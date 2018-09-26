Медики назвали лучший природный антибиотик

26.09.2018 13:16

Американские ученые в ходе исследований выяснили, что обнаруженный в оливковом масле компонент олеокантал, обладает противовоспалительным свойством, похожую на действие ибупрофена или ацетилсалициловой кислоты — нестероидных противовоспалительных препаратов.



По словам ученых, олеокантал подавляет деструктивные ферменты (или, как их называют, ЦОГ-энзимы), ответственные за воспалительную реакцию, которая развивается на фоне головной боли или общего боли. Результаты этого исследования свидетельствуют о пользе регулярного потребления оливкового масла, которое может приносить долгосрочный положительный результат, аналогичный положительной действия ибупрофена или ацетилсалициловой кислоты, но и подтверждают другие хорошо известны полезные свойства оливкового масла — в частности, снижение риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний примере регионов, где население потребляет этот продукт в больших количествах.

Источник: https://donpress.com