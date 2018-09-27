Главный "успех" Гройсмана: важная реформа в Украине на грани провала

27.09.2018 18:03

Децентрализацию во властных кабинетах называют одной из успешных реформ в Украине. Последние социологические опросы демонстрируют: более 40% украинцев одобряют решения власти относительно децентрализации. Но 60% населения страны не ощутили никаких изменений. Кабмин такие показатели не смущают: там не забывают лишний раз похвалить себя за успешную реализацию преобразований. Какие на самом деле результаты достигнуты за четыре года реформы, разбирался "Апостроф".

На пути к завершению

2020 год должен стать завершающим этапом в создании объединенных территориальных общин (ОТО) – через два года по всей стране пройдут очередные местные выборы. Это будет своеобразным завершением объединения громад в рамках децентрализации. Но уже сейчас реформа столкнулась с рядом серьезных проблем. Одной из них стало блокирование старым составом Центральной избирательной комиссии в августе выборов в ОТО, которые должны были пройти в октябре.

"ЦИК, обратившись в наш комитет [ВРУ по правовой политике и правосудию] с просьбой истолковать законность проведения выборов в ОТО, фактически просит о толковании решения Конституционного суда. Комитет должен дать ответ: возвращается ли старый закон Януковича о референдуме, который, согласно решению КС, является неконституционным, или у нас вообще закона нет. Моя личная позиция – не возвращается. Но и комитет может толковать только законы, а не решение Конституционного суда", - объяснил тогда член профильного комитета, нардеп от "Блока Петра Порошенко" Александр Черненко. На тот момент он не исключал, что ЦИК будет искать и другие поводы не допустить выборы в ОТО.

Сейчас, после того, как Верховная Рада смогла назначить новый состав Центральной избирательной комиссии, вопрос должен быть разрешен.

"Я надеюсь, что одним из первых решений нового состава ЦИКа будет как раз решение этого вопроса (проведение выборов в объединенных общинах, - "Апостроф"). Пока я не готов сказать, каким образом это будет сделано. Между нашими коллегами уже состоялись чисто экспертные, а не комиссионные дискуссии о том, что есть основания разблокировать этот процесс. Как это будет происходить? Мы – коллегиальный орган и уже будем как-то все вместе выписывать постановления", - прокомментировал ситуацию "Апострофу" новоназначенный член комиссии Евгений Радченко.

По поводу данной проблемы возмущался и премьер-министр Владимир Гройсман, который, впрочем, считает децентрализацию успешной реформой и своим собственным достижением.

"Столько, сколько выстрадала эта децентрализация... Это сегодня всем весело рассказывать: вот, децентрализация... Но я помню, как на меня смотрели с большими глазами, когда я в 2014 году говорил о децентрализации. Думали, что я просто не в себе, приехал с периферии с идеями чуда", - заявлял премьер на заседании Кабинета министров в сентябре.

Другое дело, что "идеи чуда" на украинской почве покамест дают всходы крайне неохотно...

Конфликты на местах

"Выстрадать" децентрализации еще придется немало. Хотя инициаторы данной реформы отзываются о ней положительно.

"Многие политики осознали, что децентрализация – это та реформа, которая обречена на успех, и нет смысла ее позорить. Иначе эти политики останутся без поддержки на выборах", - сказал "Апострофу" эксперт по вопросам местного самоуправления Юрий Ганущак.

Реформа местного самоуправления продвигается по Украине крайне медленно, часто буксуя. Многим селам и поселкам удалось объединиться вокруг инфраструктурных объектов, на которых работает местное население и которые приносят средства в местные бюджеты – предприятия, заправки и так далее. Это дало возможность получать больше финансов для повышения экономической способности общин.

Но возникли и другие проблемы: объединившись и получив в самостоятельное распоряжение бюджеты, большинство общин не смогли разработать действенную стратегию развития территории. Эксперты по вопросам децентрализации отмечают: на местах очень мало специалистов, которые готовы не только оценить текущие проблемы, но и прописать развитие ОТО на 5-10 лет. К этому людей в объединенных общинах никто не подготовил.

