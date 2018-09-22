Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть

22.09.2018 18:22

Наверное, вы не раз слышали о том, что ни в коем случае нельзя держать в своем доме разбитую посуду или, к прим еру, треснувшие зеркала. Но порой просто рука не поднимается выбросить вещь, особенно если она ценная, дорога вам как память или ею очень удобно пользоваться. И все же специалисты по биоэнергетике этого очень не советуют. Почему? Дело в том, что всякого рода дырки, трещины, проломы обладает свойством накапливать в себе неблагоприятную энергетику. Например, ямы и овраги люди издавна обходили стороной, и там нередко приключалась всяческая чертовщина. То же самое и с различными предметами. Если в доме будет находиться сломанная, разбитая или испорченная вещь, то она станет излучать в пространство поток энергии, неблагоприятно влияющей на здоровье и психическое самочувствие обитателей жилища. В результате они начнут болеть, ссориться, может начаться полоса тотального невезения...

Что же делать, если ваша любимая чашка или вазочка вдруг разбилась? Конечно, можно попытаться ее склеить или отдать на реставрацию. Но от этого трещина никуда не денется, ее просто замаскируют... А значит, и энергетические характеристики будут соответствовать характеристикам разбитой вещи. Вспомните поговорку о том, что нельзя склеить осколки разбитой вазы! Поэтому, если вещь обычная, дешевая, лучше ее без сожаления выбросить и купить новую, которая будет тоже вам симпатична. Раз предмет «ушел» из вашей жизни, значит, его роль в ней сыграна. Если же вещь входит в дорогой сервиз или является фамильным раритетом, то можно после реставрации поставить ее в шкаф или сервант, но не пользоваться ею каждый день. Мы часто оставляем хорошую посуду в шкафу на случай прихода гостей, а в быту пользуемся старыми чашками и тарелками, имеющими дефекты. Между тем, желательно вообще не использовать в повседневной жизни посуду с заметными трещинами, сколами эмали, царапинами. Ведь ее энергетика будет влиять и на качество, и на вкус пищи.

Разбитое зеркало вообще приводит к беде. Понятно, что маленькое зеркальце, если оно разбилось, мы выбросим. Но если зеркало большое, тем более старинное, антикварное, то его нередко оставляют в доме, несмотря на паутину трещин... Ничего хорошего из этого не получится. Вспомните известные страшилки о зеркалах - хотите оказаться во власти темных сил? Тогда, если уж расстаться с треснувшим зеркалом вы никак не хотите, отвезите его на дачу или в какое-нибудь место, где не живете постоянно (только не на работу). Поставьте в гараж или сарай! А лучше всего извлечь из рамы треснувшее стекло и заменить новым. Многие десятилетиями держат дома старую сломанную мебель, обматывая ножки изолентой. Потому неудивительно, что вы никак не можете накопить денег на новые предметы обстановки. Можно попытаться починить мебель, отдать ее на реставрацию. Если разорвана обшивка у стульев, дивана, кресел, их можно обтянуть заново. Дырявая и штопаная одежда всегда была признаком невысокого достатка. Кстати, последний русский император Николай Второй имел привычку носить штопаные вещи - он стремился ничем не отличаться от обычных подданных... Чем все кончилось для него и его семьи, мы знаем.

В советское время ставили заплаты даже на старые носки, так как существовал всеобщий товарный дефицит, и купить новые вещи не всегда представлялось возможным. В наши дни проблема дефицита исчезла, но из экономии многие продолжают штопать одежду. Понятно, что у таких людей постоянно возникают материальные и прочие трудности. Одно дело - «художественная» заплатка на джинсах, юбке или блузке, а другое - рваная вещь. Если что-то разорвалось по шву, необходимо аккуратно его зашить. Нужно также вовремя пришивать оторванные пуговицы, а если сломалась молния или застежка - то либо починить, либо вшить новую, либо отказаться от ношения данной вещи. Нежелательно держать у себя также сумки или портмоне со сломанными замками. Замки нужно починить, либо выбросить. Иначе вещи из сумки будут теряться и портиться, а деньги не станут держаться в портмоне. Кстати, в отличие от испорченных, вещи из секонд-хэнда вполне можно носить, если они абсолютно целые. Только не забудьте их предварительно хорошенько постирать, чтобы «смыть» всю накопленную энергетику.

Источник tensmi.ru