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День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание

23.09.2018 11:50
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День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание

В Украине осеннее равноденствие в 2018 году произойдет 23 сентября, когда день и ночь длятся по 12 часов, пишут Подробности.
Именно осеннее равноденствие считается одним из самых необычных дней в году. С давних пор этому дню приписывают особые, практически магические свойства.
А потому во все время было принято проводить в День осеннего равноденствия различные обряды и ритуалы, загадывать самые заветные желания. Считается, что в этот необычный день сама Вселенная помогает воплотить в реальность сокровенные мечты.
Главное, о чем следует помнить - вы должны обязательно верить в себя и в то, что задуманное непременно сбудется. Только тогда можно рассчитывать на положительный результат.
Важно получать удовольствие от процесса загадывания желание в День осеннего равноденствия. Загадать заветное желание в этот уникальный день можно различными способами. Вы сами можете выбрать наиболее подходящий для себя.
Самым действенным способом считается молитва. Ведь действие молитвы в этот день усиливается во много раз. Для этого достаточно остаться наедине с собой, зажечь свечу и искренне помолиться, попросить высшие силы помочь вашему желанию исполниться.
Также можете записать свои сокровенные желания на бумагу. А этот листок всегда носите с собой, пока все задуманное не воплотится в реальность. Можно хранить эти записи под подушкой или привязать его к воздушному шарику и отпустить, так вы направите свои желания прямо во Вселенную.
Еще один вариант - сделать из этого листа бумажный кораблик и пустить его по реке.
Еще один действенный способ помочь осуществиться задуманному - сжечь этот лист бумаги. Для этого нужно зажечь свечу и поставить ее в глиняную миску. Затем следует произнести слова заговора: "Чем быстрее мои желания в пепел превращаются, тем скорее в жизнь воплощаются".
После этого сожгите бумагу, на которой написаны ваши желания, а пепел закопайте во дворе.
Также можете в День осеннего равноденствия завести себе "тетрадь желаний". В нее записывайте все, о чем мечтаете.
Еще один проверенный способ - нашептать свое желание на воду. Ведь не секрет, что вода является мощнейшим проводником. Эту воду после нужно прокипятить.
Можете зажечь свечу и, глядя на ее пламя тихо прошептать свое желание. А можно напротив прокричать желаемое очень громко. Для этого лучше всего отправиться куда-нибудь в лес, на берег реки или озера.
Главное делайте это искренне и не загадывайте того, что может как-то навредить другому человеку. Желание обязательно должно быть добрым и светлым.



Теги: Донбасс, желание, осень, день
 
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