"Высшее руководство может и не знать, как писать стратегию. Всегда проще решать текущие проблемы и не брать на себя обязательства", - говорит в комментарии "Апострофу" Григорий Перерва, советник по вопросам регионального развития черкасского Центра развития местного самоуправления.

Эта проблема – абсолютное нежелание топ-чиновников брать инициативу в свои руки – преследует Украину все годы ее независимости.

В свою очередь отсутствие диалога в подготовке стратегии свидетельствует о не налаженной коммуникации между властью в Киеве и на местах. Из-за этого часто происходит перекручивание информации, которое тормозит создание новых самодостаточных ОТО. В этом немалую роль играют и районные советы, которым невыгодно создание ОТО, функции которых часто схожи с функциями райсоветов. Из-за этого возникают конфликты на местах.

"Есть позиция: нам районы вообще не нужны. Однако по Конституции Украины районы есть – значит, должны быть. В ст.118 написано: исполнительную власть в районах осуществляют райгосадминистрации – значит, они должны быть. В ст.140 написано: если есть общие интересы громад – значит, должны быть и райсоветы. То есть хотим или не хотим, районный административный уровень мы должны формировать", - комментирует Ганущак.

Невозможность довести реформу до логического завершения проявляется и в том, что до сих пор ни в одной из общин не реализован институт префектов – представителей центральной власти в ОТО. Тут тоже всплыли проблемы с Конституцией – для внедрения данной должности необходимо вносить изменения в Основной закон. А для этого нужно найти 300 голосов в зале Верховной Рады, что сделать непросто.

Децентрализацию могут тормозить и политики (особенно это касается нардепов-мажоритарщиков), которые не хотят потерять свои прикормленные округа из-за появления абсолютно независимых от них объединенных общин. В результате палки в колеса новым ОТО ставят на всех уровнях – начиная от руководителей РГА, заканчивая нардепами и главами областных государственных администраций. Среди лидеров – Киевская область, которая заблокировала проекты 16 ОТО. Также не могут добиться создания общин в Закарпатской, Сумской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. По подсчетам экспертов, таким образом почти 350 тысяч человек стали заложниками позиции глав облгосадминистраций.

Не стоит забывать и о Кабмине, где тоже внимательно следят за процессами по созданию ОТО. И часто останавливают "неугодных"..

Объединение с городами

По состоянию на август этого года в Украине создано 803 общины. При этом в 116 районах страны не создали ни одной ОТО. Общее количество проживающих в ОТО – менее 7 миллионов человек, площадь покрытия – чуть более 30% территории Украины. Учитывая тот факт, что заявок на создание объединенных общин по стране – больше сотни, цифры, мягко говоря, не впечатляют.

"Стоит отметить, что сюда не входят города. Первоначально реформа предназначалась исключительно для добровольного объединения в сельской местности, города из этого процесса выбросили", - объясняет Ганущак.

Его поддерживает и Перерва. "7 млн нужно сравнивать не с населением всей Украины, а с населением сельской территории. Тогда вырисовывается другая картина", - говорит он.

"Разбавить" ОТО новыми общинами – с приобщением городов – решили и в Верховной Раде. 3 апреля парламент принял закон, позволяющий городам областного значения добровольно создавать ОТО. Уже существующие общины эта новость не очень обрадовала. В случае объединения с городом существует риск поглощения им сел и поселков, а также полной застройки местных территорий. Такая проблема существует, например, в Киевской области, поэтому здесь децентрализация развивается очень медленно.

"Есть также варианты, что город будет закрывать глаза на проблемы села. Но если все-таки некоторые ОТО решатся на такой шаг, то они должны поставить свои требования, чтобы объединение было выгодно и для них", - считает Перерва.

Пока же неизвестно, будут ли проведены выборы в ОТО в этом году. Более того, существует опасность того, что их не будет и весной следующего года. В таком случае есть серьезный риск окончательного сворачивания реформы децентрализации. Которая стартовала весьма ретиво, но, похоже, теряет импульс из-за подковерных политических игр...