Все рубрики раздела
- На каких пальцах нельзя носить кольца14:55
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Ситуация на Донбассе не изменится!До выборов 2019 года все останется без изменений – Кучма08:34
- Что за чертой? Рассказы людей, которые пережили клиническую смерть07:42
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Врачи предупредили о последствиях для здоровья ребенка игр на смартфоне16:58
На каких пальцах нельзя носить кольца
Ношение колец с натуральными камнями позволяет усилить действие определенных планет в вашем гороскопе. Считается, что каждому пальцу соответствует отдельная планета Солнечной системы.
Например, большой палец- это Венера, указательный - Юпитер, средний - Сатурн, безымянный - Солнце, а мизинец - Меркурий.
Как пишет "Русская семерка", надев кольцо с определенным камнем на палец, можно управлять судьбой. Если раньше женщина принимала обет безбрачия, она носила серебряное кольцо на большом пальце, перекрывая энергию планеты Венера.
Поэтому, если девушка желает наладить личную жизнь, встретить вторую половинку, носить кольцо на большом пальце не следует.
Украшения на указательном пальце
Указательный палец является символом эго человека. Многие замечали, как неприятно, когда другой человек указывает в нашу сторону указательным пальцем. Все потому, что палец излучает мощную энергию. Носить кольцо на указательном пальце необходимо тем, кто желает стать лидером. Выбирать при этом нужно серебряные изделия. Золото в таком случае не подходит. На указательном пальце рекомендуется носить сапфиры, бирюзу, аквамарин и лазурит. Коралл, опал поможет избавиться от стресса, укрепить семейные отношения. Украшения на среднем пальце На среднем пальце можно носить кольца только сильным, волевым людям. Украшение с натуральным камнем на среднем пальце способно активировать кармические задачи и привлечь неожиданные повороты судьбы. Надевать на средний палец кольцо рекомендуется, если душа требует перемен. При выборе изделия необходимо обращать внимание на яркие кольца с выразительными камнями. Кольцо, украшенное лунным камнем, идеально подходит для среднего пальца. Если же человека все устраивает в жизни, на средний палец надевать кольцо не нужно. Кольцо на безымянном пальце Кольцо на этом пальце является ярким символом успеха в обществе, а также счастья в личных отношениях, благополучия, любви. Если необходимо активировать все вышеперечисленные сферы, необходимо надевать золотое, серебряное кольцо на этот палец. Примечательно, изделие может быть дополнено любым натуральным камнем.
Кольцо на мизинце Украшение на этом пальце способно активировать коммуникативные навыки. В этом случае у человека будет развиваться харизма, обаяние. Если надеть золотое колечко на мизинец с любым натуральным красным камнем, успех в карьере, деньгах и бизнесе гарантирован. Для мизинца также можно подобрать украшение с янтарем, топазом, а также хризолитом, изумрудом. Кольцо на мизинце должны носить ораторы, политики, бизнесмены, аналитики, врачи. Ношение колец на этом пальце рекомендовано любителям флирта, азартных игр. Спокойным, семейным людям лучше выбрать украшение на другой палец.
Теги: Донбасс, кольцо, желание, пальцы
- В Донецке кандидат в депутаты пригласил соперника на "дуэль"
- Удар под дых "народу ДНР": "парламент"запретил продажу алкоголя в ларьках и палатках
- Адепта "Новороссии" Грэма Филлипса со скандалом выдворили из парламента Великобритании (ВИДЕО)
- В «ЛНР» избрали «председателя парламента»
- Украину продолжает штормить - страна шестые сутки находится под угрозой перевыборов
- В Мариуполе создан Молодежный парламент
- Боевики «ЛНР» дали «указания» работникам школ не говорить с наблюдателям СММ ОБСЕ16:26
- Боевики «ДНР» вывели из мест хранения самоходные гаубицы «Гвоздика»15:54
- Тела двух человек были найдены в копанке на оккупированной Донетчине14:29
- В Горловке под залпы САУ начали «праздновать» День города14:06
- В мариупольском зоопарке посетители играют со львятами13:42
- В ОРДО взорвали «военный» автомобиль: погибла кошка13:14
- "Эти "оккупанты" захватят Донбасс", - постпред РФ в ООН выдал новый несуразный фейк о вводе миротворцев12:44
- В «ДНР» работа Vodafone будет нормализована12:17
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"11:05
- Оккупированная Горловка под обстрелом: повреждены 5 домов10:44
- "Кончать надо эту Украину…" - призыв российского журналиста Леонтьева в росСМИ вызвал грандиозный скандал16:55
- Боевики «ЛНР» дали «указания» работникам школ не говорить с наблюдателям СММ ОБСЕ16:26
- Боевики «ДНР» вывели из мест хранения самоходные гаубицы «Гвоздика»15:54
- "Уберите все, что может летать", - атмосферный фронт принесет в Украину холодную стихию с ливнями и ветром - прогноз15:24
- На каких пальцах нельзя носить кольца14:55
- Тела двух человек были найдены в копанке на оккупированной Донетчине14:29
- В Горловке под залпы САУ начали «праздновать» День города14:06
- В мариупольском зоопарке посетители играют со львятами13:42
- В ОРДО взорвали «военный» автомобиль: погибла кошка13:14
- "Эти "оккупанты" захватят Донбасс", - постпред РФ в ООН выдал новый несуразный фейк о вводе миротворцев12:44
- На каких пальцах нельзя носить кольца14:55
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Ситуация на Донбассе не изменится!До выборов 2019 года все останется без изменений – Кучма08:34
- Что за чертой? Рассказы людей, которые пережили клиническую смерть07:42
- Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"22:38
- Как помочь самому себе, если подавился21:00
- Врачи предупредили о последствиях для здоровья ребенка игр на смартфоне16:58
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя
- «Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района
- Обострение на Донбассе: соцсети "гудят" о новой волне взрывов в Донецке
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- "Украина хочет зачистить Донбасс", - Клинцевич боится за будущее пророссийских боевиков на востоке Украины