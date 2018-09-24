Все рубрики раздела
- Нить какого цвета нужно носить, чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь22:38
- В Украине запретили популярное лекарство от простуды18:00
- Мужчины-вампиры. 10 типов парней, которые испортят вам кровь09:58
- Самая неприступная женщина по знаку зодиака — кто она?08:47
- Названы неожиданные продукты, способные помочь справиться с простудой08:15
- На каких пальцах нельзя носить кольца14:55
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
Нить какого цвета нужно носить, чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь
Многие из вас наверняка слышали о таком обереге, как маленькая красная нить на запястье, пишет all4soul.
Конечно же можно отнестись к этому скептически, но, тем не менее, большинство целиком и полностью удостоверились в волшебном свойстве такой нити..
Невзирая на популярность нити данного цвета, редко кто знает о свойства нитей других цветов.
А ведь они также могут стать вашими оберегами и энергетическими помощниками в разных сферах вашей жизни.
Итак, давайте же разберёмся что к чему и выясним, какие нити и для какого случая подходят больше всего.
Зеленая нить
Зелёный цвет является мощным древним оберегом. Нить данного цвета придаёт человеку уверенности и целеустремлённости. Она придаёт сил в любых начинаниях и стимулирует саморазвитие.
Темно-зеленая нить
Она помогает обрести человеку гармонию и не потерять самообладание. Если вас ожидает серьёзный разговор или важная встреча, то отдавайте предпочтение нити этого цвета. Она поможет вам заключить удачную сделку.
Оранжевая нить
Такая нить является символом удачи и защиты от невзгод. Так что нитку такого цвета рекомендовано носить время от времени каждому.
Розовая нить
Пробуждает и усиливает женскую энергетику.
Желтая нить
Это сакральный цвет. Многие экстрасенсы и целители носят нить данного цвета. Она является мощным оберегом от магического воздействия, а также ограждает от болезней.
Синяя нить
Привлекает удачу в делах, касающихся бизнеса. Она усиливает энергетику человека и позволяет ему легко обходить его конкурентов. Также синяя нить наделяет человека уравновешенностью и спокойствием, что очень помогает в деловых переговоров.
Голубая нить
Помогает найти ответ на волнующий вопрос или разрешить сложную задачу. Если вас что-то сильно мучает, то носите эту нить. Решение проблемы придёт очень быстро.
Теги: Донбасс, суеверие, браслет, удача
- В австралійському парламенті створили групу дружби з Україною
- Выборы на Донбассе: всё решат губернаторы
- Почему нельзя носить чужие вещи и украшения
- Выборы в Донецке обойдутся в девятнадцать миллионов
- Фанаты, готовьте деньги: вещички Гарри Поттера пускают с молотка (ФОТО)
- В Донецкой области создадут студенческий парламент
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко23:35
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве22:59
- На Донетчине арестовали чиновников Пенсионного фонда: Требовали взятки у переселенцев за оформление пенсий21:45
- Кремль "кинул" сбежавших из "ДНР" соратников Захарченко: Ташкент срочно выехал за помощью в Крым - подробности 21:15
- «Боевики в бешенстве»: СБУ обнародовала переговоры террористов «ДНР» о власти в псевдореспублике20:15
- Количество переселенцев из Донбасса продолжает уменьшаться19:48
- Мужчинам из ОРДЛО запретили выезжать в Россию19:22
- В «ДНР» прекращена работа «министерства обороны»18:45
- Жители ОРДО жалуются на острый дефицит врачей в «республике»18:15
- Переговорам в Минске не бывать! Геращенко сделала громкое заявление17:43
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко23:35
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве22:59
- Нить какого цвета нужно носить, чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь22:38
- В Украине хотят запретить давать детям некоторые имена22:16
- На Донетчине арестовали чиновников Пенсионного фонда: Требовали взятки у переселенцев за оформление пенсий21:45
- «Россияне в панике»: Украина дала старт прорыву российской блокады, - генерал21:30
- Кремль "кинул" сбежавших из "ДНР" соратников Захарченко: Ташкент срочно выехал за помощью в Крым - подробности 21:15
- В ГФС назвали новые цены на алкоголь21:00
- Оккупанты забили тревогу: в Крыму исчерпываются запасы питьевой воды20:45
- "Выводят на чистую воду": налоговики начали штрафовать ФЛП за частные проводки20:30
- Нить какого цвета нужно носить, чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь22:38
- В Украине запретили популярное лекарство от простуды18:00
- Мужчины-вампиры. 10 типов парней, которые испортят вам кровь09:58
- Самая неприступная женщина по знаку зодиака — кто она?08:47
- Названы неожиданные продукты, способные помочь справиться с простудой08:15
- На каких пальцах нельзя носить кольца14:55
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- Волонтер: оккупанты грозят «выбить» ВСУ из освобожденных поселков
- "Украина хочет зачистить Донбасс", - Клинцевич боится за будущее пророссийских боевиков на востоке Украины