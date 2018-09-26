Названо проверенное народное средство от простуды

26.09.2018 22:32

Быстро устранить синусит, а также уничтожить вирус вам поможет этот способ.



Синусит - воспаление воздушных полостей, расположенных на лбу, по обе стороны носа, что связано с инфекциями, вирусами, а также аллергией.



Обычно оно вызывает обструкцию носа и головную боль, пишет Хроника.инфо со ссылкой на terrawoman.



Очистка синусов помогает облегчить дыхание, а также помочь в борьбе с инфекциями и вирусами.



Кстати, проблемы с заложенностью носа могут спровоцировать множество проблем со здоровьем, например



головную боль

проблемы со сном

сложности при еде

а также проблемы при разговоре.



Регулярное употребление яблочного уксуса поможет укрепить иммунитет и бороться с инфекцией.



Вот как яблочный уксус может помочь вам избавиться от синусита.



ингредиенты:



1/4 стакана нефильтрованного яблочного уксуса.

1 столовая ложка сырого меда.

1/2 стакана воды.

1 лимон

1 чайная ложка кайенского перца.



подготовка:



Когда вода начнет закипать добавьте яблочный уксус, подождите 1 минуту и ​​выключите огонь.



Добавьте перец и сок одного лимона, перемешайте и, когда лекарство немного охладится, добавьте мед.



Тщательно все перемешайте и можно принимать!



Принимайте по две столовые ложки этого лекарства ежедневно, пока не почувствуете облегчение, кстати, можно разбавить его в стакане воды.



Перед тем, как применять любоенародное средство, обязательно проконсультируйтесь с врачом!