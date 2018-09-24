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Названы неожиданные продукты, способные помочь справиться с простудой
Вкусно и полезно.
Кисломолочные продукты и натуральные цельнозерновые каши помогают укрепить иммунитет и противостоять простудах, а при уже появившейся болезни – смягчают симптомы, передает Хроника.инфосо ссылкой на golos.ua.
Об этом сообщила врач Виктория Савицкая.
Незаменимым помощником в борьбе за здоровье в межсезонье являются кисломолочные продукты. Они позитивно влияют на желудочно-кишечный тракт, а от него во многом и зависит наш иммунитет. Современный медики, опираясь на данные многочисленных исследований, рекомендуют пить кефир или «живые» йогурты, чтобы уберечься от болезни, а также в период выздоровления, если вы все-таки подхватили вирус.
«Доказано, что пробиотики уменьшают гриппозные симптомы: температуру, кашель и насморк. Но, важно помнить, что не все кисломолочные продукты одинаково полезны. Потому всегда внимательно читайте этикетки и обращайте внимание на срок годности. Запомните: чем он короче, там продукт «натуральнее». Если есть возможность самому сквашивать кефир или простоквашу – лучше не жалеть на это времени и сил», - советует врач.
Специалист сетует, что в разговорах об укреплении иммунитета и защите от сезонных недугов редко упоминаются натуральные каши. Хотя это прекрасный источник витаминов и микроэлементов, особенно селена и цинка, которых очень мало в других продуктах. Но стоит помнить, что это справедливо только для каш из цельного зерна. Помимо этого, в таких продуктах много клетчатки, которая способствует мягкому очищению организма и повышает сопротивляемость организма. Особенно сильными противогриппозными свойствами обладают овсянка и ячмень.
Теги: Донбасс, здоровье, простуда, продукты
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