Медики назвали основные причины постоянно холодных ног

28.09.2018 18:45

Мёрзнущие конечности часто встречаются у курящих людей.



У некоторых людей вне зависимости от времени года мёрзнут ноги. Оставлять холодные следы не хочется никому, ведь это вызывает массу дискомфорта. Тогда люди надевают носки, утепляют ноги как только могут. Это, конечно, правильно, ведь терпеть ледяные конечности не хочется никому.



С другой стороны, не стоит выжидать у моря погоды - ситуация вряд ли исправится сама собой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.



Эксперты рассказали обо всех причинах, по которым ноги постоянно мёрзнут, а также методах лечения этой проблемы.



Эксперты считают, что причиной холодеющих постоянно ног являются, в первую очередь, проблемы с сосудами. Часто это может быть причиной серьёзного заболевания атеросклероз, который поражает ткани артерий и превращает их из эластичных в хрупкие и твёрдые.



Также врачи не исключают проблемы с кровообращением. Действительно, наиболее часто люди испытывают трудности именно по этой причине. Но есть ряд других болезней и проблем, по которым ноги постоянно холодные:



Заболевания внутренних органов и систем. К ним, как мы уже говорили относится атеросклероз. Может быть и вегетососудистая дистония. Эта болезнь сопровождается учащённым сердцебиением, головной болью, забывчивостью, постоянным желанием спать и мурашками перед глазами при резких движениях. Остеохондроз, проблемы с щитовидной железой, сердечно-сосудистой системой -всё это может быть причиной холодеющих ног.



Также это может говорить о проблемах с печенью. Если в этом органе имеются нарушения, кровь начинает циркулировать по малому кругу, стараясь оптимизировать производство энергии, экономя её. Именно поэтому у ног возникает нехватка активного тока крови, которая просто не доходит до них в требующемся количестве.



Щитовидная железа ответственна за сохранение энергии. Поэтому любые нарушения в органе могут отразиться на состоянии ног. Часто у представительниц прекрасного пола ноги мёрзнут по причине гормонального сбоя.



Анемия, недостаток в организме железа и магния. Низкий уровень гемоглобина у человека приводит к тому, что организм быстро утрачивает тепло, а это провоцирует мерзлоту ног. При анемии у людей всегда холодные не только ноги, но и руки.



Дефицит витаминов и необходимых питательных веществ. Очень часто холодные ноги наблюдаются у женщин, которые сидят на строгой диете. Это действует слишком изнуряюще на организм. Отсутствие или маленькое количество нужных веществ приводит к ухудшению питания тканей. Это провоцирует нарушение кровообращения и плохо влияет на работу абсолютно всех систем. Поэтому важно соблюдать суточную калорийной и баланс белков, жиров и углеводов. Не забывайте о полезных витаминах.



Тесная обувь. Ношение неудобной натирающей обуви, синтетических колготок и носков способны только ухудшить проблему холодных ног.



Погодные условия. Если на дворе осень или зима и у вас мёрзнут ноги, это может быть абсолютно нормальным явлением. Носите правильную обувь, носки, утепляйтесь как следует, чтобы проблемы не возникало. Дома тоже желательно ходить в тапочках или носках.



Стресс. Даже негативные события в жизни могут спровоцировать эту проблему. Поэтому важно разобраться со своим психическим состоянием тоже.



Лечение холодных ног



Прежде чем приступить к лечению постоянно мёрзнущих ног, разумеется, нужно понять причину такого явления. Обязательно посетите врача, который назначит необходимые анализы и обследования. Как правило, медики назначают УЗИ обледования сосудов, кардиограмму, анализы на содержание в крови гемоглобина и гормонов. Только так можно понять, что же не так с вашим организмом и от чего в ногах стынет кровь.



А пока вы этого не сделали, займитесь профилактикой, о чём мы вам с удовольствием расскажем. Во-первых, измените своё питание. Оно должно быть полноценным, правильным, без вредных продуктов. Включите в своей рацион продукты, которые способны очищать сосуды, улучшать состав крови и работу сердца. В вашем меню должно быть достаточно мяса, печени, овощей и фруктов.



Во-вторых, больше двигайтесь. Обязательно ходите пешком каждый день. Лучше забыть о передвижениях на машине, а общественный транспорт заменить прогулками. Хотя бы одну остановку проходите своими ногами, не ленитесь. Включите в свою жизнь ежедневную зарядку по утрам, массируйте активные точки рук и ног, чтобы насытить их кровью.



В-третьих, откажитесь от тесной и неудобной обуви и вообще одежды. Это ведь нарушает кровообращение и провоцирует проблему с холодными ногами. Ваша обувь должна быть строго по размеру, не больше и не меньше. Также знайте, что самым эффективным считается каблук высотой не больше четырёх сантиметров.



В-четвёртых, забудьте о вредных привычках. Мёрзнущие конечности часто встречаются у курящих людей.



В-пятых, принимайте горячие ванночки для ног, чтобы улучшить кровообращение. Можно добавить пару капель эфирного масла, чтобы на ноги оказывался ещё и косметический эффект. Также отлично помогает контрастный душ. После таких процедур тщательно вытирайте ступни и наносите на них крем с согревающим эффектом.



В-шестых, делайте массаж ног. Для этого смажьте растительным маслом или увлажняющим кремом стопы и сильными движениями массируйте сначала правую ногу со всех сторон, двигаясь вверх от лодыжки к колену. Затем, постукивая пальцами рук вдоль большеберцовой кости, опуститесь вниз к стопе. Закончите массаж круговыми поглаживаниями колена. Те же действия проделайте с левой ногой.



Эти несложные действия помогут вам справиться с холодеющими ногами. Но в любом случае не забудьте посетить лечащего врача, который подскажет, как действовать в вашем конкретном случае.