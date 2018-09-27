Сторожа в школах не отвечают за детей

27.09.2018 16:10

Безопасность школьников – дело самих школьников и их родителей. Вопрос «Кто отвечает за безопасность детей, когда они находятся в школе или возле нее?» ежегодно поднимается после очередного резонансного случая. В прошлом году в Киеве несколько взрослых на уроке физкультуры настойчиво приглашали двух девочек сесть к ним в машину, а увидев учителей уехали. У родителей по всему городу началась паника, они пересылали друг другу сообщения с предупреждениями. Тогда в полиции города этот случай подтвердили, а в Минобразования призвали родителей остановить панику.

Чиновники из Минобразования признали, что за безопасность детей в школе полную ответственность никто не несет, рассказывает журналист программы «Утро с Интером с 7.00 до 10.30» Ян Иванишин. «Государство сегодня не финансирует такую отдельную должность, как охранник, который непосредственно следил бы за безопасностью жизни и здоровья детей. Типовые штатные нормативы учреждений среднего образования предусматривают только должность сторожа. И, если посмотреть, что написано в инструкции, то сторож – это, фактически, человек, который больше отвечает за охрану помещений школы и оборудования», – рассказал в интервью программе «Утро с Интером с 7.00 до 10.30» Александр Сыч, руководитель экспертной группы директората стратегического планирования и европейской интеграции Министерства образования Украины.

За безопасность детей больше отвечают учителя. «Это больше компетенция директора школы, учителей – по новому закону об образовании, именно на учителей возложена обязанность беспокоиться о физическом и моральном здоровье детей в школе. Конечно, учителя так же могут смотреть, кто заходит в школу – это знакомые взрослые или нет», – пояснил Александр Сыч.

Так может быть в теории. Но на практике учитель физически не может контролировать и учебный процесс, и дисциплину в классе, и внеурочную нагрузку, и ещё и безопасность в школе во время перемен. По логике, вопросом безопасности должны заниматься специально нанятые люди. В Минобразования не возражают, чтобы средства на охрану собирали родители.

«Каких либо законодательных ограничений нет. Главное, чтобы не было принудительности в этих вопросах. Батьки могут выйти с инициативой к директору школы и тогда могут обращаться к профессиональным службам», – рассказал Александр Сыч.

Второй вариант – обратиться к местной власти и требовать, чтобы депутаты внесли вопрос безопасности школ в местный бюджет. Например, именно так за последние несколько лет в Киеве обеспечили видеонаблюдение во всех детских садиках и школах. Информация передается в базу розыска полиции и спецслужб по распознаванию лиц и номеров машин. «Если на территории школы появляется человек, который находится в розыске, информация поступает в центр обработки данных, синхронизуется с базой данных правоохранительных органов. Если в базе это лицо находится, система выдает сигнал тревоги, чтобы полиция могла отреагировать», – пояснил Виктор Веклич, заместитель начальника управления полиции охраны в Киеве.

В некоторых школах Киева родители оплатили установку турникетов, а детям выдали карточки идентификации. Ребенок зашел или вышел – родители получили смс с уведомлением.

Вывод один: как уберечь детей от внешних угроз – выбирать родителям, говорит журналист «Интера» Ян Иванишин.

Источник Знамя индустрии