Все рубрики раздела
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Ситуация на Донбассе не изменится!До выборов 2019 года все останется без изменений – Кучма08:34
- Что за чертой? Рассказы людей, которые пережили клиническую смерть07:42
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Врачи предупредили о последствиях для здоровья ребенка игр на смартфоне16:58
- Какие продукты вызывают неприятный запах тела14:15
- Самые лучшие жены по знаку Зодиака12:45
Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть
Наверное, вы не раз слышали о том, что ни в коем случае нельзя держать в своем доме разбитую посуду или, к прим еру, треснувшие зеркала. Но порой просто рука не поднимается выбросить вещь, особенно если она ценная, дорога вам как память или ею очень удобно пользоваться. И все же специалисты по биоэнергетике этого очень не советуют. Почему? Дело в том, что всякого рода дырки, трещины, проломы обладает свойством накапливать в себе неблагоприятную энергетику. Например, ямы и овраги люди издавна обходили стороной, и там нередко приключалась всяческая чертовщина. То же самое и с различными предметами. Если в доме будет находиться сломанная, разбитая или испорченная вещь, то она станет излучать в пространство поток энергии, неблагоприятно влияющей на здоровье и психическое самочувствие обитателей жилища. В результате они начнут болеть, ссориться, может начаться полоса тотального невезения...
Что же делать, если ваша любимая чашка или вазочка вдруг разбилась? Конечно, можно попытаться ее склеить или отдать на реставрацию. Но от этого трещина никуда не денется, ее просто замаскируют... А значит, и энергетические характеристики будут соответствовать характеристикам разбитой вещи. Вспомните поговорку о том, что нельзя склеить осколки разбитой вазы! Поэтому, если вещь обычная, дешевая, лучше ее без сожаления выбросить и купить новую, которая будет тоже вам симпатична. Раз предмет «ушел» из вашей жизни, значит, его роль в ней сыграна. Если же вещь входит в дорогой сервиз или является фамильным раритетом, то можно после реставрации поставить ее в шкаф или сервант, но не пользоваться ею каждый день. Мы часто оставляем хорошую посуду в шкафу на случай прихода гостей, а в быту пользуемся старыми чашками и тарелками, имеющими дефекты. Между тем, желательно вообще не использовать в повседневной жизни посуду с заметными трещинами, сколами эмали, царапинами. Ведь ее энергетика будет влиять и на качество, и на вкус пищи.
Разбитое зеркало вообще приводит к беде. Понятно, что маленькое зеркальце, если оно разбилось, мы выбросим. Но если зеркало большое, тем более старинное, антикварное, то его нередко оставляют в доме, несмотря на паутину трещин... Ничего хорошего из этого не получится. Вспомните известные страшилки о зеркалах - хотите оказаться во власти темных сил? Тогда, если уж расстаться с треснувшим зеркалом вы никак не хотите, отвезите его на дачу или в какое-нибудь место, где не живете постоянно (только не на работу). Поставьте в гараж или сарай! А лучше всего извлечь из рамы треснувшее стекло и заменить новым. Многие десятилетиями держат дома старую сломанную мебель, обматывая ножки изолентой. Потому неудивительно, что вы никак не можете накопить денег на новые предметы обстановки. Можно попытаться починить мебель, отдать ее на реставрацию. Если разорвана обшивка у стульев, дивана, кресел, их можно обтянуть заново. Дырявая и штопаная одежда всегда была признаком невысокого достатка. Кстати, последний русский император Николай Второй имел привычку носить штопаные вещи - он стремился ничем не отличаться от обычных подданных... Чем все кончилось для него и его семьи, мы знаем.
В советское время ставили заплаты даже на старые носки, так как существовал всеобщий товарный дефицит, и купить новые вещи не всегда представлялось возможным. В наши дни проблема дефицита исчезла, но из экономии многие продолжают штопать одежду. Понятно, что у таких людей постоянно возникают материальные и прочие трудности. Одно дело - «художественная» заплатка на джинсах, юбке или блузке, а другое - рваная вещь. Если что-то разорвалось по шву, необходимо аккуратно его зашить. Нужно также вовремя пришивать оторванные пуговицы, а если сломалась молния или застежка - то либо починить, либо вшить новую, либо отказаться от ношения данной вещи. Нежелательно держать у себя также сумки или портмоне со сломанными замками. Замки нужно починить, либо выбросить. Иначе вещи из сумки будут теряться и портиться, а деньги не станут держаться в портмоне. Кстати, в отличие от испорченных, вещи из секонд-хэнда вполне можно носить, если они абсолютно целые. Только не забудьте их предварительно хорошенько постирать, чтобы «смыть» всю накопленную энергетику.
Источник tensmi.ru
Теги: Донбасс, смерть, посуда, зеркало, вещи, трещина
- “Відьми” молять про смерть президента
- Во Львове требуют отставки донецкого губернатора
- Янукович обещает инвалидам-чернобыльцам денег в следующем году
- Янукович поручил МВД и СБУ за праздники найти грабителей, убивших сотрудников банка в Донецке
- Умерший в Донецке участник акции протеста вину в своей смерти возложил на Януковича и Азарова
- Янукович выразил уверенность, что насильники Оксаны Макар понесут заслуженное наказание
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор18:44
- В Горловке и Донецке в училища берут боевиков «ДНР», которые только «числятся»18:03
- На эти кадры можно смотреть вечно - "Осы" мощнейшим ударом превратили в металлолом технику оккупанта17:20
- Боевики на страже абсурда16:45
- В "Укрзализныце" назвали направления Донетчины и Луганщины одними из самых убыточных16:01
- В Макеевке массово пилят деревья. Люди возмущены15:26
- Отправляйтесь домой: прозревшая фанатка «ДНР» шокировала обращением к российским «добровольцам»15:04
- Сурков лично шантажировал вдову Захарченко: сепаратистку вынудили отказаться от участия в "выборах"14:26
- На оккупированных территориях переоборудуют больницы под госпитали и строят морги14:05
- В больницах Донецка жалуются на задержку зарплаты13:46
- В базу сайта «Миротворец» начали вносить жителей Закарпатья с венгерскими паспортами19:04
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор18:44
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- В Горловке и Донецке в училища берут боевиков «ДНР», которые только «числятся»18:03
- Синоптики сообщили, когда в Украине выпадет первый снег17:45
- На эти кадры можно смотреть вечно - "Осы" мощнейшим ударом превратили в металлолом технику оккупанта17:20
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- Боевики на страже абсурда16:45
- Голосование в ООН по Донбассу: названы три страны СНГ, предательски выступившие против Украины, поддержав РФ16:24
- В "Укрзализныце" назвали направления Донетчины и Луганщины одними из самых убыточных16:01
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Ситуация на Донбассе не изменится!До выборов 2019 года все останется без изменений – Кучма08:34
- Что за чертой? Рассказы людей, которые пережили клиническую смерть07:42
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Врачи предупредили о последствиях для здоровья ребенка игр на смартфоне16:58
- Какие продукты вызывают неприятный запах тела14:15
- Самые лучшие жены по знаку Зодиака12:45
- Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- ВСУ успешно разгромили крупный склад боевиков в Горловке: ликвидированы ГСМ и террористы - подробности
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья
- Боевики «ДНР» усиленно проверяю автомобили с украинскими номерами