и ночь длятся по 12 часов. В Украине осеннее равноденствие в 2018 году произойдет 23 сентября, пишут Подробности.
Не многие знают, что во время равноденствия можно значительно улучшить свою жизнь.
Энергия равноденствия помогает одиноким людям найти пару, однако для этого стоит провести определенные ритуалы. Из самых простых - положить вторую подушку на кровать или поставить вторую зубную щетку в ванной.
Также с помощь ритуалов можно привлечь богатство. С давних времен день осеннего равноденствия ассоциируется с достатком, так как в это время весь урожай уже собран и запасы продуктов на зиму полны. Согласно приметам, для привлечения достатка стоит приготовить что-нибудь с продуктами нового урожая, для усиления эффекта блюдо должно быть круглым, например, пирог с яблоками или запеченная тыква.
Также можно трижды пересчитать имеющиеся деньги, и написать на бумаге сумму, которую хотели бы видеть в кошельке.
Поверья
Это был один из самых главных праздников, который почитали еще древние язычники. При том не только на Руси, но и во многих краях. Этот день считался особенный периодом, временем обновления человека и природы. По поверью сегодня появляется очень сильная связь между мирами живых и мертвых. Поэтому живые могут видеть разные знаки и послания из другого мира. Так что не удивительно, что до сих пор, в этот день почитают предков, пишет Знай.
По народному поверью, вода в День осеннего равноденствия обладает особой силой. Если женщина до рассвета умоется ею, то до старости будет красивой. А чтобы ребенок был здоровым весь год, его нужно облить водой на пороге дома.
Также люди верили, что с помощью рябины можно защитись от сглаза близких. Рябину считали проводником между землей и солнцем, которая имеет огромную энергию, целительную силу и не пускает зло на порог дома. Но максимальная эффективность у них сегодня, поэтому и срывали плоды в этот день.
Еще один обряд очищения, сжигание старых вещей: уйдет прошлогоднее несчастье и болезни.
Была и другая интересная традиция. Люди искали камень баланса. Специально это не делали, его нужно было случайно заметить. Если увидели его, то нужно сказать: "Гармония ночи, гармония дня в камне слились для меня". Потому на камень нужно подуть и поблагодарить Вселенную за этот замечательный подарок. А когда наступают трудные минуты, камень нужно доставать и тереть, и все быстро наладится.
Приметы на 23 сентября
Богатый урожай желудей обещает много снега на Рождество.
Если в сентябре наблюдаются грозы, то осень будет теплой.
Теплая и сухая погода в этот день обещает мягкую зиму.
Если в день осеннего равноденствия улетают журавли и другие птицы – ждите суровой зимы.
В день осеннего равноденствия начинается вторая половина бабьего лета и, по народным приметам, какая погода будет в этот день, такой будет и осень.
В этот период следили за урожаем рябины – если он богат, то осень будет дождливой, а зима – холодной. Если на рябине и берегу появилось желтые листья, то зима начнется с ранних заморозков и будет холодной.
Теги: Донбасс, приметы, богатство, удача, осень
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