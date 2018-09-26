Что скрывается за пробой на золотых украшениях

26.09.2018 09:15

При покупке колец, цепочек и кулонов из драгоценных металлов, обязательно смотрят на маленькое клеймо с указанием количества чистого сплава. Это подтверждает ценность изделия, говорит о его физических свойствах и практичности. Чтобы вы всегда понимали, чем обусловлена цена на украшение, и знали, как ухаживать за ним, давайте разберемся в пробах.

Зачем ставится клеймо на драгоценностях

Золото в чистом виде никогда не смогло бы радовать своей красотой и износоустойчивость, так как металл этот мягкий, плотный и цвет у него не ярко-желтый. Чтобы придать прочности и привлекательности драгоценному материалу, в него добавляют другие сплавы (серебро и медь). Если раньше золото проверяли на зуб, то теперь ситуация упростилась, и государственная экспертиза ставит клеймо на изделии с указанием каратности. Сертифицированные магазины продают украшения только при наличии пробы. Приобрести недорогие качественные кольца, цепочки, серьги для себя и на подарок близким людям можно в интернет-магазине ювелирных изделий украинского производителя КЮЗ.

На чем ставят пробы

Подтверждение подлинности драгоценного сплава должно присутствовать не только на украшениях, но и на всех других изделиях. Зачастую клеймо с указанием каратности золота можно встретить на:

кольцах;

серьгах;

кулонах;

брошах;

цепочках;

браслетах;

ручках;

ритуальных предметах;

сувенирах;

слитках.

Ярлык ставится на внутренней части изделий, он достаточно маленький, но его можно разглядеть даже без увеличительного стекла. При оценке качества продукции ювелиры, в первую очередь, проверяют наличие клейма.

Виды проб золота

При выборе драгоценного украшения обращайте внимание на каратность. Нельзя сказать, что одно процентное содержание самое лучшее, а другие плохие, так как все зависит от типа изделия.

375 проба. Означает, что изделие золотосодержащее, так как большая часть приходится на серебро и медь. Сплав редко используется для ювелирных украшений (делают бюджетные варианты обручальных колец), чаще всего он применяется для создания долговечных статуэток, дорогой мебели. 585 проба. Это прочный сплав золота, цветовая палитра которого может варьироваться от светло-желтого до черного в зависимости от концентрации разных металлов. Ювелиры часто работают с этой каратностью, потому что она отличается прочностью, легко поддается ковке и почти не окисляется. 750 проба. Благородный ювелирный сплав используется для создания красивых и дорогих украшений. Изделия этой каратности более мягкие, поэтому лучше приобретать их не для повседневного ношения, а для более торжественного случая. 958 проба. Дорогой сплав не используется в ювелирном производстве из-за мягкости и отсутствия красивого характерного цвета. 999 проба. Каратность применяется в слитках, которые подкрепляют финансовые сбережения.

При выборе украшения для себя и на подарок уделяйте внимание ярлыку. Чем выше проба, тем дороже и мягче изделие. Это значит, что цепочки с большим содержанием золота чаще будут рваться при механическом воздействии. Если вы еще думаете, где приобрести ювелирное изделие, зайдите на сайт производителя КЮЗ. В интернет-магазине представлены золотые украшения 585 и 750 проб.

Источник: https://mirkrasoty.life