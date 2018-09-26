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Медики назвали эффективные способы избавления от храпа
Восемь несложных правил помогут избавиться от храпа.
Эксперты утверждают: чтобы организм отдыхал и заряжался энергией, ему необходим полноценный ночной сон, но очень часто бывает так, что храп партнера не дает выспаться.
Давайте рассмотрим несколько простых способов борьбы с храпом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
– Прежде всего, следует избавиться от лишнего веса.
– Не есть на ночь, не ложиться спать в состоянии алкогольного опьянения, спать на ортопедической подушке.
– Стараться спать на боку. Так легче сохранить воздухоносные пути открытыми. Некоторые терапевты даже советую пришить на спину пижамы небольшой, плотно закрывающийся карман и вложить в него бильярдный шарик. Он будет мешать спать на спине. Правда, непонятно, как с таким шариком переворачиваться с боку на бок.
– Вовремя лечить насморк. Беспрепятственный ток воздуха через носовые пазухи облегчает симптомы апноэ.
– К сожалению, повернуть время вспять нельзя, и с возрастом апноэ будет потихоньку давать о себе знать. Чтобы укрепить мышечный слой, выстилающий воздухоносные пути, полезно играть на духовых инструментах. Конечно, большие трубы не всем под силу, но даже маленькая дудка или губная гармошка помогут справиться с апноэ.
– Не принимать на ночь седативных, снотворных препаратов. Так легче удержать мышцы в тонусе, а значит, избежать апноэ.
– Народная медицина тоже имеет свои рецепты борьбы с храпом. Одним из проверенных рецептов является капуста с медом. Возьми свежий капустный лист, мелко искроши, смешай с медом. Или просто возьми стакан свежего капустного сока и смешай с ложкой меда. Все это съешь перед сном. Курс такого лечения – один месяц.
– Избавиться от храпа отлично помогает… пение перед сном! Врачи объясняют это просто: специальные упражнения для голосовых связок укрепляют мышцы мягкого неба.
Теги: Донбасс, здоровье, храп, медицина
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