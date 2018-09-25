Путин получил важный сигнал по Украине: генерал указал на интересный момент

25.09.2018 12:13

Сопровождение военных украинских судов «Донбасс» и «Корец» самолетом-разведчиком НАТО во время их перехода из Черного моря через Керченский пролив в Азовское море свидетельствует о том, что отношения Украины со стратегическими партнерами вышли на новый уровень. Во время перехода украинские судна плотно сопровождали и корабли страны-агрессора.

Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан. По его словам, контроль со стороны НАТО проводился для беспрепятственного прохождения украинских судов возле оккупированного Россией Крыма.

«Это был сдерживающий фактор от возможных негативных действий со стороны российских пограничников, которые сопровождали наши корабли», — отметил генерал.

По его словам, западные партнеры Украины начали осознавать, что наша страна, выбрав демократический путь развития, сдерживает российскую военную угрозу. «Нас слышат, а это большой плюс. И сигнал Кремлю о том, что Украину не оставляют без помощи», — резюмировал Василий Богдан.

Тем временем руководитель проекта «Майдан Закордонних Справ» Андрей Клименко сообщил, что «Донбасса» и «Корец» дошли до Мариуполя.